Травоядные крупного бизнеса: от Форда до Дурова

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 10 октября сообщил, что много лет назад отказался от сигарет, кофе и других продуктов, в том числе от мяса, и призвал всех, кто занимается созиданием, следовать его примеру. Кто из известных предпринимателей придерживается вегетарианства — в обзоре РБК.
10 октября 2017 года в свой день рождения основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех, кто занимается созиданием, отказаться от семи вещей, в том числе от мяса. «Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание», — пояснил он.
В 2011 году в комментариях к одному из своих постов в «Живом журнале» миллиардер Роман Авдеев рассказал, как сделал выбор в пользу вегетарианства. «Последние лет восемь я убежденный вегетарианец. Как-то мы с одним моим знакомым шли по Берлину, а там проходила манифестация защитников прав животных. Странные люди! Пекутся о животных, какие-то кровавые фотографии несут, а сами едят курицу из пластиковых упаковок и никакого противоречия в этом не видят», — писал Авдеев.
Не едят мясо основатели Twitter Биз Стоун и Эван Уильямс. В 2012 году они даже инвестировали в компанию Beyond Meat, которая занимается разработками в области создания растительных аналогов, схожих с мясом по вкусу. «Моя первая реакция была такой — я знаю, что это аналог мяса, но если бы кто-нибудь подал мне это блюдо в ресторане, я бы подумал, что это какая-то ошибка», — заявил Стоун, комментируя продукт.
Основатель и бывший глава Apple Стив Джобс, умерший от рака на 57-м году жизни, также следовал различным диетам, исключавшим употребление мяса. В том числе придерживался фрукторианства и ел только яблоки и морковь.
В 2013 году в одном из интервью инженер и миллиардер Илон Маск рассказывал, что пытался стать вегетарианцем, но у него ничего не вышло. «Я пытался, но я не думаю, что мы созданы быть вегетарианцами. Несколько моих лучших друзей — вегетарианцы, даже веганы, и это сложно, когда вы пытаетесь вместе поужинать», — рассказывал Маск.