В Санкт-Петербурге состоялась премьера «Матильды»
Общество, 23 окт, 23:09
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Премьера «Матильды» в Санкт-Петербурге. Фотогалерея
Как прошел премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» — в фоторепортаже РБК
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В Санкт-Петербурге в Мариинском театре состоялся премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Перед премьерой киноленты напротив здания театра началось молитвенное стояние. Как прошел премьерный показ — в фоторепортаже РБК