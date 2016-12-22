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Крупнейшие инвестиционные сделки Китая за рубежом
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Крупнейшие инвестиционные сделки Китая за рубежом
Общество, 20:17
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Крупнейшие инвестиционные сделки Китая за рубежом

Китайская энергетическая компания CEFC («Хуасинь») купила у ​Glencore и катарского инвестфонда 14,16% акций «Роснефти». ​Reuters со ссылкой на представителя CEFC сообщил, что китайская компания заплатит за акции «Роснефти» $9,1 млрд.

Только в 2016 году Китай заключил сделок по приобретению активов за рубежом на $225 млрд. Об этом NYT рассказывал министр торговли КНР Чжунь Шань. Это стало рекордом по объему инвестиций китайских компаний за рубежом.

Крупнейшие инвестиционные сделки Китая — в обзоре РБК.

Сделка ChemChina и Syngenta AG
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В 2016 году стало известно, что китайская химическая компания China National Chemical Corporation (ChemChina) готовит сделку по покупке швейцарского концерна Syngenta AG (мировой лидер в области семеноводства) за $43 млрд. В апреле того же года Еврокомиссия и власти США одобрили сделку. Эта сделка стала не только крупнейшей с участием китайских компаний, но и сделала ChemChina гигантом в мире компаний в сфере сельскохозяйственных химикатов. Ранее ChemChina купила девять промышленных компаний в Европе.

Сделка CNOOC и Nexen
Фото: Todd Korol / Reuters

До этого рекордной по стоимости сделкой с участием китайских компаний считалось приобретение в 2013 году китайской госкомпанией CNOOC канадского энергетического холдинга Nexen за $15,1 млрд.

Сделка Haier Group и General Electric
Фото: Goh Seng Chong / Bloomberg

В середине 2016 года американский гигант General Electric продал свой бизнес по выпуску бытовой техники частной китайской компании Haier Group за $5,6 млрд.

Сделка Shuanghui и Smithfield Food
Фото: Rich-Joseph Facun / Reuters

В 2015 году китайская компания Shuanghui за $4,7 млрд купила крупнейшего производителя свинины в США — Smithfield Food.

Сделка Dalian Wanda и Legendary Entertainment
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

В январе 2016 года стало известно, что китайская инвестиционная компания Dalian Wanda купит контрольный пакет акций голливудской киностудии Legendary Entertainment за $3,5 млрд. В студиях Legendary Entertainment были созданы такие фильмы, как «Парк Юрского периода» и «Человек из стали».

Сделка Dalian Wanda и Dick Clark Productions
Фото: Fred Prouser / Reuters

В ноябре 2016 года стало известно, что Dalian Wanda также купила американского производителя популярных американских ТВ-шоу Dick Clark Productions за $1 млрд. Китайский инвестор получил права на трансляцию премии «Золотой глобус».

Сделка Dalian Wanda и AMC Entertainment Holdings Inc
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

В 2012 году Dalian Wanda купила американскую сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. за $2,6 млрд, что сделало ее крупнейшим мировым оператором кинотеатров. 

Автор: Галина Казакулова.
Теги: мультимедиа , КНР , Инвестиции
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