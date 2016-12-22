Как деятели кино выступали с критикой в адрес властей других стран

Стивен Фрай

В августе 2013 года британский актер и писатель Стивен Фрай раскритиковал российского президента Владимира Путина за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма и призвал к бойкоту Олимпиады в Сочи. По словам актера, МОК был обязан выразить свою негативную позицию по отношению к «варварскому фашистскому закону, который Путин протолкнул через Думу».

«Полный бойкот российской зимней Олимпиады в Сочи просто необходим. Путин не должен получить оправдание своих действий от цивилизованного мира», — сказал Фрай. «Я сам гей. Я еврей. Моя мать потеряла больше дюжины своих родственников из-за антисемитской кампании Гитлера», — добавил он. По словам Фрая, каждый раз, когда он слышит об избиениях и убийствах геев и лесбиянок в России, ему кажется, что мировая история повторяется.

До этого Фрай критиковал Путина в связи с уголовным делом Pussy Riot.