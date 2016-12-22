Нашел несоответствие: за что Путин критиковал чиновников и глав компаний

Ситуация с кризисом авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая оказалась неспособна рассчитаться по долгам перед аэропортами и поставщиками топлива, стала одной из тем совещания Владимира Путина с членами правительства. 27 сентября он объявил главе Минтранса Максиму Соколову о ​неполном служебном соответствии, а вице-премьер Аркадий Дворкович подвергся критике за недостаточное внимание ​транспортной отрасли. Также Путин пообещал подумать, что делать с министром дальше.

Кто из чиновников и глав крупных компаний подвергался критике Путина и к чему это приводило — в обзоре РБК

