И царь, и бог: как устроены виртуальные государства

2 сентября 1967 года британец Пэдди Рой Бейтс основал княжество Силенд — наиболее известное виртуальное государство из существующих. Виртуальное государство — общее название самопровозглашенных образований, оно может располагаться как на определенной территории, так и в интернете, но официально не признается ни страной, на территории которой оно провозглашено, ни мировым сообществом. Как создавались существующие виртуальные государства и что из этого получилось — в обзоре РБК
Государство Силенд основал отставной майор Пэдди Рой Бейтс на морской платформе в Северном море в десяти километрах от побережья Великобритании. В 60-х годах Бейтс использовал эту платформу для создания пиратской радиостанции Radio Essex, которую позже переименовал в Britain's Better Music Station. В канун Рождества 1966 года радиостанция перестала выходить в эфир, после этого британец перебрался на другую платформу, которую 2 сентября 1967 объявил независимым от Великобритании княжеством Силенд. Бейтс провозгласил себя князем, а свою семью — правящей династией.
Спустя семь лет Бейтс придумал государственный флаг Силенда, а также герб, гимн и Конституцию. В 1999 году он передал престол своему сыну Майклу, а сам перебрался в Великобританию. В 2012 году в возрасте 91 года он скончался в доме престарелых, спустя четыре года умерла и его супруга Джоан. На данный момент княжеством управляет их сын, в 2015 году он рассказывал, что на платформе проживают всего два человека. У княжества есть свой сайт, на котором можно купить официальные титулы. Например, лордом Силенда можно стать всего за 30 фунтов, герцогом — за 500 фунтов.
В декабре 1979 года американский подросток Роберт Бен Мэдисон провозгласил спальню своего дома в городе Милуоки, штат Висконтин, независимым от Соединенных Штатов Королевством Талосса, а себя королем Робертом I. В дальнейшем новое «государство» получило большое количество последователей, в основном благодаря детально проработанной культуре и оригинальному языку, состоящему из более чем 100 тыс. слов. В 2004 году группа граждан Королевства решила создать собственную республику, однако в 2012 году она была распущена, а государство вновь стало единым.
Республика Конк была основана в апреле мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу на архипелаге Флорида-Кис в США в 1982 году. Причиной создания государства стали неоднократные жалобы местных властей на пробки, возникшие в связи с принятыми властями США мерами по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией — в 1982 году на шоссе, связывающее архипелаг Флорида-Кис с материком, был отправлен пограничный патруль. Вскоре патруль был убран, а республика существует до сих пор. На ее официальном сайте можно заказать паспорт государства за $118 для иностранных граждан. За $900 также можно получить дипломатический паспорт.
В 1987 году пятилетний ребенок из Канады Эрик Лис решил создать свое государство под названием «Аэрическая империя». На официальном сайте государства его столицей названа планета Земля, также оно «обладает» территориями на Марсе и Плутоне.
В империи существует процедура лишения гражданства, согласно которой каждый гражданин должен ответить на рассылаемое раз в год письмо в течение месяца, чтобы подтвердить свою активность и жизнеспособность. Если этого не происходит, то его лишают гражданства.
Флаг империи — смайлик на красно-белом полотнище. На сайте государства присутствует ссылка на его сувенирный магазин, там же отмечается, что неотъемлемая часть империи — это веселье, потому что нет никакого смысла пытаться строить страны и будущее, не получая от этого процесса удовольствие.
В июне 1996 года шведский скульптор Ларс Вилкс заявил о создании независимого королевства Ладония — по имени мифического дракона Ладона. Вилкс более десяти лет работал над скульптурной композицией из дерева в одном из шведских заповедников на берегу моря, а власти через суд пытались запретить возведение композиции.
