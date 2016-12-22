Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,52 EUR Нал. 68,91 68,25 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
И царь, и бог: как устроены виртуальные государства
Лента новостей
Самолеты ВКС уничтожили в райне Дейр-эз-Зора в Сирии бронетехнику ИГ 09:01, Политика Госдеп рассказал о новой «звуковой атаке» против дипломатов США на Кубе 09:01, Политика Белый дом заявил о планах дальнейшего давления на Пхеньян 08:30, Политика Польша заявила о необходимости забора на границе с Украиной и Белоруссией 08:05, Общество Samsung получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей в США 07:55, Бизнес Роспотребнадзор арестовал 203 кг яичного порошка с фипронилом из Франции 06:59, Экономика Трамп попытается уговорить мировых лидеров на реформу ООН 06:19, Политика В Техасе на химическом заводе произошел пожар 06:08, Общество В Подмосковье арестовали полицейского за вымогательство 4 млн руб. 05:11, Общество Трамп запросил у конгресса $7,8 млрд на ликвидацию последствий «Харви» 05:02, Финансы WSJ рассказала о планах США регулярно патрулировать Южно-Китайское море 04:26, Политика Украина подготовила ответ на российско-белорусские учения «Запад-2017» 04:03, Политика Умер сыгравший майора Земана актер Владимир Брабец 03:10, Общество В Госдепе прокомментировали возможный обыск в российском генконсульстве 02:19, Политика СМИ сообщили о найденном в Кабардино-Балкарии автомобиле главы Эльбруса 01:31, Общество В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско 00:57, Политика В Петербурге арестовали главу подрядчика строительства СИЗО «Кресты-2» 00:42, Общество Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении актерской карьеры 00:32, Общество Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling 01 сен, 23:45, Бизнес Над российским консульством в Сан-Франциско заметили черный дым 01 сен, 23:14, Политика СК начал проверку по факту смерти главы «Курортов Северного Кавказа» 01 сен, 23:10, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 01 сен, 22:38, Партнерский материал МИД Украины потребовал от России прекратить религиозные гонения в Крыму 01 сен, 22:26, Политика S&P предупредило о катастрофических последствиях дефолта в США 01 сен, 22:26, Экономика МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России 01 сен, 21:46, Политика Руководство ОАК запустило процесс структурной трансформации 01 сен, 21:43, Бизнес Крупнейший за историю наблюдений НАСА астероид пролетел около Земли 01 сен, 21:42, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 01 сен, 21:39, РБК и Билайн
И царь, и бог: как устроены виртуальные государства
Общество, 09:58
0
И царь, и бог: как устроены виртуальные государства

2 сентября 1967 года британец Пэдди Рой Бейтс основал княжество Силенд — наиболее известное виртуальное государство из существующих. Виртуальное государство — общее название самопровозглашенных образований, оно может располагаться как на определенной территории, так и в интернете, но официально не признается ни страной, на территории которой оно провозглашено, ни мировым сообществом. Как создавались существующие виртуальные государства и что из этого получилось — в обзоре РБК

Княжество Силенд
Фото: АР

Государство Силенд основал отставной майор Пэдди Рой Бейтс на морской платформе в Северном море в десяти километрах от побережья Великобритании. В 60-х годах Бейтс использовал эту платформу для создания пиратской радиостанции Radio Essex, которую позже переименовал в Britain's Better Music Station. В канун Рождества 1966 года радиостанция перестала выходить в эфир, после этого британец перебрался на другую платформу, которую 2 сентября 1967 объявил независимым от Великобритании княжеством Силенд. Бейтс провозгласил себя князем, а свою семью — правящей династией.

Спустя семь лет Бейтс придумал государственный флаг Силенда, а также герб, гимн и Конституцию. В 1999 году он передал престол своему сыну Майклу, а сам перебрался в Великобританию. В 2012 году в возрасте 91 года он скончался в доме престарелых, спустя четыре года умерла и его супруга Джоан. На данный момент княжеством управляет их сын, в 2015 году он рассказывал, что на платформе проживают всего два человека. У княжества есть свой сайт, на котором можно купить официальные титулы. Например, лордом Силенда можно стать всего за 30 фунтов, герцогом — за 500 фунтов.

Республика Талосса
Роберт Бен Мэдисон
(Фото: официальный сайт Королевства Талосса)

В декабре 1979 года американский подросток Роберт Бен Мэдисон провозгласил спальню своего дома в городе Милуоки, штат Висконтин, независимым от Соединенных Штатов Королевством Талосса, а себя королем Робертом I. В дальнейшем новое «государство» получило большое количество последователей, в основном благодаря детально проработанной культуре и оригинальному языку, состоящему из более чем 100 тыс. слов. В 2004 году группа граждан Королевства решила создать собственную республику, однако в 2012 году она была распущена, а государство вновь стало единым.

Республика Конк
Фото: страница Республики Конк в Facebook

Республика Конк была основана в апреле мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу на архипелаге Флорида-Кис в США в 1982 году. Причиной создания государства стали неоднократные жалобы местных властей на пробки, возникшие в связи с принятыми властями США мерами  по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией — в 1982 году на шоссе, связывающее архипелаг Флорида-Кис с материком, был отправлен пограничный патруль. Вскоре патруль был убран, а республика существует до сих пор. На ее официальном сайте можно заказать паспорт государства за $118 для иностранных граждан. За $900 также можно получить дипломатический паспорт.

Аэрическая империя
Фото: официальный сайт Аэрической империи

В 1987 году пятилетний ребенок из Канады Эрик Лис решил создать свое государство под названием «Аэрическая империя». На официальном сайте государства его столицей названа планета Земля, также оно «обладает» территориями на Марсе и Плутоне.

