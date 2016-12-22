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Культурный бренд или уродство: в Москве открыли памятник Калашникову
Общество, 13:42
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Культурный бренд или уродство: в Москве открыли памятник Калашникову

19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве был открыт памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Фотографии с церемонии — в репортаже РБК.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Общая высота скульптурной композиции составляет 9,8 м: на 4-метровом постаменте стоит металлическая фигура оружейника, держащего в руках АК-47. 

Фото: Владислав Шатило / РБК
На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Автором памятника стал скульптор Салават Щербаков (на фото), который ранее создал памятник князю Владимиру, установленный на Боровицкой площади возле Кремля.​
Фото: Владислав Шатило / РБК
Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Его председатель, министр культуры Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину в ​2016 году, во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске. В октябре того же года глава государства подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Калашникова, намеченного на 2019 год.
Фото: Владислав Шатило / РБК

На композиции изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, его чертежи и инструменты, а также воспроизведена его фраза: «Я создавал орудие для защиты своего Отечества».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Автор памятника назвал Калашникова образцом подвижнического служения своему делу. «Он — очень русский по характеру человек. Это такой человек из народа как Платон Каратаев в толстовском романе «Война и мир». Очень скромный. Или — герой Лескова Левша — человек-гений, с большим интеллектом, верный своей Родине», — сказал Щербаков.

На фото: президент Российской академии художеств (Зураб Церетели и скульптор Салават Щербаков (слева направо)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Его председатель, министр культуры Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину в ​2016 году, во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске. В октябре того же года глава государства подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Калашникова, намеченного на 2019 год.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Памятник был установлен при поддержке Мосгордумы и корпорации «Ростех». Генеральный директор компании Сергей Чемезов (на фото), выступая на церемонии открытия памятника, сказал, что прожитая Калашниковым жизнь — это пример беззаветно преданного отношения к своему делу и своей родине. «Это тот пример, которому должно следовать наше молодое поколение граждан России», — сказал он.

Фото: Владислав Шатило / РБК
Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов рассказал, что скульптор был выбран на закрытом конкурсе с единственным участником, Салаватом Щербаковым, так как Чемезов лично хотел с ним работать. «Бывает так, что заказчик хочет работать с определенным архитектором. У нас был закрытый конкурс. Чемезов хотел Салавата. Других участников не было», — сообщил Кононов.
Фото: Владислав Шатило / РБК
«Это очень необычный памятник. Михаил Калашников — это в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова — настоящий, можно сказать, культурный бренд России», — заявил на открытии памятника министр культуры Владимир Мединский.
Фото: Владислав Шатило / РБК

У памятника нашлись и критики. Например, музыкант Андрей Макаревич в своем Facebook написал: «Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)
Ладно. Пусть Калашникову. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Во время церемонии открытия памятника полиция задержала участника одиночного пикета. Задержанный Андрей Киселев стоял с плакатом «Конструктор оружия = смерти конструктор». После разъяснительной беседы в отделении полиции он решил вернуться к памятнику, где его задержали повторно.

Теги: мультимедиа , Сергей Чемезов , памятник , Владимир Мединский , Михаил Калашников , Салават Щербаков ...
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