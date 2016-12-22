Церемония награждения премией ТЭФИ. Фотогалерея
Общество, 03 окт, 23:42
0
Церемония награждения премией ТЭФИ. Фотогалерея
3 октября в Москве начали вручать премию за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. Победители — в фотогалерее РБК.
Телеведущий «Первого Канала» Дмитрий Борисов, получивший премию в номинации «Ведущий информационной программы»
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, получивший премию в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» за программу «Вести недели» на телеканале «Россия»
Телеведущий Максим Галкин, получивший премию в номинации «Ведущий развлекательной программы»
Телеведущий Андрей Добров, получивший награду как лучший ведущий информационно-аналитической итоговой программы (программа «Добров в эфире», телеканал РЕН ТВ)
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, получившие премии в номинации «Ведущий информационной программы». Скабеева и Попов ведут ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1»
Актриса Яна Троянова (вторая справа), получившая премию в номинации «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» за роль Ольги Терентьевой в сериале «Ольга» на телеканале ТНТ
Телеведущая Екатерина Стриженова (в центре), получившая награду в номинации «Дневное ток-шоу» за программу «Доброе утро» на «Первом канале»
Лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ 2017» в номинации «Программа для детей и юношества» телеведущая, худрук «АБВГДейки» Татьяна Черняева
Номинация «Журналистское расследование». Корреспондент Вячеслав Николаев
Вячеслав Николаев получил премию за программу «Слепые мулы» (РЕН ТВ) о том, как наркомафия на Филиппинах использует туристов для транспортировки наркотиков. Таких перевозчиков и называют «слепыми мулами».
Номинация «Просветительская программа». «Военная тайна» (РЕН ТВ)
Выпуск другой передачи Игоря Прокопенко на канале РЕН ТВ «Самые шокирующие гипотезы» о теории плоской Земли ранее вызвал общественный резонанс.
Номинация «Телеигра». «Своя игра» (НТВ)
«Своя игра» получала ТЭФИ уже дважды — в 2003 и 2015 годах. На фото — бессменный ведущий программы Петр Кулешов
Номинация «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор». Сергей Гимаев
Лучшим ведущим спортивной программы стал комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев, награжденный посмертно. Премию получил его сын, хоккеист Сергей Гимаев.
Номинация «Образ жизни». Программа «Правила жизни» («Россия-Культура»)
Лауреатом ТЭФИ стал и ведущий программы «Правила жизни» Алексей Бегак