И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017

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Стенд «Почты России»

«Почта России» — крупнейший в России почтовый оператор. Оказывает также услуги по приему платежей и переводам денежных средств. Годовой оборот в сегменте финансовых услуг — порядка 3,5 трлн руб. Владеет самой широкой в стране филиальной сетью (более 40 тыс. отделений, из них около 30 тыс. — в малых населенных пунктах). В 2016 году на базе «Почты России» совместно с ВТБ был создан Почта банк. Принадлежит государству.

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