Соединяя страны: сколько тратили на строительство трансграничных мостов

6 сентября Россия предложила Японии совместно построить мост от Хоккайдо до Сахалина. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, строительство моста обойдется «даже не так дорого». Сколько стоили подобные проекты в других странах — в обзоре РБК.
Стоимость: около $1,2 млрд (без тоннеля)
Когда строили: 1995–1999 годы
Совмещенный мост-тоннель связывает Копенгаген и Мальме через пролив Эресунн. Конструкция совмещает автомобильную трассу и железную дорогу. Длина моста — около 7,8 км.
Стоимость: около 3 млрд саудовских риалов (около $850 млн по среднему курсу за период строительства)
Когда строили: 1982–1986 годы
Сооружение комплекса мостов и плотин из трех основных частей общей длиной около 25 км финансировалось Саудовской Аравией. Построили мост через Персидский залив для укрепления связей между двумя странами.
Стоимость: более $21,7 млн
Когда строили: 1972–1976 годы
Мост длиной около 3,4 км через реку Уругвай назван в честь генерала Хосе де Сан-Мартина, одного из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.
Стоимость: около $20 млн
Когда строили: 1960–1962 годы
Мост длиной около 3 км представляет собой единственный таможенный пункт на более чем 400 км государственной границы двух стран. Его пересекает около 1,9 млн автомобилей ежегодно.