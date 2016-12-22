Кустурица назвал причины роста самоуважения сербов

Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о причинах роста самоуважения сербов, в числе которых он назвал приход к власти в России президента Владимира Путина. Об этом Кустурица рассказал в интервью изданию Journal du Dimanche (JDD).

«Путин — хороший парень. После его прихода к власти, сербская нация стала чувствовать себя уважаемой. Сегодня западники пытаются представить его как дьявола. Это ложь! Он честный человек, который хочет быть принятым на Западе» — отметил Кустурица.

Вместе с тем, он назвал президента США Дональда Трампа «некомпетентным, сочетающим в себе все промахи, разжигающим заговоры и сталкивающим страны друг против друга».

Также режиссер обвинил Францию в том, что она продала вооружение Катару и Саудовской Аравии на сумму $13 млн. и заявил, что страна не может считать себя «невинной».

Президент России Владимир Путин вручил Кустурице орден Дружбы в ноябре 2016 года за «значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветви» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд».