Культурный бренд или уродство: в Москве открыли памятник Калашникову

19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве был открыт памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Фотографии с церемонии — в репортаже РБК.
Общая высота скульптурной композиции составляет 9,8 м: на 4-метровом постаменте стоит металлическая фигура оружейника, держащего в руках АК-47.
На композиции изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, его чертежи и инструменты, а также воспроизведена его фраза: «Я создавал орудие для защиты своего Отечества».
Автор памятника назвал Калашникова образцом подвижнического служения своему делу. «Он — очень русский по характеру человек. Это такой человек из народа как Платон Каратаев в толстовском романе «Война и мир». Очень скромный. Или — герой Лескова Левша — человек-гений, с большим интеллектом, верный своей Родине», — сказал Щербаков.
На фото: президент Российской академии художеств (Зураб Церетели и скульптор Салават Щербаков (слева направо)
Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Его председатель, министр культуры Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину в 2016 году, во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске. В октябре того же года глава государства подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Калашникова, намеченного на 2019 год.
Памятник был установлен при поддержке Мосгордумы и корпорации «Ростех». Генеральный директор компании Сергей Чемезов (на фото), выступая на церемонии открытия памятника, сказал, что прожитая Калашниковым жизнь — это пример беззаветно преданного отношения к своему делу и своей родине. «Это тот пример, которому должно следовать наше молодое поколение граждан России», — сказал он.
У памятника нашлись и критики. Например, музыкант Андрей Макаревич в своем Facebook написал: «Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)
Ладно. Пусть Калашникову. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?»
Во время церемонии открытия памятника полиция задержала участника одиночного пикета. Задержанный Андрей Киселев стоял с плакатом «Конструктор оружия = смерти конструктор». После разъяснительной беседы в отделении полиции он решил вернуться к памятнику, где его задержали повторно.