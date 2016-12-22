И царь, и бог: как устроены виртуальные государства

Княжество Силенд

Государство Силенд основал отставной майор Пэдди Рой Бейтс на морской платформе в Северном море в десяти километрах от побережья Великобритании. В 60-х годах Бейтс использовал эту платформу для создания пиратской радиостанции Radio Essex, которую позже переименовал в Britain's Better Music Station. В канун Рождества 1966 года радиостанция перестала выходить в эфир, после этого британец перебрался на другую платформу, которую 2 сентября 1967 объявил независимым от Великобритании княжеством Силенд. Бейтс провозгласил себя князем, а свою семью — правящей династией.

Спустя семь лет Бейтс придумал государственный флаг Силенда, а также герб, гимн и Конституцию. В 1999 году он передал престол своему сыну Майклу, а сам перебрался в Великобританию. В 2012 году в возрасте 91 года он скончался в доме престарелых, спустя четыре года умерла и его супруга Джоан. На данный момент княжеством управляет их сын, в 2015 году он рассказывал, что на платформе проживают всего два человека. У княжества есть свой сайт, на котором можно купить официальные титулы. Например, лордом Силенда можно стать всего за 30 фунтов, герцогом — за 500 фунтов.