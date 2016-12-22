Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна

20 июня 2017 года Министерство финансов США объявило о расширении перечня российских компаний, в отношении которых введены санкции. В черный список компаний, с которыми американцам запрещается вести бизнес, а их активы подлежат заморозке, попал и расположенный в крымской Алуште отель Riviera Sunrise Resort & SPA.
До марта 2015 года он работал под брендом Radisson и управлялся международной отельной группой Carlson Rezidor, а после ее ухода с полуострова из-за наложенных санкций перешел под управление российского холдинга «ИФД КапиталЪ». Последний в результате также попал под санкции США, несмотря на то что отель в Алуште числится среди аффилированных лиц холдинга с 2007 года и в его строительство «ИФД КапиталЪ» инвестировал еще в те времена, когда Крым входил в состав Украины.
На веранде исторического корпуса Classic расположен ресторан «Ла Веранда», откуда открывается вид на Черное море и парк отеля
Аренда президентского»люкса в новом корпусе может стоить паре гостей до 49,5 тыс. руб. в сутки. За эти деньги в новом корпусе предоставляется трехкомнатный номер общей площадью 110 кв. м с двумя спальнями, гостиной и кухней с отдельным входом для персонала, а в старом — четырехкомнатный номер в 135 кв. м, где есть еще и рабочий кабинет. Всего президентских номеров в отеле три.