В империи существует процедура лишения гражданства, согласно которой каждый гражданин должен ответить на рассылаемое раз в год письмо в течение месяца, чтобы подтвердить свою активность и жизнеспособность. Если этого не происходит, то его лишают гражданства.

Флаг империи — смайлик на красно-белом полотнище. На сайте государства присутствует ссылка на его сувенирный магазин, там же отмечается, что неотъемлемая часть империи — это веселье, потому что нет никакого смысла пытаться строить страны и будущее, не получая от этого процесса удовольствие.

Ладония
Ларс Вилкс
(Фото: официальный сайт Ладонии)

В июне 1996 года шведский скульптор Ларс Вилкс заявил о создании независимого королевства Ладония — по имени мифического дракона Ладона. Вилкс более десяти лет работал над скульптурной композицией из дерева в одном из шведских заповедников на берегу моря, а власти через суд пытались запретить возведение композиции.

Вилкс решил, что нежелание судов встать на сторону властей означает, что фактически он получил контроль над этой территорией, а потому скульптор провозгласил Ладонию  суверенным государством с площадью в 1 кв. км. У государства есть собственный гимн (звук бросания камней в воду), язык (состоящий из двух слов, значение которых неизвестно) и собственная валюта, а также 18 тыс. граждан, «высказавшихся в поддержку свободы самовыражения и искусства». На сайте Ладонии отмечается, что каждый год ее посещают около 40 тыс. человек, а во главе государства может стоять только королева.

Государство Понтинья
Фото: страница Понтиньи в Facebook

В 2007 году учитель рисования Ренату Баррош купил форт на португальском острове Мадейра за $25 тыс. и решил основать на приобретенном участке земли новое государство — Понтинья. В 2014 году в интервью The Guardian Баррош рассказывал, что в его государстве проживают четыре гражданина: он, его жена, дочь и сын.

В 2015 году Баррош заявил о намерении сделать биткоин национальной валютой своего государства. На официальном сайте Понтиньи указывается, что персональную аудиенцию с его королевским величеством Ренату нужно запрашивать по электронной почте.

Остров Форвик
Фото: официальный сайт Форвика

В июне 2008 года владелец и единственный житель острова Форвик, одного из Шетландских островов площадью чуть больше гектара, Стюарт Хилл заявил, что больше не признает юрисдикцию правительства Великобритании и Европейского союза. Свое решение он обосновал соглашением XV века между королем Норвегии Кристианом и королем Шотландии Джеймсом III, в соответствии с которым Шетландские острова, по сути, перешли шотландскому монарху как часть приданого. Хилл также выяснил, что в 1669 году король Чарльз II подтвердил статус островов. Это означало, что они остались под прямым управлением британской короны.

Хилл провозгласил независимость Форвика и заявил, что хочет, чтобы остров получил статус коронной земли, то есть владения Великобритании, которое не входит в состав Соединенного Королевства, но не является при этом заморской территорией. Сейчас на официальном сайте Форвика за 20 фунтов можно приобрести годовое подданство, а за 200 фунтов — пожизненное.

Виртландия
Фото: страница Виртландии в Facebook

Виртландия — государство, базирующееся в интернете. Оно было основано в 2008 году по общественной инициативе и продолжает существовать именно в такой форме. На официальном сайте Виртландии отмечается, что она была задумана в качестве эксперимента по созданию страны без какой-либо территории. «Создание страны, где люди могут внести позитивные изменения и действовать в конструктивном ключе, может дать им возможность чувствовать себя лучше», — также говорится на сайте. Получить гражданство Виртландии может любой желающий — в 2010 году оно было предоставлено Джулиану Ассанжу, а в 2013 году — Эдварду Сноудену.

Государство Либерлэнд
Фото: Antonio Bronic / Reuters

В апреле 2015 года чешский политический активист Вит Едличка основал независимое государство Либерлэнд, которое не признано ни одной страной мира. Возникновение Либерлэнда стало возможным благодаря территориальному спору Хорватии и Сербии, в результате которого на границе двух стран остался участок в 7 кв. км, не принадлежащий никому. Едличка разработал законодательство для своей «республики с элементами прямой демократии» и надеется на ее признание в будущем, приводя в качестве одного из аргументов тот факт, что Монако и Ватикан обладают меньшей площадью, но являются независимыми государствами. Получить гражданство Либерлэнда можно, если оставить заявку на официальном сайте.

В одном из последних интервью Едличка рассказывал, что граждане его страны будут платить налоги добровольно, и утверждал, что страна владеет 25% всей криптовалюты в мире.

Асгардия
Игорь Ашурбейли
(Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

В октябре 2016 года российский ученый Игорь Ашурбейли объявил о намерении создать первое в истории космическое государство под названием Асгардия, по аналогии с небесным городом из скандинавской мифологии​ Асгард. Проект создан с целью создания нации, которая свободно перемещается в космосе, добывает полезные ископаемые из астероидов и защищает Землю от метеоритов, космического мусора и других угроз. Оставить заявление на получение гражданства Асгардии можно на ее официальном сайте. Этой возможностью уже воспользовались более 300 тыс. человек, на первом месте по количеству обращений — Турция (около 44,5 тыс.). Россия — на 11-м месте (около 5,6 тыс.).

Авторы: Гаврилко-Алексеев Алексей, Анна Ким.
Теги: мультимедиа , виртуальное государство , Силенд
Главное
Трамп попытается уговорить мировых лидеров на реформу ООН Политика
Материалы по теме
Скончался князь самопровозглашенного государства Силенд Рой Бейтс Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку