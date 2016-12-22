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США ввели санкции против компании экс-президента «Роснефти»
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США ввели санкции против компании экс-президента «Роснефти»
Политика, 18:41
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США ввели санкции против компании экс-президента «Роснефти»
Министерство финансов США ввело санкции против «Независимой нефтегазовой компании» и ее дочки «ННК-Приморнефтепродукт». Они попали в санкционный список, связанный с противодействием развитию северокорейской ядерной программы
Фото: Евгений Переверзев / «Коммерсантъ»

​США внесли в санкционный список, направленный против развития ядерной программы КНДР, «Независимую нефтегазовую компанию» (ННК) Эдуарда Худайнатова, которого называют соратников главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Под санкции также попала «дочка» компании Худайнатова «ННК Приморнефтепродукт». Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Помимо ННК и ее «дочки», в список внесена зарегистрированной в Москве ООО «АРДИС-Подшипник». Ее обвиняют в связи с северокорейской торговой корпорацией «Тангун».

Санкционный список пополнил один гражданин России — Игорь Мичурин, его обвинят в связях с «Тангун и самой Ardis-Bearings LLC. По данным сайта sbis.ru, Мичурин — генеральный директор ООО «АРДИС-Подшипник».

Против корейской «Тангун» введены санкции Совета безопасности ООН. Компания была включена в санкционный перечень 16 июля 2009 года как одно из юридических лиц, которые «являются участниками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами».

ННК Худайнатова попала под американские санкции за поставки нефти в КНДР, говорится в поясняющем сообщении Минфина: «ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в Северную Корею нефтепродуктов на $1 млн». Американское финансовое ведомство также заподозрило ННК в «вовлечении в обход санкций против Северной Кореи».

Эдуард Худайнатов ​возглавлял «Роснефть» в 2010 — 2012 годах, уступив этот пост Игорю Сечину. Он также некоторое время проработал первым вице-президентом компании. Худайнатов считается соратником Сечина.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Россия , США , КНДР
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