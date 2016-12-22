Травоядные крупного бизнеса: от Форда до Дурова

Биз Стоун (слева) и Эван Уильямс, основатели социальной сети Twitter

Не едят мясо основатели Twitter Биз Стоун и Эван Уильямс. В 2012 году они даже инвестировали в компанию Beyond Meat, которая занимается разработками в области создания растительных аналогов, схожих с мясом по вкусу. «Моя первая реакция была такой — я знаю, что это аналог мяса, но если бы кто-нибудь подал мне это блюдо в ресторане, я бы подумал, что это какая-то ошибка», — заявил Стоун, комментируя продукт.