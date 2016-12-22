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«Осторожно, двери закрываются»: как проходит забастовка в Каталонии
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«Осторожно, двери закрываются»: как проходит забастовка в Каталонии
Каталония хочет независимости, 15:00
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«Осторожно, двери закрываются»: как проходит забастовка в Каталонии
Референдум о независимости Каталонии, не признанный властями королевства, обернулся массовыми столкновениями с полицией, в которых пострадали более 800 человек. 3 октября местные профсоюзы призвали провести забастовку, к которой присоединились футбольные клубы, общественный транспорт, рынки и многие другие предприятия и организации. Как проходит забастовка — в обзоре РБК.
Рынок Бокерия, также известен как Сан-Жузеп, Барселона
(Фото: Susana Vera / Reuters)

К всеобщей забастовке призвали каталонские профсоюзы. Ее цель — «парализовать Каталонию» на один день, чтобы выразить протест жестким действиям официального Мадрида. Участвующие в забастовке перекрывают дороги, движение затруднено более чем по 50 магистралям.

Рынок Бокерия, также известен как Сан-Жузеп, Барселона
(Фото: Susana Vera / Reuters)

К забастовке присоединились несколько вузов, в том числе Университет Барселоны и Политехнический университет. В числе прекративших работу оказались знаменитый рынок Бокерия и общественный транспорт, включая метро.

Фото: Susana Vera / Reuters

Europa Press пишет, что метро Барселоны присоединилось к забастовке, чтобы выступить против насильственных действий полиции во время референдума.

Рынок Бокерия, также известен как Сан-Жузеп, Барселона
(Фото: Susana Vera / Reuters)

Забастовку решили поддержать и футбольные клубы «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона». В частности, «Барселона» полностью отменила все тренировки, запланированные на вторник, в других клубах на работу не выйдут административные сотрудники и футболисты, которые не участвуют в тренировках перед играми национального первенства.

Рынок Сан Антони, Барселона
(Фото: Juan Carlos Cardenas / EPA-EFE)

Впрочем, не все присоединились к забастовке. Фабрика по производству автомобилей Seat отказалась остановить конвейер. Местный вод Nissan также продолжил производство, но многие его сотрудники не вышли на работу.

Фото: Juan Carlos Cardenas / EPA-EFE
1 октября в Каталонии прошло голосование о независимости региона от Испании. Центральные власти признали референдум незаконным и направили отряды полиции и Гражданской гвардии на разгон каталонцев​ и блокировку участков для голосования. Принятые меры вызвали многочисленные уличные столкновения, в ходе которых, по последним данным, пострадали более 840 человек.
Фото: Nicolas Carvalho Ochoa / DPA / Global Look Press

В сентябре 2017 года власти Каталонии одобрили законы о проведении референдума и переходном периоде на случай победы сторонников независимости. Испанские власти оспорили законы в Верховном суде, суд приостановил их действие, после чего в Каталонии были изъяты более десяти млн листовок и бюллетеней, приготовленных для референдума.

Свою роль в эскалации конфликта сыграл и обмен взаимными угрозами и оскорблениями между президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном и премьер-министром Испании Мариано Рахоем в эфирах местных каналов и на страницах газет.

Фото: Nicolas Carvalho Ochoa / DPA / Global Look Press

По последним опросам, проведенным накануне голосования, 61% каталонцев считали, что референдум не будет легитимным, а более 80% были уверены, что наилучший выход из ситуации — согласованный с Испанией референдум. До начала активной фазы противостояния сторонники и противники независимости Каталонии были разделены почти поровну, а по некоторым опросам не более 40% каталонцев настаивали на отделении.

Авторы: Никита Попов, Юлия Сапронова, Анна Ким.
Теги: мультимедиа , Каталония
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