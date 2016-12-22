Крупнейшие инвестиционные сделки Китая за рубежом

Китайская энергетическая компания CEFC («Хуасинь») купила у ​Glencore и катарского инвестфонда 14,16% акций «Роснефти». ​Reuters со ссылкой на представителя CEFC сообщил, что китайская компания заплатит за акции «Роснефти» $9,1 млрд.

Только в 2016 году Китай заключил сделок по приобретению активов за рубежом на $225 млрд. Об этом NYT рассказывал министр торговли КНР Чжунь Шань. Это стало рекордом по объему инвестиций китайских компаний за рубежом.

Крупнейшие инвестиционные сделки Китая — в обзоре РБК.