Церемония награждения премией ТЭФИ. Фотогалерея

3 октября в Москве начали вручать премию ​за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. Победители — в фотогалерее РБК.

Телеведущий «Первого Канала» Дмитрий Борисов, получивший премию в номинации «Ведущий информационной программы»

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, получивший премию в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» за программу «Вести недели» на телеканале «Россия»

Телеведущий Максим Галкин, получивший премию в номинации «Ведущий развлекательной программы»

Телеведущий Андрей Добров, получивший награду как лучший ведущий информационно-аналитической итоговой программы (программа «Добров в эфире», телеканал РЕН ТВ)

Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, получившие премии в номинации «Ведущий информационной программы». Скабеева и Попов ведут ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1»

Актриса Яна Троянова (вторая справа), получившая премию в номинации «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» за роль Ольги Терентьевой в сериале «Ольга» на телеканале ТНТ

Телеведущая Екатерина Стриженова (в центре), получившая награду в номинации «Дневное ток-шоу» за программу «Доброе утро» на «Первом канале»

Лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ 2017» в номинации «Программа для детей и юношества» телеведущая, худрук «АБВГДейки» Татьяна Черняева

Номинация «Журналистское расследование». Корреспондент Вячеслав Николаев Вячеслав Николаев получил премию за программу «Слепые мулы» (РЕН ТВ) о том, как наркомафия на Филиппинах использует туристов для транспортировки наркотиков. Таких перевозчиков и называют «слепыми мулами».

Номинация «Просветительская программа». «Военная тайна» (РЕН ТВ) Выпуск другой передачи Игоря Прокопенко на канале РЕН ТВ «Самые шокирующие гипотезы» о теории плоской Земли ранее вызвал общественный резонанс.



Номинация «Телеигра». «Своя игра» (НТВ) «Своя игра» получала ТЭФИ уже дважды — в 2003 и 2015 годах. На фото — бессменный ведущий программы Петр Кулешов

Номинация «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор». Сергей Гимаев Лучшим ведущим спортивной программы стал комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев, награжденный посмертно. Премию получил его сын, хоккеист Сергей Гимаев.