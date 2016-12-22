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На 48-м году жизни умер актер из «Дня радио» Дмитрий Марьянов
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На 48-м году жизни умер актер из «Дня радио» Дмитрий Марьянов
Общество, 15 окт, 23:26
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На 48-м году жизни умер актер из «Дня радио» Дмитрий Марьянов
На 48-м году жизни умер актер Дмитрий Марьянов. Актера, сыгравшего в фильмах «Боец», «День радио», спектакле «Юнона и Авось», доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Леонид Барац в роли Леши, Ростислав Хаит в роли Славы и Дмитрий Марьянов в роли Димы (слева направо) в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца. Премьера на сцене ДК имени Зуева. 17 марта 2004 года

Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress

Дмитрий Марьянов, Людмила Гурченко, Сергей Шакуров (слева направо) в спектакле «Случайное счастье милиционера Пешкина». 2 июня 2004 года

Фото: ТАСС

Дмитрий Марьянов в роли Ловца в сцене из фильма «Мираж» режиссера Тиграна Кеосаяна. ​10 августа 2007 года

Фото: Александр Доников / PhotoXPress

Константин Юшкевич, Гоша Куценко, Ирина Апексимова и Дмитрий Марьянов в спектакле «Игра в правду». 6 марта 2008 года

Фото: Андрей Сидоров / ТАСС

Дмитрий Марьянов с фигуристкой Ириной  Лобачевой в проекте «Ледниковый период». 17 апреля 2008 года

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дмитрий Марьянов ведет церемонию вручения премии «Золотой носорог». 28 февраля 2011 года

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Леонид Барац, Нонна Гришаева и Дмитрий Марьянов (слева направо) принимают участие в юбилейном концерте театра «Квартет И» «День Радио – 10 лет», проходящем в Московском Государственном театре Эстрады. 24 марта 2011 года

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Дмитрий Марьянов во время ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». 8 апреля 2017 года

Теги: мультимедиа
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