Вилкс решил, что нежелание судов встать на сторону властей означает, что фактически он получил контроль над этой территорией, а потому скульптор провозгласил Ладонию суверенным государством с площадью в 1 кв. км. У государства есть собственный гимн (звук бросания камней в воду), язык (состоящий из двух слов, значение которых неизвестно) и собственная валюта, а также 18 тыс. граждан, «высказавшихся в поддержку свободы самовыражения и искусства». На сайте Ладонии отмечается, что каждый год ее посещают около 40 тыс. человек, а во главе государства может стоять только королева.
В 2007 году учитель рисования Ренату Баррош купил форт на португальском острове Мадейра за $25 тыс. и решил основать на приобретенном участке земли новое государство — Понтинья. В 2014 году в интервью The Guardian Баррош рассказывал, что в его государстве проживают четыре гражданина: он, его жена, дочь и сын.
В 2015 году Баррош заявил о намерении сделать биткоин национальной валютой своего государства. На официальном сайте Понтиньи указывается, что персональную аудиенцию с его королевским величеством Ренату нужно запрашивать по электронной почте.
В июне 2008 года владелец и единственный житель острова Форвик, одного из Шетландских островов площадью чуть больше гектара, Стюарт Хилл заявил, что больше не признает юрисдикцию правительства Великобритании и Европейского союза. Свое решение он обосновал соглашением XV века между королем Норвегии Кристианом и королем Шотландии Джеймсом III, в соответствии с которым Шетландские острова, по сути, перешли шотландскому монарху как часть приданого. Хилл также выяснил, что в 1669 году король Чарльз II подтвердил статус островов. Это означало, что они остались под прямым управлением британской короны.
Хилл провозгласил независимость Форвика и заявил, что хочет, чтобы остров получил статус коронной земли, то есть владения Великобритании, которое не входит в состав Соединенного Королевства, но не является при этом заморской территорией. Сейчас на официальном сайте Форвика за 20 фунтов можно приобрести годовое подданство, а за 200 фунтов — пожизненное.
Виртландия — государство, базирующееся в интернете. Оно было основано в 2008 году по общественной инициативе и продолжает существовать именно в такой форме. На официальном сайте Виртландии отмечается, что она была задумана в качестве эксперимента по созданию страны без какой-либо территории. «Создание страны, где люди могут внести позитивные изменения и действовать в конструктивном ключе, может дать им возможность чувствовать себя лучше», — также говорится на сайте. Получить гражданство Виртландии может любой желающий — в 2010 году оно было предоставлено Джулиану Ассанжу, а в 2013 году — Эдварду Сноудену.
В апреле 2015 года чешский политический активист Вит Едличка основал независимое государство Либерлэнд, которое не признано ни одной страной мира. Возникновение Либерлэнда стало возможным благодаря территориальному спору Хорватии и Сербии, в результате которого на границе двух стран остался участок в 7 кв. км, не принадлежащий никому. Едличка разработал законодательство для своей «республики с элементами прямой демократии» и надеется на ее признание в будущем, приводя в качестве одного из аргументов тот факт, что Монако и Ватикан обладают меньшей площадью, но являются независимыми государствами. Получить гражданство Либерлэнда можно, если оставить заявку на официальном сайте.
В одном из последних интервью Едличка рассказывал, что граждане его страны будут платить налоги добровольно, и утверждал, что страна владеет 25% всей криптовалюты в мире.
В октябре 2016 года российский ученый Игорь Ашурбейли объявил о намерении создать первое в истории космическое государство под названием Асгардия, по аналогии с небесным городом из скандинавской мифологии Асгард. Проект создан с целью создания нации, которая свободно перемещается в космосе, добывает полезные ископаемые из астероидов и защищает Землю от метеоритов, космического мусора и других угроз. Оставить заявление на получение гражданства Асгардии можно на ее официальном сайте. Этой возможностью уже воспользовались более 300 тыс. человек, на первом месте по количеству обращений — Турция (около 44,5 тыс.). Россия — на 11-м месте (около 5,6 тыс.).