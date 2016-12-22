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Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам
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Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам
Бизнес, 15:09
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Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам
В результате сделки китайская компания CEFC станет владельцем 14,16% акций «Роснефти». Игорь Сечин заявил, что в «Роснефти» рады появлению в числе ее акционеров китайской компании
Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Консорциум, в который входят швейцарская Glencore и катарский инвестфонд QIA, объявил о продаже большей части принадлежащего ему пакета акций «Роснефти» китайской компании CEFC («Хуасинь»).

По завершении сделки CEFC станет владельцем 14,16% акций «Роснефти». При этом Glencore и QIA сохранят доли в капитале «Роснефти», в размере 0,5% и 4,7% соответственно.

В сообщении Glencore, опубликованном на сайте Лондонской биржи, подчеркивается, что акции «Роснефти» будут проданы CEFC по цене, примерно на 16% превышающей среднюю бумаг за последние 30 дней.

После появления новостей о продаже акций «Роснефти» CEFC стоимость бумаг российской компании на Московской бирже пошла вверх, достигнув на максимуме отметки 315,7 руб., что на 3,17% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в компании рады тому, что в число ее акционеров вошла китайская компания.

«Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании. Мы рады, что это стала именно китайская корпорация. Мы надеемся на то, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества», - сказал Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

Сечин также пояснил, что большую часть приобретенного в конце 2016 года пакета акций «Роснефти» (19,5%) консорциум Glencore и QIA приобрел на заемные средства, но в последнее время обслуживать кредит стало слишком дорого.

«Волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум Qia и Glencore решил найти дополнительное партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки», - пояснил Сечин, отметив, что CEFC выкупила у консорцума акции, приобретенные тем на заемные средства.

В начале сентября 2017 года «Роснефть» сообщила о подписании с CEFC соглашения о сотрудничестве по разведке и добыче нефти в Восточной и Западной Сибири, а также контракта на поставку российской сырой нефти.

Комментируя объявленную в пятницу сделку, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил РБК, что компания обсуждает с CEFC сотрудничество в сфере добычи нефти и привлечения финансирования.

«Мы обсуждаем с ними (CEFC - РБК) участие в основных наших добычных проектах в Восточной Сибири», - сказал Леонтьев. По его словам, речь идет прежде всего о гринфилдах (еще не разарботанных месторождениях), таких как Сузунское месторождение. «У них есть возможности привлечения финансирования на преиемлемых, комфортных для нас условиях», - добавил пресс-секретарь «Роснефти».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что CEFC China Energy ведет переговоры об инвестициях в «Роснефть».

Китайская энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) была создана в 2002 году и работает в сферах энергетики и финансовых услуг. На сайте компании отмечается, что она стремится к повышению своего влияния в энергетической промышленности и, следуя государственной энергетической стратегии, завоевывает отечественный и зарубежный рынки.

«Пользуемся удобным случаем с широкой душой, как океан, возмещающий
 сотню рек», - говорится на сайте CEFC.

Соглашение о продаже 19,5% акций, принадлежавших «Роснефтегазу», частным инвесторам было заключено 7 декабря 2016 года. Покупателем стал консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Authority). Согласно сообщению Glencore, сумма сделки составила €10,2 млрд

15 декабря 2016 года ВТБ и сингапурская компания QHG Shares Pte Ltd, подконтрольная Glencore, заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал QHG Shares промежуточный кредит на сумму 692,395 млрд руб. под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Полученные деньги QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил их в бюджет России.

22 декабря 2016 года ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», а после получения кредита от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, погасила задолженность перед «Роснефтегазом», выплатив ему €10,2 млрд.

В середине февраля 2017 года Сечин заявил, что сделка по продаже части госпакета акций «Роснефти» достойна войти в историю, а уже в апреле президент России Владимир Путин своим указом наградил глав принявших участие в сделке компаний российскими орденами. За « большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией» ордена Дружбы получили глава итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина, исполнительный директор фонд Qatar Investment Autority (QIA) и член королевской семьи Катара Абдулла бин аль-Тани и генеральный директор швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айван Глазенберг.

Выступая 7 сентября на Восточном экономическом форуме, Путин пошутил, что орденов у России хватит и для других помогающих ей иностранцев.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко.
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