От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка России

Виктор Геращенко руководил Центробанком с 17 июля 1992 по 14 октября 1994 года и с 11 сентября 1998 по 20 марта 2002 года

Геращенко продолжил денежную эмиссию и провел денежную реформу, предусматривавшую обмен купюр, выпущенных до 1993 года. Первый его срок на посту главы Банка России также запомнился «черным вторником» 11 октября 1994 года, когда за один день курс доллара вырос более чем на 25%.

Во второй раз Геращенко возглавил Центробанк после дефолта 1998 года. Вскоре после его назначения Центробанк отозвал лицензии у Инкомбанка и банка «Менатеп» Михаила Ходорковского. Второй срок Геращенко на посту главы Центробанка запомнился переходом к рыночному формированию курса рубля. Кроме того, эксперты отмечают независимость в этот период Банка России от правительства и противостояние Геращенко с Александром Мамутом и Петром Авеном, в результате которого в 2001 году была принята «Стратегия развития банковского сектора», которая, в частности, содержала требование перехода банков на международные нормы отчетности и выход ЦБ из капитала коммерческих банков.

Чем занимался после: в 2002 году Геращенко был депутатом Госдумы, а в 2004-м, после ареста Михаила Ходорковского, возглавил совет директоров ЮКОСа и оставался на этом посту до августа 2006 года.