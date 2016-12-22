Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации

Греция

В январе 2013 года стало известно, что рабочая группа Министерства финансов Греции провела подсчет ущерба, понесенного страной в ходе немецкой оккупации периода Второй мировой войны. По оценке греческих экспертов, сумма невыплаченных репараций составила €108 млрд без учета накопленных процентов. Ее половина приходится на кредит в €54 млрд, который в ходе Второй мировой войны Банк Греции предоставил Третьему рейху.

В марте 2015 года греческий министр юстиции Никос Параскевопулос заявил, что готов подписать постановление Верховного суда от 2000 года, требующее выплат компенсации родственникам 218 жертв оккупации. Это позволило бы арестовать немецкие активы в качестве компенсации за неуплату.

В апреле того же года Греция оценила репарации в €279 млрд. До этого, в 1960 году, Греция получила 115 млн марок из Западной Германии в качестве компенсации за преступления нацистов. Тем не менее прошлые греческие правительства настаивали, что это был только аванс, а не полные репарации. Представители Ангелы Меркель заявили, что вопрос о репарациях был решен в 1990 году как с политической, так и юридической точки зрения.

Тогда, непосредственно перед воссоединением Германии, Западная Германия и Восточная Германия подписали соглашение «Два плюс четыре» с бывшими союзными странами США, Соединенного Королевства, Франции и СССР; Греция в этом соглашении участия не принимала. С этого момента Германия в одностороннем порядке настаивает на том, что все вопросы, касающиеся Второй мировой войны, включая дальнейшие репарации в Грецию, закрыты.