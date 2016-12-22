В гробу президента Польши Качиньского обнаружили останки других тел

В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 под Смоленском, обнаружены останки двух других людей. Мария Захарова заявила, что передача останков тел проходила без нарушений

Фото: Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta / Reuters

В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 под Смоленском в 2010-м году, обнаружены фрагменты тел двух других людей. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек, передает польское издание Rzeczpospolita.

Он также заявил, что считает правильным решение сократить до минимума объем выдаваемой информации о ходе эксгумации тел погибших. «Каждый раз действия прокуроров обсуждаются с членами семей [погибших. — РБК]. Переговоры идут тяжело, что абсолютно понятно», — рассказал Пащонек, добавив, что он не получал сообщений о непрофессиональности или неприемлемости действий сотрудников прокуратуры.

Пащонек также рассказал, что следствие не располагает заключениями экспертов по итогам вскрытия. По его словам, первые итоги аутопсии будут опубликованы в июне. Он также отметил, что в прокуратуре хотели бы, чтобы эксперты выдали «комплексное мнение» о причинах смерти пассажиров самолета. Окончательные итоги вскрытия жертв предварительно буду опубликованы в апреле 2018 года.

Зампрокурора уточнил, что фрагменты других тел в гробах погибших были найдены в девяти случаях, также «есть два случая замены тел». Так, например, в гробу генерала Бронислава Квятковского были обнаружены 14 фрагментов тел, принадлежащих семи другим погибшим в авиакатастрофе. Также останки других людей были найдены в могилах депутата сейма Александры Наталли-Щвят, генерала Влодзимежа Потащиньского, стюардессы Натальи Янушко.

Пащонек, кроме того, рассказал, почему не сообщил о нарушениях в работе российских патологоанатомов, когда стало известно о проблемах, с которыми столкнулись польские врачи и прокуроры. Первые сообщения об ошибочной идентификации погибших появились в апреле. «На кафедре судебной медицины я был в ночь с 13 на 14 апреля, [тогда. — РБК] не сообщил о каких-либо нарушениях, потому что <...> я был проинформирован через адвокатов, что разделы уже были проведены без их участия [российских врачей]».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти сообщения, заявила, что передача останков тел погибших в авиакатастрофе проходила «с соблюдением всех правил и формальностей», передает «Интерфакс». Она уточнила, что к процедурам, которые проводились на территории Польши, » российские компетентные органы не имели никакого отношения».

«Останки жертв смоленской трагедии находились в России считанные дни. Их идентификацией занимались уполномоченные чиновники из Польши и родственники погибших», — уточнила Захарова. Для идентификации требовалась генетическая экспертиза, времени на которую у российских специалистов «просто не было», заключила официальный представитель МИД.

По данным «РИА Новости», ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявлял, что останки находились в России всего три дня из-за чего удалось провести только начальные процедуры идентификации. Москва исходила из предположения, что дальнейшие процедуры будут проведены уже в Польше, говорил Андреев.

Самолет президента Польши Льха Качиньского Ту-154 разбился при посадке на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Жертвами крушения стали все находившиеся на борту находились 96 человек, среди которых были представители высшего военного командования Польши, депутаты сейма, члены правительства, а также общественные и религиозные деятели.

С тех пор продолжается расследование катастрофы. По версии польской комиссии, которая была озвучена в апреле 2017 года, перед падением в корпусе самолета произошел взрыв. ​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в Кремле не знают, чем руководствовалась комиссия, когда пришла к такому заключению.

Версия о взрыве расходится с изначальной позицией польского Национального комитета по расследованию авиационных происшествий, которая была опубликована в 2011 году. По данным комиссии, взрыва не была, самолет спустился ниже разрешенной минимальной высоты, в результате чего он врезался в дерево и упал.