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Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации
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Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации
Политика, 09:07
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Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации

24 августа премьер-министр Польши заявила о праве на немецкие репарации за нанесенный оккупацией ущерб во время Второй мировой войны. Ранее этот вопрос поднимали также польский министр обороны и бывший глава правительства. Какие страны получали выплаты от Германии — в обзоре РБК

Польша
Фото: Julien Bryan / АР

Согласно последнему заявлению немецкого правительства, вопрос о репарациях Польше был решен в 1953 году, когда страна не пожелала получать какие-либо компенсации от Германии. Тогда Польша под давлением Советского союза отказалась от своего права на военные репарации, однако после воссоединения Германии Польша снова стала их требовать.

В 1992 году правительства Польши и Германии основали Фонд польско-германского примирения, в результате деятельности которого Германия заплатила польской стороне свыше 4,7 млрд злотых (€1,3 млрд). В 2004 году материальная компенсация оценивалась в €525 млрд ($640 млрд).

В августе 2017 года Польша вновь подняла вопрос о взыскании с ФРГ компенсаций за военные потери.

Греция
Фото: AFP

В январе 2013 года стало известно, что рабочая группа Министерства финансов Греции провела подсчет ущерба, понесенного страной в ходе немецкой оккупации периода Второй мировой войны. По оценке греческих экспертов, сумма невыплаченных репараций составила €108 млрд без учета накопленных процентов. Ее половина приходится на кредит в €54 млрд, который в ходе Второй мировой войны Банк Греции предоставил Третьему рейху.

В марте 2015 года греческий министр юстиции Никос Параскевопулос заявил, что готов подписать постановление Верховного суда от 2000 года, требующее выплат компенсации родственникам 218 жертв оккупации. Это позволило бы арестовать немецкие активы в качестве компенсации за неуплату.

В апреле того же года Греция оценила репарации в €279 млрд. До этого, в 1960 году, Греция получила 115 млн марок из Западной Германии в качестве компенсации за преступления нацистов. Тем не менее прошлые греческие правительства настаивали, что это был только аванс, а не полные репарации. Представители Ангелы Меркель заявили, что вопрос о репарациях был решен в 1990 году как с политической, так и юридической точки зрения.

Тогда, непосредственно перед воссоединением Германии, Западная Германия и Восточная Германия подписали соглашение «Два плюс четыре» с бывшими союзными странами США, Соединенного Королевства, Франции и СССР; Греция в этом соглашении участия не принимала. С этого момента Германия в одностороннем порядке настаивает на том, что все вопросы, касающиеся Второй мировой войны, включая дальнейшие репарации в Грецию, закрыты.

Израиль
Фото: АР

В 1952 году израильское правительство заключило с Германией соглашение о репарациях. ФРГ обязалась выплатить Израилю компенсацию за использование рабского труда евреев во время Холокоста. Несмотря на это, в 2009 году министр финансов Израиля Юваль Стейниц объявил, что он хотел бы, чтобы Германия заплатила от €450 млн до €1 млрд в виде репараций для евреев, эксплуатируемых во время Холокоста. По оценкам израильских чиновников, каждый из 30 тыс. оставшихся в живых побывавших в рабстве имеет право на единоразовую компенсацию в размере приблизительно €15 тыс. Помимо единоразового платежа, оставшиеся в живых также имеют право на ежемесячное пособие, которое составляет около €100 млн в год.

Югославия
Фото: Евгений Халдей / Фотохроника ТАСС

Согласно Парижским соглашениям 1946 года Югославия получила репарации в размере $36 млн, именно столько составляет стоимость демонтированных немецких заводов и других промышленных объектов, которые были перевезены в Югославию. Западная Германия также выплатила $20 млн в качестве компенсации за принудительные медицинские эксперименты над югославскими гражданами.

Россия
Фото: Михаил Савин / Фотохроника ТАСС

В 2015 году депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев также предложил потребовать от Германии выплаты компенсаций за потери во время Великой Отечественной войны, объяснив свою инициативу тем, что «фактически Германия не заплатила СССР никаких репараций за разрушения и зверства по время Великой Отечественной войны». По оценке государственной комиссии СССР, материальный ущерб от войны с Германией составил 30% от «национального богатства» страны. На территории СССР были разрушены 1710 городов и поселков, более 70 тыс. деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 100 тыс. колхозов и совхозов.

Другие страны, пострадавшие в ходе Второй мировой войны от Германии, репараций не получили, среди них Чехословакия, Дания, Великобритания и страны Содружества, Норвегия, Финляндия, Австрия, Люксембург, Бельгия.

Автор: Галина Казакулова.
Теги: мультимедиа , Германия , Польша , репарации , Вторая мировая война
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