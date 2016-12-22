Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017»

Учения «Запад» проходят третий раз. В первый раз, в 2009 году, в них приняли участие около 12,5 тыс. военнослужащих, в 2013 году — около 10 тыс. человек. В этом году, согласно сценарию, основная задача военных — предотвратить теракты и действия экстремистских групп по дестабилизации обстановки. Как сообщило Минобороны, по легенде, экстремисты получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и по воде.