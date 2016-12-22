Кремль назвал дату приезда Путина на международные учения «Запад-2017»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, посетит совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Это будет в Ленинградской области, детали сообщим», — рассказал официальный представитель Кремля.

О том, что российский лидер может посетить военные учения России и Белоруссии, Песков заявлял в четверг, 14 сентября. По его словам, Путин может принять участие в маневрах, а также посетить «один из компонентов этих учений».



Песков также отметил, что «нагнетание страстей» вокруг российско-белорусских учений — это провокация. «Вряд ли какие-то упреки приемлемы», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия во время проведения учебных маневров придерживается максимальной открытости. Песков заметил, что проведение таких учений — это обычная практика, которой пользуются все страны мира. И маневры «Запада-2017» соответствуют международному праву.

Россия и Белоруссия начали совместные учения 14 сентября. Они продлятся до 20 сентября. Международные маневры будут проведены на шести полигонах в обоих государствах. В учениях принимают участие 12,7 тыс. военных. В том числе в них задействованы самолеты, боевая техника, орудия, системы залпового огня и боевые корабли.



В Министерстве обороны заявили, что учения «Запад-2017» носят «сугубо оборонительный характер» и не угрожают ни одной стране или группе государств.