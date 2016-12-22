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СМИ узнали о планах Кремля сделать главным соперником Путина женщину
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СМИ узнали о планах Кремля сделать главным соперником Путина женщину
Политика, 04:28
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СМИ узнали о планах Кремля сделать главным соперником Путина женщину
В Кремле размышляют над вариантом выдвижения женщины в качестве главного соперника Владимира Путина на президентских выборах, узнали «Ведомости». Идеальным кандидатом источники издания назвали Ксению Собчак
Ксения Собчак (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов.

Издание назвало несколько кандидатур предполагаемых «спарринг-партнеров», которых рассматривают в Кремле. Среди них три члена «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Близкий к администрации источник назвал идеальной кандидатурой Ксению Собчак. Она, как пояснил собеседник газеты, демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.

«Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — пишет газета.

На на просьбу издания прокомментировать эту информацию Великая ответила, что разговора с ней на эту тему еще не было и это маловероятно. Петеляева сказала, что официального предложения не было, но ей было бы интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам». Источник в «Справедливой России» рассказал, что выдвижение женщины вместо лидера партии Сергея Миронова уже обсуждался. По его словам, с Петеляевой разговаривали неофициально, но решение еще не принято.

С Волынец газете связаться не удалось, комментарий Собчак в статье отсутствует.

Кандидатами в президенты России уже были две женщины. В 2000 году на выборах президента чуть более одного процента набрала Элла Памфилова, которая сейчас возглавляет Центризбирком, а в 2004 году Ирина Хакамада, ставшая кандидатом от Союза правых сил получила 3,84% голосов избирателей.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , Кремль , Выборы
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