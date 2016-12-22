Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна

До марта 2015 года он работал под брендом Radisson и управлялся международной отельной группой Carlson Rezidor, а после ее ухода с полуострова из-за наложенных санкций перешел под управление российского холдинга «ИФД КапиталЪ». Последний в результате также попал под санкции США, несмотря на то что отель в Алуште числится среди аффилированных лиц холдинга с 2007 года и в его строительство «ИФД КапиталЪ» инвестировал еще в те времена, когда Крым входил в состав Украины.