Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,29 EUR Нал. 68,18 67,35 USD Бирж. 57,55 +0,07 EUR Бирж. 67,59 -0,15 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5903,04 -68,86 ММВБ 2063,81 -0,39% РТС 1131,08 -0,30% Brent 57,37 -0,98% DJIA 23278,47 -0,22% Nasdaq 6587,95 -0,62% FTSE 7524,45 +0,02%
В Санкт-Петербурге состоялась премьера «Матильды»
Лента новостей
«Мираторг» займется производством овощей для борща 00:04, Бизнес Президент «Мираторга» — РБК: «Есть все условия, чтобы кормить мир» 00:03, Интервью На Гудкова завели дело за нарушения при интернет-агитации в Москве 00:03, Политика СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак 23 окт, 23:49, Политика В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца 23 окт, 23:33, Общество Нож в ньюсруме: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы» 23 окт, 23:17, Общество Премьера «Матильды» в Санкт-Петербурге. Фотогалерея 23 окт, 23:09, Фотогалерея  Научный демарш: как академики ответили на решение ВАК по делу Мединского 23 окт, 23:03, Общество В Щелково от отравления сероводородом в колодце погибли два человека 23 окт, 23:02, Общество Выгодный протест: почему продолжается акция Саакашвили в Киеве 23 окт, 23:00, Политика ФИФА назвала лучшего игрока, тренера и гол года 23 окт, 22:55, Спорт СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев 23 окт, 22:47, Общество Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы» 23 окт, 22:29, Общество Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта 23 окт, 22:28, Общество СБУ объяснило рассылку сообщения о раскрытии покушения на Порошенко 23 окт, 21:58, Политика В Рио-де-Жанейро военная полиция застрелила пожилую туристку из Испании 23 окт, 21:43, Общество Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского 23 окт, 21:42, Общество Шойгу прибыл с визитом на Филиппины 23 окт, 21:38, Политика «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России 23 окт, 21:29, Спорт Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест 23 окт, 21:27, Общество Путин поменял главу рабочей группы по проблемам бизнеса 23 окт, 21:22, Политика ФНС потребовала признать Дмитрия Якубовского банкротом 23 окт, 21:15, Бизнес В Киеве назвали провокацией данные ФСБ о задержании стрелка на границе 23 окт, 20:39, Политика МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение 23 окт, 20:36, Общество Даниил Квят исключен из состава Toro Rosso на Гран-при Мексики 23 окт, 20:33, Спорт Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют 23 окт, 20:12, Общество Деньги из воздуха: стоит ли бояться бесконтактных платежей 23 окт, 20:08, Деньги Минкульт ответил на расследование Transparency International о гостеатрах 23 окт, 19:59, Общество
В Санкт-Петербурге состоялась премьера «Матильды»
Общество, 23 окт, 23:09
0
Премьера «Матильды» в Санкт-Петербурге. Фотогалерея
Как прошел премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» — в фоторепортаже РБК
Фотогалерея 16 Фото

В Санкт-Петербурге в Мариинском театре состоялся ​премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Перед премьерой киноленты напротив здания театра началось молитвенное стояние. Как прошел премьерный показ — в фоторепортаже РБК

Теги: мультимедиа , премьера , фотогалерея , Алексей Учитель , фильм "Матильда"
Главное
В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца Общество
Главное
В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца Общество
На Гудкова завели дело за нарушения при интернет-агитации в Москве Политика
Обвиняемую в растрате ₽146 млн. в компании Артема Чайки отправили в СИЗО Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку