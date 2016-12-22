CNN узнал о «дополнительной частной встрече» Сешнса с послом России

Конгресс США начал изучать сведения о том, что генпрокурор США Джефф Сешнс и посол России в США Сергей Кисляк могли иметь частную встречу в апреле 2016 года. Раньше Сешнс об этом контакте с российскими послом не упоминал

Джефф Сешнс (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Конгресс США намерен расследовать информацию о еще одной «дополнительной частной встрече» генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По имеющейся у конгрессменов информации, еще одна встреча Сешнса с Кисляком, о которой американский генпрокурор раньше не сообщал, могла пройти в апреле 2016 года. Предположительно, Сешнс и Кисляк встретились 27 апреля 2016 года, в гостинице Mayflower в Вашингтоне. Тогда в столице США у Дональда Трампа было запланировано большое выступление, посвященное вопросам внешней политики. Перед ним проводился прием для официальных лиц, на котором и присутствовали Сешнс и Кисляк.

Источники CNN сообщают, что возможной встречей генпрокурора с российским послом на приеме заинтересовались также в ФБР. Спецслужбы изучают вероятность того, что Кисляк и Сешнс могли встретиться лично вне рамок официального приема.

​В пресс-службе минюста США, который возглавляет Сешнс, комментируя эти обвинения подчеркнули, что генпрокурор не имел никаких «частных или скрытых» контактов с российскими официальными лицами в отеле Mayflower. «К сожалению, анонимные источники, достоверность которых не проверяется общественным контролем, пытаются мешать этому процессу (расследованию «российского дела». — РБК) с помощью публикации ложных историй в крупнейших СМИ», — заявили в пресс-службе ведомства.

В январе 2016 года, во время слушаний, посвященных утверждению Сешнса на пост генерального прокурора, он заявил, что не имел никаких контактов с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании Трампа. Однако в начале марта стало известно, что Сешнс скрыл две встречи с Кисляком в 2016 году. При этом в материале CNN на этот счет приводилось мнение источников в спецслужбах о том, что Кисляк является «высокопоставленным шпионом и вербовщиком». Вскоре после этой публикации Сешнс заявил, что берет самоотвод по всем делам, связанным с предвыборной кампанией Трампа.