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Как деятели кино выступали с критикой в адрес властей других стран
Политика, 17:25
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Как деятели кино выступали с критикой в адрес властей других стран
Американский актер Морган Фримен призвал президента США Дональда Трампа защитить страну от российского заговора с целью подрыва Америки. Другие политические заявления видных представителей кинобизнеса — в обзоре РБК
Морган Фримен
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Свое заявление Морган Фримен сделал в видеообращении от имени новой общественной организации «Комитет в поддержку расследования России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращение звезды Голливуда всерьез не воспринимают. Он также назвал актера «жертвой эмоциональной перегрузки». Фримен, по словам Пескова, не владеет информацией о «реальном положении вещей».

Эмир Кустурица
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

О положении дел в международной политике часто высказывается сербский режиссер, музыкант и актер Эмир Кустурица. В июле этого года в интервью изданию Journal du Dimanche он поделился своим мнением о личностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Путин — хороший парень. После его прихода к власти сербская нация стала чувствовать себя уважаемой. Сегодня западники пытаются представить его как дьявола. Это ложь! Он честный человек, который хочет быть принятым на Западе», — отметил Кустурица. Вместе с тем режиссер назвал Дональда Трампа «некомпетентным, сочетающим в себе все недостатки, разжигающим заговоры и сталкивающим страны друг против друга».

Стивен Фрай
Фото: Phil McCarten / Reuters

В августе 2013 года британский актер и писатель Стивен Фрай раскритиковал российского президента Владимира Путина за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма и призвал к бойкоту Олимпиады в Сочи. По словам актера, МОК был обязан выразить свою негативную позицию по отношению к «варварскому фашистскому закону, который Путин протолкнул через Думу».

«Полный бойкот российской зимней Олимпиады в Сочи просто необходим. Путин не должен получить оправдание своих действий от цивилизованного мира», — сказал Фрай. «Я сам гей. Я еврей. Моя мать потеряла больше дюжины своих родственников из-за антисемитской кампании Гитлера», — добавил он. По словам Фрая, каждый раз, когда он слышит об избиениях и убийствах геев и лесбиянок в России, ему кажется, что мировая история повторяется.

До этого Фрай критиковал Путина в связи с уголовным делом Pussy Riot.

Тиль Швайгер
Фото: Ingo Wagner / DPA / Global Look Press

В сентябре 2017 года с критикой в адрес Дональда Трампа и международной политики США в одном из интервью выступил немецкий актер Тиль Швайгер. «Дональд Трамп делает немыслимые вещи, и все говорят о важности отношений с США. Давайте снова проводить реальную политику в отношениях с Россией. Российский менталитет для нас гораздо ближе американского… Сколько войн после Второй мировой произошло по вине России и сколько по вине США? У кого больше военных баз? Кто главный агрессор в мире?» — заявил Швайгер.

Шон Пенн
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В мае 2013 года голливудский актер Шон Пенн призвал организаторов ралли-рейда «Дакар-2014» исключить из маршрута гонки Боливию. Актер выступил в защиту американского бизнесмена Джейкоба Острейчера, которого там задержали по обвинению в торговле наркотиками и отмывании денег.

«Давление со стороны международного сообщества может стать именно тем фактором, который нужен президенту Боливии для того, чтобы удалить раковую опухоль коррупции, которая убивает как систему правосудия страны, так и тысячи невинных людей, таких как Джейкоб Острейчер», — заявил тогда Пенн. В декабре 2013 года Острейчер сбежал из-под стражи и вернулся в США.

Ричард Гир
Фото: Coolmedia / Global Look Press

В марте 2017 года голливудский актер Ричард Гир во время визита в Израиль раскритиковал израильскую политику в отношении Палестины, в частности, строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Очевидно, что это строительство все разрушает. Не может быть никаких оснований для защиты оккупации. Строительство поселений — это абсурдная провокация, особенно в плане международного права, и они не входят в программу тех, кто хочет добиться действительно мирного процесса», — заявил Гир.

Асгар Фархади
Фото: Fred Prouser / Reuters

В феврале 2017 года ужесточение иммиграционной политики в США администрацией Дональда Трампа раскритиковал иранский режиссер Асгар Фархади, который в знак протеста против таких мер решил не ехать на церемонию вручения премии «Оскар». Картина Фархади «Коммивояжер» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а обращение самого режиссера было зачитано со сцены во время церемонии.

«Мое отсутствие здесь — это знак уважения моему народу и гражданам шести других стран, которые были унижены бесчеловечным законом, запрещающим въезд мигрантов в США. Разделяя мир на «нас» и «наших врагов» мы порождаем страх и ложное оправдание для агрессии и развязывания войны», — заявил Фархади в своем обращении.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , Стивен Фрай , Эмир Кустурица , Шон Пенн , Морган Фримен , Ричард Гир , Асгар Фархади ...
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