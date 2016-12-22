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Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире
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Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире
Политика, 01:21
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Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире
Владимир Путин опубликовал программную статью о новых горизонтах стратегического партнерства в рамках БРИКС и роли этой организации в мире. Она приурочена к саммиту БРИКС, который пройдет в Китае 4-5 сентября 2017 года
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин написал статью «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства», которая опубликована в преддверии саммита этой организации, запланированного на ​4–5 сентября в китайском городе Сямэнь. Текст статьи размещен на официальном сайте Кремля.

Президент высоко оценил роль Китая, как председателя БРИКС в 2017 году, и призвал повысить роль этой организации в мировой политике и экономике. «Важно, что деятельность нашего объединения строится на принципах равноправия, уважения и учета мнений друг друга, консенсуса. В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всем совпадают, ведется терпеливая, кропотливая работа по их сближению. Такая открытая, доверительная атмосфера способствует успешной реализации поставленных задач», — говорится в статье.

Президент России призвал приступить к формированию «широкого антитеррористического фронта», причем сделать это нужно, отметил он, «не на словах, а на деле». Ситуация на Корейском полуострове, по мнению Путина, «балансирует на грани масштабного конфликта». Путин считает, что путь давления на Пхеньян «ошибочен и бесперспективен», проблемы региона нужно решать путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий.

Говоря о сотрудничестве в сфере кибербезопасности в рамках БРИКС, Путин отметил необходимость расширения взаимодействия в этой сфере. «Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности», — говорится в статье.

Москва, написал Путин, «разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры», и готова продвигать реформы в финансовой сфере с тем, чтобы вместе с партнерами по БРИКС преодолеть доминирование «ограниченного числа резервных валют». Президент заявил также, что хочет привлечь внимание к российской инициативе об учреждении Платформы энергетических исследований БРИКС, которая поможет как провести необходимые исследования, так и реализовать в будущем совместные инвестиционные проекты в энергетической сфере.

«В качестве приоритетного направления сотрудничества рассматриваем совместную работу в области науки, техники, инноваций, передовой медицины», — написал Путин. На предстоящем саммите, по словам президента, будут обсуждаться меры по созданию новых лекарственных препаратов. Он также рассказал, что Россия предложила создать общий телеканал стран «пятерки».

Страны БРИКС должны активизировать сотрудничество и в области малого и среднего бизнеса, считает Путин. «Необходимо интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, на которых можно было бы размещать кросс-ссылки и другую коммерческую информацию, обмениваться данными о надежных партнерах, — написал он. Кроме того, по словам президента, «прорабатывается вопрос о создании Женского делового клуба БРИКС, представляющего собой сеть профессионального общения женщин-предпринимателей с использованием специализированного электронного информационного ресурса».

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов рассказал, что Китай как организатор саммита БРИКС пригласил на форум еще пять государств. Среди приглашенных лидеры Гвинеи, Мексики, Таиланда и Таджикистана, рассказал посол, отметив, что в этот раз китайское председательство проявило глобальный подход и пригласило представителей пяти государств из разных районов мира. Пятого приглашенного посол не назвал.

Предыдущий саммит БРИКС состоялся в Индии в октябре 2016 года. Лидеры стран-участниц по итогам саммита в индийском штате Гоа приняли итоговую декларацию, в которой осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции, нарушающие международное право и всеми признанные нормы международных отношений.

​В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, в странах блока проживает около 43% жителей планеты.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: БРИКС , саммит , Владимир Путин
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