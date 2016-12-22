На 48-м году жизни умер актер из «Дня радио» Дмитрий Марьянов

На 48-м году жизни умер актер Дмитрий Марьянов. Актера, сыгравшего в фильмах «Боец», «День радио», спектакле «Юнона и Авось», доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Леонид Барац в роли Леши, Ростислав Хаит в роли Славы и Дмитрий Марьянов в роли Димы (слева направо) в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца. Премьера на сцене ДК имени Зуева. 17 марта 2004 года Дмитрий Марьянов, Людмила Гурченко, Сергей Шакуров (слева направо) в спектакле «Случайное счастье милиционера Пешкина». 2 июня 2004 года Дмитрий Марьянов в роли Ловца в сцене из фильма «Мираж» режиссера Тиграна Кеосаяна. ​10 августа 2007 года Константин Юшкевич, Гоша Куценко, Ирина Апексимова и Дмитрий Марьянов в спектакле «Игра в правду». 6 марта 2008 года Дмитрий Марьянов с фигуристкой Ириной Лобачевой в проекте «Ледниковый период». 17 апреля 2008 года Дмитрий Марьянов ведет церемонию вручения премии «Золотой носорог». 28 февраля 2011 года Леонид Барац, Нонна Гришаева и Дмитрий Марьянов (слева направо) принимают участие в юбилейном концерте театра «Квартет И» «День Радио – 10 лет», проходящем в Московском Государственном театре Эстрады. 24 марта 2011 года Дмитрий Марьянов во время ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». 8 апреля 2017 года