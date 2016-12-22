Памятник Калашникову открыли на Садовом кольце в Москве

Памятник конструктору знаменитого АК-47 Михаилу Калашникову открыли сегодня в Москве. Его автором стал скульптор Салават Щербаков, который ранее создал памятник князю Владимиру, установленный на Боровицкой площади возле Кремля

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц торжественно открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову, сообщает корреспондент РБК.

Памятник открыла дочь конструктора Елена Калашникова. Министр культуры Владимир Мединский, который также возглавляет Российское военно-историческое общество (РВИО), заявил на церемонии открытия, что Калашников — «это [изобретатель Иван] Кулибин ХХ века». «Это культурный бренд России», — отметил он.

В свою очередь, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Калашников» сейчас является самым современным концерном «не только в России, но и в мире». «Автомат [Калашникова] остается символом надежности, поэтому им вооружены сотни армий», — отметил он.

Инициатором установки памятника выступило РВИО. В 2016 году, во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске, ​ Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину. В октябре того же года глава государства подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Калашникова, намеченного на 2019 год.

Монумент высотой 9,8 м представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47. Автором скульптуры стал Салават Щербаков (автор монумента князю Владимиру Великому рядом с Кремлем). На сайте РВИО сообщается, что организация выступает с предложением назвать этот сквер именем Калашникова.

Видео: Константин Ив / YouTube

Во время церемонии открытия памятника полиция задержала участника одиночного пикета — мужчину в возрасте около 30 лет, сообщил корреспондент РБК.

Задержанный пытался развернуть плакат, но сделать это не успел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что информация о задержании мужчины на открытии памятника Калашникову «в пресс-службу пока не поступала».

Фото: РБК

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов рассказывал на пресс-конференции, посвященной открытию памятника, что скульптор был выбран на закрытом конкурсе с единственным участником, Салаватом Щербаковым, так как генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов лично хотел с ним работать. «Бывает так, что заказчик хочет работать с определенным архитектором. У нас был закрытый конкурс. Чемезов хотел Салавата. Других участников не было», — рассказал тогда Кононов.

Сам Щербаков отмечал, что многие не понимают, почему памятник Калашникову таких «скромных» размеров. «Калашников — человек из народа, вроде Платона Каратаева. Не хотелось делать пафосный монумент скромному человеку», — пояснил тогда скульптор.

Разработчик системы автоматического стрелкового оружия Калашников умер в Ижевске в 2013 году. Конструктора похоронили 27 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где установили памятник. Памятники ему есть также на оружейном заводе в Ижевске, в студенческом городке Ижевского государственного технического университета им. Калашникова и на российской военной базе в Армении.