Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме

Ситуация в Ракхайне, западном штате Мьянмы, расположенном на границе с Бангладеш, вывела мусульман России на митинги в Москве, Грозном, Махачкале.
Столкновения между представителями мусульманского меньшинства и правительственными силами продолжаются в стране десятилетиями. Очередная вспышка насилия была спровоцирована событиями 25 августа, когда, по данным властей, группы повстанцев, в которых были и мусульмане народности рохинджа, напали на 30 пунктов полиции. Власти возложили ответственность на считающуюся террористической «Араканскую армию спасения рохинджа». Жертвами столкновений стало по меньшей мере 400 человек. Большинство убитых — боевики-рохинджа. После нападения в штате началась антитеррористическая операция.
Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, не первый год говорят о том, что власти Мьянмы, в том числе избранное после десятилетий военной диктатуры демократическое правительство Аун Сан Су Чжи, проводят целенаправленную кампанию против рохинджа. С 25 августа, по данным ООН, из Мьянмы в Банладеш, спасаясь от властей, бежали до 60 тыс. человек.
Правительство Мьянмы проводит в штате Ракхайн антитеррористическую операцию. Многие жители провинции спасаются от властей бегством в соседний Бангладеш, где местные силовики пытаются блокирвать их на границе. Ситуацию усугубляет тяжелые погодные условия (ливни и жара).
Попасть в Банладеш рохинджа пытаются также на лодках по Бенгальскому заливу. Десятки людей гибнут в море.
По данным ООН, начиная с 25 августа в Бангладеш прибыло 85 тыс. беженцев из Мьянмы. Один из пунктов их размещения — на юго-востоке страны в районе города Укхия, где расположен лагерь для беженцев Кутупалонг.
В ответ на прибытие тысяч беженцев власти Бангладеш усилили контроль на границе и на некоторое время закрыли ее, сообщило РИА Новости. Однако, по данным ООН, в последние дни пограничники начали пропускать людей из Мьянмы.
В Бангладеш — одной из беднейших стран мира — нет достаточных ресурсов для размещения беженцев. В стране гуманитарный кризис в связи с прибытием большого числа беженцев (по данным Reuters, их прибыло до 90 тыс.). Несколько тысяч разместились в организованных лагерях, но многие располагаются в самоорганизованных лагерях.
В различных населенных пунктах вдоль границы Бангладеш и Мьянмы образованы стихийные лагери беженцев. Строить их помогают местные жители вопреки предупреждению властей, пишет Reuters. Однако для создания временных жилищ не хватает материалов (бамбука и веревок), есть нехватка продовольствия и питьевой воды.
Одним из центров противостояние в штате Ракхайн стал район Маунгдау.
Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн отрядами специального назначения сообщало Reuters. В операции участвует и полиция (на фото полицейские в районе Маунгдау).
Власти Мьянмы призвали мусульман сотрудничать в поисках тех, кто, по данным властей, координировал атаки на блок-посты 25 августа.