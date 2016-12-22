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Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна
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Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна
Война санкций, 14:33
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Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна

20 июня 2017 года Министерство финансов США объявило о расширении перечня российских компаний, в отношении которых введены санкции. В черный список компаний, с которыми американцам запрещается вести бизнес, а их активы подлежат заморозке, попал и расположенный в крымской Алуште отель Riviera Sunrise Resort & SPA.

Фото: rivierasunrise.com

До марта 2015 года он работал под брендом Radisson и управлялся международной отельной группой Carlson Rezidor, а после ее ухода с полуострова из-за наложенных санкций перешел под управление российского холдинга «ИФД КапиталЪ». Последний в результате также попал под санкции США, несмотря на то что отель в Алуште числится среди аффилированных лиц холдинга с 2007 года и в его строительство «ИФД КапиталЪ» инвестировал еще в те времена, когда Крым входил в состав Украины.

Фото: rivierasunrise.com
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA расположен в самом центре набережной Алушты. На территории гостиничного комплекса находятся два корпусов — современный Modern, открытый в 2013 году, и полностью отреставрированный корпус Classic (историческое здание является памятником архитектуры), внешний вид которого сохранился с 1914 года.
Фото: rivierasunrise.com

На веранде исторического корпуса Classic расположен ресторан «Ла Веранда», откуда открывается вид на Черное море и парк отеля

Фото: rivierasunrise.com
Из номеров отеля открывается вид на море, горы Демерджи и Чатыр-Даг и окружающий гостиницу парк
Фото: rivierasunrise.com
Фото: rivierasunrise.com
Фото: rivierasunrise.com
Фото: rivierasunrise.com
Фото: rivierasunrise.com

Аренда президентского»люкса в новом корпусе может стоить паре гостей до 49,5 тыс. руб. в сутки. За эти деньги в новом корпусе предоставляется трехкомнатный номер общей площадью 110 кв. м с двумя спальнями, гостиной и кухней с отдельным входом для персонала, а в старом — четырехкомнатный номер в 135 кв. м, где есть еще и рабочий кабинет. Всего президентских номеров в отеле три.

Фото: rivierasunrise.com
Фото: rivierasunrise.com
Фото: rivierasunrise.com
Теги: мультимедиа , Крым , Леонид Федун , «ИФД КапиталЪ»
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