WSJ узнала о планах Трампа сорвать переход Citgo Petroleum к «Роснефти»

Белый дом не допустит перехода прав собственности на долю в операторе нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum к «Роснефти», рассказали источники газеты The Wall Street Journal

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Администрация Дональда Трампа готова блокировать переход оператора нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum («дочка» венесуэльской госкомпании PDVSA) под контроль «Роснефти», если до ситуация дойдет до этого, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Ранее «дочка» «Роснефти» получила залоговые права на 49% акций Citgo

«Если «Роснефть» получит контрольный пакет акций, это может спровоцировать ряд юридических последствий для Citgo с точки зрения ее статуса», — заявил собеседник издания. «Более того, это означало бы изменение среди иностранных собственников Citgo, и мы бы приняли соответствующие меры», — добавил он.

«Роснефть» владеет залоговыми правами на 49,9% американской Citgo. Эту долю она получила как обеспечение по кредиту размером около $1,5 млрд, выданному Венесуэле в 2016 году. Сделка между «Роснефтью» и PDVSA вызвала опасения в США: в апреле конгрессмены обратились к министру финансов Стивену Мнучину с просьбой расследовать ее из-за подозрений в угрозе национальной безопасности США. В случае неспособности Венесуэлы обслуживать долг к «Роснефти» могут перейти права собственности на Citgo, опасались сенаторы. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в мае заявил, что у российской компании нет планов оперировать Citgo.

Мнучин пообещал тогда, что Минфин США изучит этот вопрос. По словам министра, этим займется Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). «Я могу заверить вас, что этот вопрос, как и любой другой вопрос национальной безопасности, будет изучен CFIUS. Когда придет время, я будут очень рад обсудить этот вопрос в конфиденциальном режиме», — сказал тогда Мнучин.

Стратегический актив



Совокупная мощность принадлежащих Citgo трех НПЗ — 749 тыс. барр./сутки. НПЗ в Лейк-Чарльзе, Луизиана, — крупнейший из них с мощностью 427,8 тыс. барр./сутки (шестое место среди американских НПЗ). Мощность заводов в Лемонте (Иллинойс) и Корпус-Кристи (Техас) составляет 176 тыс. и 158 тыс. барр./сутки соответственно. Отличительная особенность этих НПЗ — способность перерабатывать тяжелую высокосернистую нефть, на которую приходится 57% их сырья. Кроме того, в полной и частичной собственности Citgo находятся нефтяные терминалы и нефтепроводы по всей стране. По итогам 2013 года выручка Citro Petroleum (подконтрольна Citgo Holding) составила $42 млрд, прибыль — $1,8 млрд, следует из материалов суда Делавэра. Компания не публичная, поэтому открытой информации о ее финансовых показателях немного.

25 августа 2017 года Трамп подписал указ о введении экономических санкций против Венесуэлы. Американским компаниям запретили сделки с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA. Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима» Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам.