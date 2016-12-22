Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017»

14 сентября на территории России и Белоруссии начались совместные учения «Запад-2017». Они продлятся до 20 сентября и еще до своего начала вызвали обеспокоенность стран Запада. Согласно заявлению Министерства обороны России учения носят «сугубо оборонительный характер».
Как проходят учения — в фотогалерее РБК.
14 сентября начались совместные российско-белорусские учения «Запад-2017»
По данным Минобороны, участниками учений стали почти 13 тыс. военнослужащих (около 7,2 тыс. от Белоруссии, примерно 5,5 тыс. от России).
В маневрах участвуют около 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей.
Учения проходят как на территории Белоруссии, так и на территории России.
Учения «Запад» проходят третий раз. В первый раз, в 2009 году, в них приняли участие около 12,5 тыс. военнослужащих, в 2013 году — около 10 тыс. человек. В этом году, согласно сценарию, основная задача военных — предотвратить теракты и действия экстремистских групп по дестабилизации обстановки. Как сообщило Минобороны, по легенде, экстремисты получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и по воде.
На учениях отрабатывается противостояние «западной» коалиции заинтересованных «государств» (Вейшнория, Весбария, Лубения) и «северной», в состав которой входит Союзное государство Белоруссии и России. Отношения между коалициями, согласно легенде, обострились из-за попыток внешних сил дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и ухудшить ее отношения с Россией.
Учения вызвали обеспокоенность стран запада. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс сказал РБК, что в ответ США и союзники повысят боеготовность в Европе через ответные учения.