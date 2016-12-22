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От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка России
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От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка России
Экономика, 11:53
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От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка России

9 июня Госдума продлила полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Все руководители Банка России в новейшей истории страны — в фотогалерее РБК.

Георгий Матюхин — и.о. председателя правления Госбанка РСФСР с 7 августа 1990 года, официальный руководитель — с 25 декабря 1990 по 16 июля 1992 года
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

При Матюхине происходил переход к рыночной экономике, что значительно осложнило его работу на посту главы Центробанка. Он наращивал денежную массу в обращении, что подстегивало инфляцию и настраивало против него правительство реформаторов. При Матюхине в России сформировалась двухуровневая финансовая система, состоящая из Центрального и коммерческих банков. До сих пор он остается единственным главой Банка России, чья подпись была напечатана на банкнотах.

Чем занимался после: работал в коммерческих банках «Горный Алтай», «Ноосфера», Собинбанк, «Диалог-Оптим», преподавал в Академии внешней торговли.

Виктор Геращенко руководил Центробанком с 17 июля 1992 по 14 октября 1994 года и с 11 сентября 1998 по 20 марта 2002 года
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Геращенко продолжил денежную эмиссию и провел денежную реформу, предусматривавшую обмен купюр, выпущенных до 1993 года. Первый его срок на посту главы Банка России также запомнился «черным вторником» 11 октября 1994 года, когда за один день курс доллара вырос более чем на 25%.

Во второй раз Геращенко возглавил Центробанк после дефолта 1998 года. Вскоре после его назначения Центробанк отозвал лицензии у Инкомбанка и банка «Менатеп» Михаила Ходорковского. Второй срок Геращенко на посту главы Центробанка запомнился переходом к рыночному формированию курса рубля. Кроме того, эксперты отмечают независимость в этот период Банка России от правительства и противостояние Геращенко с Александром Мамутом и Петром Авеном, в результате которого в 2001 году была принята «Стратегия развития банковского сектора», которая, в частности, содержала требование перехода банков на международные нормы отчетности и выход ЦБ из капитала коммерческих банков.

Чем занимался после: в 2002 году Геращенко был депутатом Госдумы, а в 2004-м, после ареста Михаила Ходорковского, возглавил совет директоров ЮКОСа и оставался на этом посту до августа 2006 года.

Татьяна Парамонова исполняла обязанности главы Центробанка с 18 октября 1994 по 8 ноября 1995 года
Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Первая женщина, исполнявшая обязанности главы Центробанка. Государственная дума так и не утвердила ее в этой должности. В 1998–2007 годах Парамонова занимала должность первого заместителя председателя Центробанка, а в отставку ушла в связи с проблемами при переходе банковского сектора на международные стандарты финансовой отчетности.

Чем занималась после: до 2010 года занимала посты советника президента РЖД, члена наблюдательного совета Россельхозбанка, члена совета директоров ОАО «Транскредитбанк» члена совета директоров и генерального директора ОАО «Страховое общество ЖАСО».

Александр Хандруев исполнял обязанности главы Центробанка с 8 по 22 ноября 1995 года
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Запомнился в основном своей деятельностью на посту замглавы Банка России, когда получил прозвище «соловей Геращенко», так как на большинстве пресс-конференций, брифингов и в телевизионных передачах выступал именно он, а не глава банка Виктор Геращенко.

Чем занимается сейчас: вице-президент ассоциации региональных банков «Россия», заведующий кафедрой «финансы, денежное обращение и кредит» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Сергей Дубинин — глава ЦБ с 22 ноября 1995 по 11 сентября 1998 года
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

В 1994 году Дубинин возглавлял Министерство финансов, но был отправлен в отставку после «черного вторника». В 1996-м Центробанк совместно с правительством упразднил часть внебюджетных фондов в ряде отраслей промышленности. За три года с Дубининым во главе Центробанк отказался от финансирования правительства и сконцентрировался на проведении денежно-кредитной политики. При нем была также проведена деноминация рубля. Тем не менее Дубинин запомнился в первую очередь тем, что при нем в августе 1998 года Центробанк перестал удерживать искусственно завышенный курс рубля к доллару, после чего российская национальная валюта упала по отношению к американской в три с лишним раза.

Чем занимается сейчас: занимает должность председателя наблюдательного совета банка ВТБ, также является его миноритарным акционером.

Сергей Игнатьев — глава ЦБ с 20 марта 2002 по 23 июня 2013 года
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Перед назначение главой Центробанка работал заместителем министра финансов и экономики и замглавы Банка России. На посту главы ЦБ Игнатьев запомнился противодействием банковскому кризису после отзыва лицензии у Содбизнесбанка, а также плавной девальвацией рубля при падении цен на нефть и оттоке капитала из России в 2008–2009 годах. Кроме того, положительно оцениваются его меры по рефинансированию банковской системы, беззалоговые аукционы. В январе 2011 года эксперты журнала The Banker признали Игнатьева лучшим в номинации «Глава Центрального банка 2011 года в Европе». Тем не менее он подвергался и критике за либеральное отношение к неэффективным банкам и допуск их к системе гарантирования вкладов.

Чем занимается сейчас: продолжает работать в Центробанке, являясь членом совета директоров и занимая должность советника его председателя.

Эльвира Набиуллина руководит Центробанком с 24 июня 2013 года
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Стала первой женщиной, утвержденной в должности главы российского Центробанка. Четыре года во главе Банка России запомнились прежде всего ужесточением регулирования в банковском секторе. С момента вступления Набиуллиной в должность прекратило свое существование более 350 кредитных организаций.

Автор: Филипп Алексенко
Теги: мультимедиа , Эльвира Набиуллина
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