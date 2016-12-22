Памяти Жана Рошфора

Жан Рошфор родился 29 апреля 1930 года в Париже. После окончания лицея и театральной школы он оказался в Национальной консерватории и театре Гренье-Юссено, где в течение семи лет играл комедийные и драматические роли. В 1960 году он перешел на работу в кино и на телевидение.
На фото: Рошфор (на переднем плане) с актером и режиссером Виктором Лану на съемках фильма «Воскресенье полицейского» в 1983 году
В 1960-х годах Рошфор играл в основном эпизодические роли и роли второго плана.
На фото: Жан Рошфор и Бриджит Бардо в фильме «Две недели в сентябре», 1967 год
К этому моменту Рошфор уже был хорошо узнаваем даже по сыгранным им второстепенным ролям, например, в серии фильмов про Анжелику, выходивших с 1964 по 1966 год.
На фото: кадр из фильма «Анжелика и король»
В 1965 году Рошфор сыграл с Жан-Полем Бельмондо (на фото на переднем плане) в фильме «Злоключения китайца в Китае»
Параллельно Рошфор продолжал успешную театральную карьеру. В 1970 году он получил приз театра «Комеди Франсез» за роль в спектакле «День в смерти Джо Эгга» по пьесе Питера Николса.
Свою первую большую роль в кино Рошфор сыграл в 1972 году в картине «Огни Сретенья». В этом же году он снялся в фильме «Высокий блондин в черном ботинке» с Пьером Ришаром, сыграв роль полковника французской контрразведки Луи Тулуза. Картина выиграла приз «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале.
На фото: кадр из фильма «Возвращение высокого блондина», 1974 год
Во второй половине 1970-х годов Рошфор дважды становился лауреатом самой престижной французской кинопремии «Сезар». В 1976 году была отмечена его роль второго плана в фильме о предреволюционной Франции «Пусть начинается праздник», а в 1978 году — главная роль в картине «Краб-барабанщик».
На фото: американский актер Джин Уайлдер, Жан Рошфор и Пьер Ришар на церемонии вручения премии «Сезар» в феврале 1978 года
В 1979 году Рошфор сыграл главную роль в комедийной мелодраме «Смелей бежим», его партнершей по картине стала Катрин Денёв.
В 1980-х и 1990-х годах Рошфор продолжил сниматься в кино и играть в театре, а также участвовал в нескольких телевизионных проектах. Одним из них стала французская версия детского телешоу Disney под названием «Добро пожаловать в уголок Пуха».
На фото: кадр из фильма «Насмешка», 1996 год
В 1998 году Рошфор снялся в экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», в котором сыграл генерала Фернана де Морсера. Вместе с Рошфором в мини-сериале приняли участие Жерар Депардье и Орнелла Мути.
На фото: кадр из фильма.
В 1992 году Рошфор получил своего третьего «Сезара», на этот раз за вклад в развитие киноискусства.
Рошфор ни на год не прекращал работу в театре и кино: он продолжал сниматься в полнометражных и короткометражных фильмах, участвовал в работе над документальными проектами, а также работал в качестве актера озвучки.
Актерскую работу Рашфор совмещал с общественной деятельностью. Например, в 2012 году он помог установить в Париже несколько сотен палаток для бездомных, в которых они могли пережить холодную зиму.
В августе 2017 года Рошфор был госпитализирован, спустя два месяца он скончался в одной из парижских клиник. Последними его работами в кино стали озвучка мульфильма «Аврил и поддельный мир» и главная роль в фильме «Флорида» (2015 год).