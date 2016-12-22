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Нашел несоответствие: за что Путин критиковал чиновников и глав компаний
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Нашел несоответствие: за что Путин критиковал чиновников и глав компаний
Политика, 20:33
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Нашел несоответствие: за что Путин критиковал чиновников и глав компаний

Ситуация с кризисом авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая оказалась неспособна рассчитаться по долгам перед аэропортами и поставщиками топлива, стала одной из тем совещания Владимира Путина с членами правительства. 27 сентября он объявил главе Минтранса Максиму Соколову о ​неполном служебном соответствии, а вице-премьер Аркадий Дворкович подвергся критике за недостаточное внимание ​транспортной отрасли. Также Путин пообещал подумать, что делать с министром дальше.

Кто из чиновников и глав крупных компаний подвергался критике Путина и к чему это приводило — в обзоре РБК
 

2017 год. Министра транспорта Максима Соколова за ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

27 сентября на совещании с членами правительства Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии, пообещав подумать, что делать дальше. Вице-премьер Аркадий Дворкович был раскритикован за то, что недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли. «Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин, обращаясь к министру. Ему также было поручено представить предложения по урегулированию ситуации на авиарынке в целом.

Критика Путина вызвана ситуацией с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая не может рассчитаться с поставщиками топлива и аэропортами. Это привело к отменам и задержкам рейсов компании.

2012 год. Главу Минрегиона Олега Говоруна, министра труда Максима Топилина и главу Минобрнауки Дмитрия Ливанова за проект бюджета
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

18 сентября 2012 года Владимир Путин раскритиковал проект бюджета на 2013–2015 годы, поскольку заложенные в нем параметры не позволяли выполнить майские указы в полной мере. Также в ходе совещания президент напомнил о личной ответственности министров за невыполнение распоряжений. На следующий день были объявлены выговоры трем министрам — министру регионального развития Олегу Говоруну (на фото), министру труда Максиму Топилину и главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову.

Через некоторое время Владимир Путин освободил Олега Говоруна от должности. В качестве одной из причин отставки с министерского поста некоторые СМИ называли именно выговор президента. С двух других министров взыскания позже сняли.

2012 год. Губернатора Курганской области Олега Богомолова за недоработки
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

В ноябре 2012 года Владимир Путин подверг критике губернатора Курганской области Олега Богомолова. На одном из совещаний президент раскритиковал главу региона за недоработки в сфере образования и потребовал довести зарплаты учителей до уровня средних по стране. Губернатор пообещал, что на следующий день встретится с министром финансов. «Вы с тещей можете встречаться, или с родственниками, или с Антоном Германовичем [Силуановым, министром финансов], но чтобы зарплата учителей была не меньше средней по экономике», — ответил тогда Путин.

В феврале 2014 года Богомолов ушел в отставку. В рейтинге эффективности губернаторов, который в январе 2014 года опубликовал Фонд развития гражданского общества, Олег Богомолов занял последнее место. Диспропорции в зарплатах преодолеть к моменту его отставки не удалось — в первом полугодии 2013 года среднемесячная начисленная заработная плата составила в Курганской области около 18 тыс. руб.

2013 год. Главу «РусГидро» Евгения Дода за недостаточные действия по защите интересов компании
Фото: Денис Абрамов / fotoimedia

В феврале 2013 года критике Путина подвергся глава компании «РусГидро» Евгений Дод. На тот момент «РусГидро» еще не подала заявление в МВД по факту хищений при строительстве Загорской ГАЭС-2. «Миллиард у вас утащили. Миллиард ушел на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании», — заявил Путин.

В июне 2016 года Дода и бухгалтера компании Дмитрия Финкеля обвинили в крупном мошенничестве, расследование дела до сих пор продолжается.

2013 год. Вице-президента ОКР Ахмеда Билалова за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В феврале 2013 года Путин раскритиковал Ахмеда Билалова, занимавшего на тот момент пост вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главы с​овета директоров «Курортов Северного Кавказа», за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи и рост стоимости реализации проекта «Русские горки».

Вскоре Билалов был уволен со всех постов и уехал в Великобританию. Против Ахмеда и его брата Магомеда было возбуждено уголовное дело. Осенью 2016 года СМИ сообщали о его закрытии, однако в МВД тогда эту информацию не подтвердили.

2015 год. Вице-премьера Аркадия Дворковича за сбои в движении электричек
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

С 1 января 2015 года правительство отменило государственные субсидии для пригородных пассажирских компаний, обслуживающих электрички. В некоторых регионах резко сократилось количество маршрутов пригородных поездов и выросли тарифы. В феврале о ситуации стало известно и президенту. «Перестали ходить электрички в регионы, вы что, с ума сошли? — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. — Вы неудовлетворительно провели анализ всей ситуации, вот и все. Вы же должны это понимать, чувствовать это. Ситуация, при которой в Марий Эл тариф был 22 руб., а стал 89 руб., в Забайкальском крае — 22 руб., а стал 90 руб., неприемлема».

«Поезда не должны ходить пустыми, иначе это просто формальное отношение к тому, о чем мы здесь договариваемся. Я прошу повнимательнее», — добавил он.

На следующий день Дворкович поручил РЖД снизить расходы до 5%, сообщали «Ведомости». Министр транспорта Максим Соколов отчитался о возобновлении работы электричек на 300 маршрутах. Для решения проблемы с тарифами правительство установило нулевую ставку НДС для пригородного сообщения.

2016 год. Вице-премьера Дмитрия Рогозина, руководителя НПО автоматики Леонида Шалимова, гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова за срыв запуска на космодроме Восточный
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

В апреле 2016 года первый запуск с космодрома Восточный закончился неудачей. После этого Путин вызвал к себе вице-премьера Дмитрия Рогозина, руководителя НПО автоматики Леонида Шалимова (на фото), а также гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова и его заместителя Александра Иванова. Владимир Путин объявил выговор Рогозину, строгий выговор Комарову и постановление о неполном служебном соответствии Шалимову. За день до этого на совещании Путин говорил, что срыв запуска связан «с разгильдяйством».

Шалимов вскоре лишился своего поста.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
При участии: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Путин , фотогалерея
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