Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 20:11 Власти Санкт-Петербурга решили создать сеть городских тематических парков 19:49 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы 17:40 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России 17:21 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития 17:02 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть 16:29 Bloomberg сообщил о потере Алекперовым $1 млрд с начала года 15:09 Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля» 15:02 Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы 14:52 Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского 14:11 «Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине 11:50 Экс-акционера «ВКонтакте» допросили по делу о коррупции в МВД Израиля 11:43 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» 02:39 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру 00:00 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату Вчера, 21:31 Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино Вчера, 20:00 Угольная реформа на Украине сделает безработными десятки тысяч человек Вчера, 19:22 Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco Вчера, 17:56 Производители табака призвали Титова не вводить Путина в заблуждение Вчера, 17:11 Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной Вчера, 15:37
Лента новостей 20:27 МСК
В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Общество, 20:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,75 Продажа 56,81 EUR НАЛ. 63,75 63,80 Власти Санкт-Петербурга решили создать сеть городских тематических парков Бизнес, 19:49 Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках Общество, 19:40 Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель Политика, 19:34 Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета Общество, 19:32 Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию Политика, 19:23 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой Политика, 19:22 Арбитраж отказал «Газпрому» во взыскании $34,5 млрд с «Нафтогаза Украины» Экономика, 19:04 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене» Политика, 18:53 Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального Политика, 18:37 Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в переизбранный состав правления ВТБ Финансы, 18:35 Уткин обвинил «Матч ТВ» в падении рейтингов футбольных трансляций Спорт, 18:30 И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным Общество, 18:03 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии Политика, 17:45 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса Дмитрий Афанасьев председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мнение, 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы Бизнес, 17:40 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге Политика, 17:35 Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование Общество, 17:31 В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США Политика, 17:26 Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля Общество, 17:21 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России Бизнес, 17:21 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы Политика, 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями Политика, 17:15 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях Общество, 17:13 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития Бизнес, 17:02 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека Общество, 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня Общество, 16:47
И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017
20:11
И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017
1 июня 2017 года в Санкт-Петербурге открывается 21-й по счету международный экономический форум. Традиционно гостей здесь встретят стенды компаний, российских регионов и даже стран. Что они покажут на ПМЭФ — в фотогалерее РБК.
Фото: Владислав Шатило / РБК
ПМЭФ-2017
В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге 16:00 Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов 25 мая, 03:20 Еще 5 материалов

Стенд «Почты России»

«Почта России» — крупнейший в России почтовый оператор. Оказывает также услуги по приему платежей и переводам денежных средств. Годовой оборот в сегменте финансовых услуг — порядка 3,5 трлн руб. Владеет самой широкой в стране филиальной сетью (более 40 тыс. отделений, из них около 30 тыс. — в малых населенных пунктах). В 2016 году на базе «Почты России» совместно с ВТБ был создан Почта банк. Принадлежит государству.

Подробнее о компании

Теги
мультимедиа, ПМЭФ-2017
Другие материалы РБК
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Российская олимпийская чемпионка вернет медали из-за их качества
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку