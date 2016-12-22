Памяти Жана Рошфора

Жан Рошфор родился 29 апреля 1930 года в Париже. После окончания лицея и театральной школы он оказался в Национальной консерватории и театре Гренье-Юссено, где в течение семи лет играл комедийные и драматические роли. В 1960 году он перешел на работу в кино и на телевидение.

На фото: Рошфор (на переднем плане) с актером и режиссером Виктором Лану на съемках фильма «Воскресенье полицейского» в 1983 году