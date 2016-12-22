Умер актер — звезда фильмов про Анжелику и высокого блондина

Игравший вместе с Пьером Ришаром, Мишель Мерсье, Жаном Маре и Жан-Полем Бельмондо Жан Рошфор скончался во Франции в возрасте 87 лет

Жан Рошфор (Фото: Alvaro Barrientos / AP)

Лауреат трех премий «Сезар» (главная актерская премия Франции) Жан Рошфор скончался в ночь на 9 октября в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde со ссылкой на семью актера.

По данным издания, Рошфор был госпитализирован еще в августе 2017 года и умер в парижской больнице.

Рошфор начал карьеру актера в середине XX века. Закончив Высшую национальную консерваторию драматического искусства, где учился вместе с Жан-Полем Бельмондо, он поначалу играл в театрах, а в конце 1950-х начал сниматься в кино.

Первой крупной ролью Рошфора стало появление в комедии, где главные роли сыграли Бельмондо и Клаудиа Кардинале. А уже в 1964 году Рофшор появился рядом с Мишель Мерсье в «Анжелике — маркизе ангелов» в роли Дегрэ.

В 1972 году Рошфор появился в первом фильме про высокого блондина в черном ботинке в роли «начальника» суперагента, за которого принимают незадачливого героя Пьера Ришара, а еще через два года сыграл в сиквеле.

Еще одна звезда фильмов про в​ысокого блондина​​ — актриса Мирей Дарк — умерла в конце августа 2017 года в возрасте 79 лет.

В 1976 году Рошфор получил «Сезар» за лучшую роль второго плана в фильме «Пусть начнется праздник», а в 1978 году — за главную роль в фильме «Краб-барабанщик». В 1999 году третий «Сезар» был вручен Рошфору за вклад в киноискусство, а в 2002 году актер был удостоен приза зрительских симпатий на Венецианском кинофестивале за фильм «Человек с поезда».

Последними работами Рошфора в кино стали озвучка мульфильма «Аврил и поддельный мир» и главная роль в фильме «Флорида» (2015 год).