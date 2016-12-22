Шувалов сообщил о возможном сооружении моста между Хоккайдо и Сахалином

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Япония обсуждают строительство моста между островами Хоккайдо и Сахалином. Об этом Шувалов заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает «Интерфакс».
«Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина», — сказал Шувалов.
По его словам, такой шаг создаст дополнительные возможности для использования российской железной дороги. Также это позволит Японии, по словам первого вице-премьера, стать «континентальной державой». Шувалов добавил, что реализация этого проекта возможна, учитывая, что при использовании современных технологий постройка моста обойдется сравнительно дешево.
Ранее, 1 августа, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в ходе встречи с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Японии Мунэо Судзуки предложил ввести трехдневный безвизовый режим для россиян, которые собираются посетить Японию. «Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и сфере деловых связей», — отмечал тогда Кожемяко.Ранее Россия разрешила японцам, прибывающим на Сахалин на пароме Корсаков — Вакканай, находиться на острове без визы в течение 72 часов. В ответ Япония упростила оформление виз для российских туристов.