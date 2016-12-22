В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании

Голосование в Каталонии завершилось в 20:00 мск. Власти области пообещали в ближайшее время начать подсчет голосов, сообщает агентство Reuters. При этом представитель каталонского правительства Жорди Турул рассказал, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, поскольку все избирательные участки отключены от ЦИК Испании.
Турул при этом выразил уверенность в том, что на избирательные участки по всей Каталонии пришли несколько миллионов человек.
Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего было закрыто более 90 участков. При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.
Уже после 20:00 мск глава правительства Испании Мариано Рахой выступил с заявлением, в котором сказал, что никакого референдума в Каталонии не было. Он обвинил «пытавшихся оторвать Каталонию» в запугивании инакомыслящих и попытке использовать в своих целях несовершеннолетних. Он поблагодарил тех граждан, которые проигнорировали референдум и тем самым защитили, по словам Рахоя, демократию.
По данным властей Каталонии, полиция применяла дубинки и слезоточивый газ — общее число пострадавших, по информации департамента здравоохранения области, достигло к 16:00 мск 460 человек, а к 21:00 мск — 760 человек.
В МВД Испании действия полиции были названы оправданными и ответными на акции сторонников независимости. Последние пытались строить баррикады и забрасывали стражей правопорядка камнями.
Власти Каталонии назвали происходившее в области «нарушением международного права» и призвали страны ЕС осудить действия Мадрида.Комментируя события в Испании, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил применение насилия, однако при этом подчеркнул, что референдум является незаконным, поскольку не был признан властями Испании.