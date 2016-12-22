Массовая давка болельщиков после финала Лиги чемпионов. Фотогалерея
Общество, 13:07
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Массовая давка болельщиков после финала Лиги чемпионов. Фотогалерея
В субботу, 4 июня, в Кардиффе прошел финальный матч Лиги чемпионов, на котором сошлись туринская «Ювентус» и «Реал Мадрид». Встречу двух футбольных команд, победу на которой со счетом 4:1 одержал «Реал», транслировали на площади Сан-Карло в Турине на большом экране. За ходом матча в итальянском городе следили около 20 тыс. человек.
После того, как «Реал» забил свой третий гол, на площади началась паника. По одной из версий, ее причиной стали взрывы петард, по другой — падение металлических ограждений из-за напора толпы. В результате массовой давки пострадали более тысячи человек. По данным издания La Repubblica, их число достигло 1400.