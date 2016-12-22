Собчак ответила на статью о планах Кремля сделать ее соперником Путина

Ксения Собчак подчеркнула, что не ведет дел с администрацией президента и о планах Кремля ей ничего не известно. В статье «Ведомостей» собеседник, близкий к АП, называет ее «идеальным вариантом» женщины-кандидата

«Я человек независимый и ни с какой «апешечкой» и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь», — написала Собчак в своем посте в Instagram.

Собчак отметила, что не знает, что обсуждается «в высоких кабинетах», а также охарактеризовала «политический ландшафт России» словами «скучно и мерзко». Она рассказала, что «Ведомости» не обращались к ней за комментарием.

В статье «Ведомостей» говорилось со ссылкой на источники в администрации президента «и близких к ней экспертов» о том, что Кремль рассматривает нескольких женщин, чтобы одна из них стала потенциальной конкуренткой Путина на выборах. Речь идет о 5–7 кандидатурах, среди них — глава «Национального родительского комитета» Ирина Волынец и глава «Социал-демократического союза женщин» Наталья Великая, обе члены «Справедливой России». При этом идеальным вариантом кандидата, по словам близкого к администрации президента собеседника, является Собчак: она «демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику». «Вопрос, решится ли она», — отмечал собеседник издания.​