Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме

Ситуация в Ракхайне, западном штате Мьянмы, расположенном на границе с Бангладеш, вывела мусульман России на митинги в Москве, Грозном, Махачкале.

Столкновения между представителями мусульманского меньшинства и правительственными силами продолжаются в стране десятилетиями. Очередная вспышка насилия была спровоцирована событиями 25 августа, когда, по данным властей, группы повстанцев, в которых были и мусульмане народности рохинджа, напали на 30 пунктов полиции. Власти возложили ответственность на считающуюся террористической «Араканскую армию спасения рохинджа». Жертвами столкновений стало по меньшей мере 400 человек. Большинство убитых — боевики-рохинджа. После нападения в штате началась антитеррористическая операция.

Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, не первый год говорят о том, что власти Мьянмы, в том числе избранное после десятилетий военной диктатуры демократическое правительство Аун Сан Су Чжи, проводят целенаправленную кампанию против рохинджа. С 25 августа, по данным ООН, из Мьянмы в Банладеш, спасаясь от властей, бежали до 60 тыс. человек.

