Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,20 57,67 EUR Нал. 69,29 68,65 USD Бирж. 57,88 +0,36 EUR Бирж. 68,94 +0,68 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2000,47 -0,52% РТС 1088,71 -1,08% Brent 52,44 -0,47% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7416,80 -0,29%
Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме
Лента новостей
Туристка из Германии скончалась после экскурсии по Московскому Кремлю 14:59, Общество В мэрии Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц с 4 по 7 сентября 14:57, Общество СМИ объяснили отказ Месси от нового контракта с «Барселоной» 14:56, Спорт СМИ опубликовали видео допроса въехавшего в кинотеатр в Екатеринбурге 14:54, Общество Малыши на миллион: сколько зарабатывают на королевских наследниках 14:52, Общество Партия «Единая Россия» создала собственный «университет» 14:50, Политика ВЭБ и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию «Россия» 14:47, Финансы В России назвали самые распространенные автомобили 14:46, Авто Президент Узбекистана сменил главу республиканского МВД 14:32, Политика Медведев утвердил стратегию в области защиты прав потребителей 14:31, Политика Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ 14:29, Общество Горизонт эскалации: как новая холодная война выходит из-под контроля 14:28, Мнение Полиция Чечни отчиталась о миллионе участников митинга в Грозном 14:25, Политика МИД Польши проанализирует призыв потребовать репарации от России 14:24, Политика Телеканал «Культура» прекратил вещание Euronews 14:21, Технологии и медиа Дворкович счел невозможным единый порог дивидендов для госкомпаний 14:19, Бизнес Полиция рассказала о розыске подозреваемого в поджоге в Екатеринбурге 14:10, Общество Серебренников поблагодарил своих поручителей 14:07, Общество «Росгеология» подписала контракт на разработку шельфа ЮАР на $360 млн 14:04, Бизнес Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову 14:00, Общество Глава СБУ рассказал о задержании 18 резидентов российских спецслужб 13:42, Политика Вице-премьер Южной Кореи прокомментировал ядерные испытания КНДР 13:35, Политика Кадыров выступил на митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы 13:30, Общество Россия предложила Корее создать инвестфонд с участием РФПИ 13:21, Политика Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову 13:14, Общество Жириновский предложил сменить главу МИД России 13:05, Политика Адвокат Учителя связал нападение в Екатеринбурге с идеями Поклонской 12:57, Общество Прокуратура Гамбурга завершила расследование по арестованным россиянам 12:47, Общество
Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме
Общество, 15:04
0
Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме

Ситуация в Ракхайне, западном штате Мьянмы, расположенном на границе с Бангладеш, вывела мусульман России на митинги в Москве, Грозном, Махачкале.

Столкновения между представителями мусульманского меньшинства и правительственными силами продолжаются в стране десятилетиями. Очередная вспышка насилия была спровоцирована событиями 25 августа, когда, по данным властей, группы повстанцев, в которых были и мусульмане народности рохинджа, напали на 30 пунктов полиции. Власти возложили ответственность на считающуюся террористической «Араканскую армию спасения рохинджа». Жертвами столкновений стало по меньшей мере 400 человек. Большинство убитых — боевики-рохинджа. После нападения в штате началась антитеррористическая операция.

Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, не первый год говорят о том, что власти Мьянмы, в том числе избранное после десятилетий военной диктатуры демократическое правительство Аун Сан Су Чжи, проводят целенаправленную кампанию против рохинджа. С 25 августа, по данным ООН, из Мьянмы в Банладеш, спасаясь от властей, бежали до 60 тыс. человек.
 

Беженцы-рохинджа задержаны пограничной службой Бангладеш после незаконного пересечения границы в районе города Текнаф
(Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Правительство Мьянмы проводит в штате Ракхайн антитеррористическую операцию. Многие жители провинции спасаются от властей бегством в соседний Бангладеш, где местные силовики пытаются блокирвать их на границе. Ситуацию усугубляет тяжелые погодные условия (ливни и жара).

Люди укрывают тела женщин-рохинджа, которые утонули после того как их лодка перевернулась в районе города Текнаф (Бангладеш)
(Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Попасть в Банладеш рохинджа пытаются также на лодках по Бенгальскому заливу. Десятки людей гибнут в море. ​

Фото: Bernat Armangue / AP

По данным ООН, начиная с 25 августа в Бангладеш прибыло 85 тыс. беженцев из Мьянмы. Один из пунктов их размещения — на юго-востоке страны в районе города Укхия, где расположен лагерь для беженцев Кутупалонг.

Беженцы-рохинджа идут после пересечения границы в районе города Кокс-Базар
(Фото: Bernat Armangue / AP)

В ответ на прибытие тысяч беженцев власти Бангладеш усилили контроль на границе и на некоторое время закрыли ее, сообщило РИА Новости. Однако, по данным ООН, в последние дни пограничники начали пропускать людей из Мьянмы. 

Беженцы сидят под самодельным тентом около в районе Кокс-Базара
(Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

В Бангладеш — одной из беднейших стран мира — нет достаточных ресурсов для размещения беженцев. В стране гуманитарный кризис в связи с прибытием большого числа беженцев (по данным Reuters, их прибыло до 90 тыс.). Несколько тысяч разместились в организованных лагерях, но многие располагаются в самоорганизованных лагерях.

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В различных населенных пунктах вдоль границы Бангладеш и Мьянмы образованы стихийные лагери беженцев. Строить их помогают местные жители вопреки предупреждению властей, пишет Reuters. Однако для создания временных жилищ не хватает материалов (бамбука и веревок), есть нехватка продовольствия и питьевой воды.

Сожженный в конце августа дом в Маунгдау
(Фото: Soe Zeya Tun / Reuters)

Одним из центров противостояние в штате Ракхайн стал район Маунгдау. 

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн отрядами специального назначения сообщало Reuters. В операции участвует и полиция (на фото полицейские в районе Маунгдау).

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Власти Мьянмы призвали мусульман сотрудничать в поисках тех, кто, по данным властей, координировал атаки на блок-посты 25 августа.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: мультимедиа
Главное
Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову Общество
Материалы по теме
Кадыров выступил на митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы Общество
Житель Чечни рассказал о призывах в WhatsApp поддержать мусульман Мьянмы Общество
Кадыров призвал выразить протест против притеснения мусульман в Мьянме Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку