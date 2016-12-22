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Премию ТЭФИ получил автор программы о гипотезе плоской Земли
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Премию ТЭФИ получил автор программы о гипотезе плоской Земли
Общество, 15:25
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Премию ТЭФИ получил автор программы о гипотезе плоской Земли
Лучшей просветительская телепередачей 2017 года признана программа «Военная тайна», автор и ведущий которой Игорь Прокопенко также является создателем программы «Самые шокирующие гипотезы»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жюри премии ТЭФИ, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, определило лауреатов 2017 года в номинациях категории «Дневной эфир», сообщает «Интерфакс».

В номинации «Просветительская программа» победителем впервые признана «Военная тайна» (РЕН ТВ), обошедшая программы «Чудо техники» (НТВ) и «Большую оперу» («Россия-Культура»). Любопытно, что автором и ведущим лучшей просветительской программы на российском телевидении является Игорь Прокопенко, чьим проектом является и программа «Самые шокирующие гипотезы».

 На сайте РЕН-ТВ темами последней программы названы «расследования сенсационных теорий и свежий взгляд на исторические факты», а также «независимая экспертная оценка событий, изменивших мир». При этом в программе освещаются более чем спорные гипотезы, в частности, в выпуске от 25 сентября 2017 года рассказывалось о теории плоской Земли, согласно которой шарообразная форма нашей планеты не более, чем миф, на поддержание которого участниками мирового заговора тратятся многие миллиарды долларов.

В номинации «Ведущий утренней программы» победила Юлия Высоцкая, которая ведет на телеканале НТВ программу «Едим дома». Победу Высоцкая одержала, обойдя ведущих программ «Утро России» (Елена Ландер и Андрей Петров, «Россия 1») и «Доброе утро» (Ольга Ушакова и Сергей Бабаев, «Первый канал»). Для Высоцкой награда стала третьей по счету, она получала ТЭФИ как лучший ведущий утренней программы также в 2014 и 2016 годах.

Лучшей утренней программой во второй раз признана программа «Первого канала» «Доброе утро», впервые получившая эту награду в 2015 году.

В номинации «Дневное ток-шоу» победителем впервые стала другая программа «Первого канала» — «Время покажет», конкуренцию которой составляли «Место встречи» (НТВ), «Естественный отбор» («ТВ Центр») и «Прямой эфир» («Россия 1»).

Звание лучшей развлекательной программы в номинации «Образ жизни» жюри ТЭФИ впервые присудило программе «Правила жизни» («Россия-Культура»). Уступили лидеру программы «Непутевые заметки» («Первый канал») и «Однажды» (НТВ).

Обладателем ТЭФИ в номинации «Телеигра» стала программа «Своя игра» (НТВ), получавшая премии в 2003-м и 2015-м годах. Прошлогодний лидер и обладатель пяти статуэток ТЭФИ — программа «Что? Где? Когда?» — борьбу на этот раз проиграл.

Лучшим дневным реалити-шоу признана программа «Пацанки» с канала «Пятница!», обошедшая передачи «Охота» (НТВ), «Секретный миллионер» («Пятница!») и «Оркестр будущего» («Россия-Культура»).

В номинации «Лучшая программа для детей и юношества» победила выходящая на «ТВ Центр» программа «АБВГДейка», которой уступили «Золото нации» («Россия 1») и «Голос. Дети» («Первый канал»).

Лучшим дневным сериалом стал «Отель последней надежды» («ТВ Центр»), обошедший сериалы «Отец Матвей» («Россия 1») и «САШАТАНЯ» (ТНТ).

За лучшее журналистское расследование ТЭФИ получила программа «Слепые мулы» (РЕН ТВ). Ей уступили «Чрезвычайное происшествие. Расследование» «Ряженые» (НТВ) и «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» («ТВ Центр»).

В номинации «Документальный проект» победу одержал фильм «Наина Ельцина. История любви» («Россия 1»), обошедший фильмы «Первого канала» («Саша Соколов. Последний русский писатель») и РЕН ТВ («Гроб Господень — открытие главной тайны человечества»).

Лучшим телевизионным проектом о спорте жюри ТЭФИ признало программу канала «Матч ТВ» под названием «Александр Карелин. Поединок с самим собой». За победу в этой номинации боролся еще один проект «Матч ТВ» («Все на футбол»), а также программа «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой» с «Первого канала».

Лучшим ведущим спортивной программы стал представитель «Матч ТВ» Сергей Гимаев, комментировавший матч сборных России и США на молодежном чемпионате мира по хоккею. За победу в этой номинации боролись также Владимир Стогниенко и Дмитрий Губерниев.

Наконец, победителем в номинации «Эфирный/неэфирный промоушен телепрограмм» ТЭФИ получил проект «РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют».

Победителей номинации категории «Вечерний прайм» планируется назвать во вторник вечером.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: телевидение , ТЭФИ
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