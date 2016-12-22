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Соединяя страны: сколько тратили на строительство трансграничных мостов
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Соединяя страны: сколько тратили на строительство трансграничных мостов
Общество, 16:07
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Соединяя страны: сколько тратили на строительство трансграничных мостов

6 сентября Россия предложила Японии совместно построить мост от Хоккайдо до Сахалина. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, строительство моста обойдется «даже не так дорого». Сколько стоили подобные проекты в других странах — в обзоре РБК.

Эресуннский мост. Дания — Швеция
Фото: Anders Blomqvist / Getty Images

Стоимость: около $1,2 млрд (без тоннеля)

Когда строили: 1995–1999 годы

Совмещенный мост-тоннель связывает Копенгаген и Мальме через пролив Эресунн. Конструкция совмещает автомобильную трассу и железную дорогу. Длина моста — около 7,8 км.

Мост короля Фахда.​ Саудовская Аравия — Бахрейн
Фото: Walter Bibikow / Getty Images

Стоимость: около 3 млрд саудовских риалов (около $850 млн по среднему курсу за период строительства)

Когда строили: 1982–1986 годы

Сооружение комплекса мостов и плотин из трех основных частей общей длиной около 25 км финансировалось Саудовской Аравией. Построили мост через Персидский залив для укрепления связей между двумя странами.

Мост имени генерала Сан-Мартина​. Аргентина — Уругвай
Фото: Insights / Contributor / Getty Images

Стоимость: более $21,7 млн

Когда строили: 1972–1976 годы

Мост длиной около 3,4 км через реку Уругвай назван в честь генерала Хосе де Сан-Мартина, одного из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.

Мост Су-Сент-Мэри​. США — Канада
Фото: Patricia Marroquin / Getty Images

Стоимость: около $20 млн

Когда строили: 1960–1962 годы

Мост длиной около 3 км представляет собой единственный таможенный пункт на более чем 400 км государственной границы двух стран. Его пересекает около 1,9 млн автомобилей ежегодно.

Автор: Филипп Алексенко.
Теги: мультимедиа , мост
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