Король Испании вышел на многотысячный марш против террора в Барселоне
Общество, 02:03
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Король Испании вышел на многотысячный марш против террора в Барселоне
Около полумиллиона человек в Барселоне приняли участие в марше «Мы не боимся!» в знак протеста против недавних терактов. В манифестации принял участие король Испании Филипп VI. На митинг пришел также премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Серия терактов в Каталонии, жертвами которых стали 15 человек, произошла 17 августа. В Барселоне фургон под управлением террориста въехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла и сбил насмерть 13 пешеходов, около 130 человек при этом получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».