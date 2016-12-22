Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,52 58,05 EUR Нал. 69,60 68,80 USD Бирж. 58,02 -0,54 EUR Бирж. 69,04 -0,59 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2022,22 +0,66% РТС 1095,84 +1,05% Brent 52,72 -0,09% DJIA 21948,10 +0,25% Nasdaq 6428,66 +0,95% FTSE 7430,62 +0,89%
WSJ узнала о планах Трампа сорвать переход Citgo Petroleum к «Роснефти»
Лента новостей
На защиту США от иностранной пропаганды Тиллерсон выделил $60 млн 03:23, Политика В Подмосковье может появиться аналог центра «Сириус» 02:55, Общество WSJ узнала о планах Трампа сорвать переход Citgo Petroleum к «Роснефти» 02:37, Политика Путин анонсировал создание женского бизнес-клуба в рамках БРИКС 02:17, Общество Galeries Lafayette купит работающий в России онлайн-ритейлер La Redoute 01:40, Бизнес S&P отменило негативный сценарий для банка «Открытие» после действий ЦБ 01:30, Бизнес Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире 01:21, Политика Путин увидел в давлении стран на Пхеньян «путь в никуда» 01:17, Политика МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российской делегации 00:47, Политика «Система» обжаловала отказ переносить дело по «Роснефти» в другой суд 00:22, Бизнес Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России 00:20, Политика Россияне назвали три основных критерия выбора страховой компании 00:01, Деньги Иностранные инвесторы вновь заинтересовались российскими компаниями 00:01, Экономика Apple подтвердила дату презентации новых Iphone 31 авг, 23:46, Технологии и медиа Трамп решил пожертвовать $1 млн на помощь пострадавшим от урагана «Харви» 31 авг, 23:23, Политика Решение о закрытии диппредставительств России принял лично Дональд Трамп 31 авг, 23:17, Политика Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1-го сентября 31 авг, 22:47, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 31 авг, 22:31, РБК и Билайн В аэропорту Краснодара начали эвакуацию пассажиров из-за угрозы взрыва 31 авг, 22:20, Общество В РПЦ назвали нападение на студию Учителя в Петербурге «провокационным» 31 авг, 22:19, Общество Глава Крыма назвал соседние районы Украины «рассадником экстремизма» 31 авг, 22:11, Политика Суд отправил главу штаба Навального в Волгограде под домашний арест 31 авг, 22:05, Политика Российскому олимпийскому медалисту разрешили выступать за сборную США 31 авг, 22:02, Спорт Биржевой биткоин: какие криптовалютные инструменты доступны инвестору 31 авг, 21:59, Деньги Выборы без фаворита: кого правительство предложило на выборы главы РАН 31 авг, 21:49, Общество Eurasia Drilling втрое увеличила прибыль за первое полугодие 2017 года 31 авг, 21:47, Бизнес После нападения на студию Учителя возбудили уголовное дело 31 авг, 21:45, Общество Правительство отложило запуск теплоэлектростанций в Крыму 31 авг, 21:38, Бизнес
WSJ узнала о планах Трампа сорвать переход Citgo Petroleum к «Роснефти»
Политика, 02:37
0
WSJ узнала о планах Трампа сорвать переход Citgo Petroleum к «Роснефти»
Белый дом не допустит перехода прав собственности на долю в операторе нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum к «Роснефти», рассказали источники газеты The Wall Street Journal
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Администрация Дональда Трампа готова блокировать переход оператора нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum («дочка» венесуэльской госкомпании PDVSA) под контроль «Роснефти», если до ситуация дойдет до этого, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Ранее «дочка» «Роснефти» получила залоговые права на 49% акций Citgo

«Если «Роснефть» получит контрольный пакет акций, это может спровоцировать ряд юридических последствий для Citgo с точки зрения ее статуса», — заявил собеседник издания. «Более того, это означало бы изменение среди иностранных собственников Citgo, и мы бы приняли соответствующие меры», — добавил он.

«Роснефть» владеет залоговыми правами на 49,9% американской Citgo. Эту долю она получила как обеспечение по кредиту размером около $1,5 млрд, выданному Венесуэле в 2016 году. Сделка между «Роснефтью» и PDVSA вызвала опасения в США: в апреле конгрессмены обратились к министру финансов Стивену Мнучину с просьбой расследовать ее из-за подозрений в угрозе национальной безопасности США. В случае неспособности Венесуэлы обслуживать долг к «Роснефти» могут перейти права собственности на Citgo, опасались сенаторы. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в мае заявил, что у российской компании нет планов оперировать Citgo.

Мнучин пообещал тогда, что Минфин США изучит этот вопрос. По словам министра, этим займется Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). «Я могу заверить вас, что этот вопрос, как и любой другой вопрос национальной безопасности, будет изучен CFIUS. Когда придет время, я будут очень рад обсудить этот вопрос в конфиденциальном режиме», — сказал тогда Мнучин.

Стратегический актив

Совокупная мощность принадлежащих Citgo трех НПЗ — 749 тыс. барр./сутки. НПЗ в Лейк-Чарльзе, Луизиана, — крупнейший из них с мощностью 427,8 тыс. барр./сутки (шестое место среди американских НПЗ). Мощность заводов в Лемонте (Иллинойс) и Корпус-Кристи (Техас) составляет 176 тыс. и 158 тыс. барр./сутки соответственно. Отличительная особенность этих НПЗ — способность перерабатывать тяжелую высокосернистую нефть, на которую приходится 57% их сырья. Кроме того, в полной и частичной собственности Citgo находятся нефтяные терминалы и нефтепроводы по всей стране. По итогам 2013 года выручка Citro Petroleum (подконтрольна Citgo Holding) составила $42 млрд, прибыль — $1,8 млрд, следует из материалов суда Делавэра. Компания не публичная, поэтому открытой информации о ее финансовых показателях немного.

25 августа 2017 года Трамп подписал указ о введении экономических санкций против Венесуэлы. Американским компаниям запретили сделки с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA. Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима» Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Роснефть» , Венесуэла , Санкции
Главное
Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире Политика
Материалы по теме
Мадуро заявил о возможном закрытии ​Citgo Petroleum из-за санкций США Политика
Reuters узнал об условиях обмена «Роснефтью» залоговых прав на Citgo Бизнес
Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку