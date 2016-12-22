Тур не для туристов: как оживить интерес к городским экскурсиям

Айрат Багаутдинов начинал с того, что проводил для иностранцев экскурсии по Красной площади за чаевые. Сейчас совокупная выручка проектов автора популярного паблика «Москва глазами инженера» превысила 16 млн руб. в год

Айрат Багаутдинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выпускник Казанского архитектурно-строительного университета 28-летний Айрат Багаутдинов начал карьеру экскурсовода в армии. Он всегда интересовался историей и архитектурой Казани и в студенчестве прошел курсы для гидов. Эти навыки пригодились во время службы. Когда в часть приезжало начальство, тут же вызывали рядового Багаутдинова — показывать генералам достопримечательности города.

Карьера архитектора или строителя молодого человека увлекала мало, так что после армии он решил перебраться в Москву. В столице Багаутдинов поступил в магистратуру ВШЭ на факультет политологии. Летом 2011-го, путешествуя по Европе, он увидел необычный формат городских экскурсий Free Tour. Энтузиасты показывают туристам город, рассказывают о достопримечательностях, но конкретную сумму за услуги не просят — каждый оставляет, сколько не жалко. Айрату такой подход понравился, и он подумал, что здорово было бы сделать нечто подобное в Москве.

Вернувшись в Россию, он стал изучать рынок. Оказалось, что в столице уже есть проект с таким названием, его развивает Никита Богданов. Молодые люди встретились и решили объединить усилия — у Богданова уже был сайт, наработки в SEO-оптимизации, но не было толковых экскурсоводов, которые могли бы придумать необычные экскурсии и проводить их.

В сентябре 2011-го Багаутдинов и Богданов стали партнерами проекта Moscow Free Tour. Первый отвечал за экскурсии, второй — за продвижение в интернете.

Заработки на «бесплатном»

Багаутдинов проводил «бесплатную» экскурсию на английском вокруг Кремля каждый день. Клиенты — обычно около десяти человек в группе — оставляли по 200–300 руб. «Платили обычно всегда и зачастую даже больше, чем отдали бы за платную экскурсию. В западной культуре эти деньги воспринимаются не столько как благодарность, сколько как отложенный платеж», — говорит экскурсовод.

Начинающий москвовед составил также несколько платных экскурсий по сложным маршрутам — «Московское метро», «Коммунистическая Москва» и «Московский Кремль». За них он брал по 700 руб. с человека, но желающих было немного — собиралось обычно три-четыре человека. Совокупные доходы составляли около 150 тыс. руб. в месяц, но значительная часть уходила на продвижение экскурсий.

«Главное в этом деле — регулярность. Я понял, что мы должны стоять каждый день в одно и то же время на одном и том же месте неподалеку от Красной площади и начинать экскурсии вовремя, — говорит Багаутдинов. — Важно было стать первыми, кто делает ежедневные групповые экскурсии на английском в Москве».

Подход сработал: иностранцы начали рекомендовать экскурсии Moscow Free Tour знакомым, оставлять положительные отзывы на сайте TripAdvisor. Помог и бренд Free Tour, который уже был популярен по всему миру. «Многие опытные туристы еще до поездки начинают искать в интернете «Free Tour + название города». Мы первыми успели зарегистрировать домены moscowfreetour.com и moscowfreetour.ru, что обеспечивало нам некоторое количество бесплатного трафика», — вспоминает Багаутдинов.

Но ближе к зиме дела пошли на спад — туристов было мало. Это время Айрат посвятил составлению новых маршрутов. «Разработка экскурсий — это творческий процесс, в ходе которого я обращаюсь и к литературе, и к периодике разных лет. Меня до сих пор это очень увлекает», — говорит Багаутдинов. Он начал водить экскурсии по Мясницкой, Пречистенке и Тверской.

Весной наступило оживление, и Багаутдинов перестал справляться один. Партнеры набрали четырех гидов со знанием английского и опытом ведения подобных экскурсий. Схема такая: каждый проводит четыре экскурсии в день, пожертвования за «бесплатную» экскурсию — до 5 тыс. руб. — оставляет себе, а оплаченные экскурсии проводит для Moscow Free Tour бесплатно. В основном все туры компаньоны продают через свои сайты.

Айрат Багаутдинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Летом 2012-го обороты компании дошли до 1 млн руб. в месяц, на этом уровне они держатся и этим летом. Затрат было немного: партнеры арендовали офис на Никольской улице площадью 25 кв. м (50 тыс. руб.), вкладывались в рекламу в интернете и покупали путевки, чтобы водить экскурсии по Кремлю. Одна беда — зимой выручка проекта стабильно проседает в пять раз.

С масштабированием тоже возникли проблемы. В 2012-м партнеры наняли человека развивать аналогичный проект в Санкт-Петербурге, но дело идет вяло. Филиал приносит 100–200 тыс. руб. выручки в месяц, и она не растет. Партнеры пробовали развивать бизнес в Европе — нанимали людей в Венеции, Стамбуле и Афинах, но выяснилось, что там слишком сильна конкуренция.

Туристы и экскурсии По данным Росстата, в 2016 году въездной турпоток в Россию снизился на 8,5%, с 26,9 млн до 24,6 млн поездок. Зато, согласно данным Ростуризма, по итогам прошлого года объем внутреннего туризма вырос на 10%, до 55 млн человек. Самыми популярными городами России в 2016 году была Москва (17,5 млн туристов, в том числе 4,55 млн иностранных) и Санкт-Петербург (6,9 млн, 2,8 млн иностранцев). Продвижение экскурсий смещается в интернет — на смену зазывалам около достопримечательностей приходят онлайн-сервисы и приложения. «Формально, чтобы стать гидом, нужна лицензия; на деле водить за собой людей и рассказывать им о литературе или искусстве может любой. Главное — чтобы слушали, все зависит от способностей рассказчика», — считает Леонид Мармер, гендиректор туроператора Intourist Thomas Cook, специализирующегося на въездном туризме. Сегодня помимо традиционных туристических бюро, специализирующихся на экскурсиях для иностранцев, в Москве работает более двух десятков интернет-проектов для внутреннего пользователя. Например, проекты Cozy Moscow, «Московские переулки», «Шагаю по Москве», «Бульварное кольцо» и др. Некоторые, например «Московские переулки», также предлагают условно-бесплатные экскурсии вроде «Хитровка и хитрованцы», «Чеховская Москва» и др., когда слушатели оставляют гиду пожертвования в конце экскурсии. «Мне кажется, каждый проект занял свою нишу — у каждого своя публика. Например, у нас это люди 25–45 лет, интеллигентный средний класс, москвичи», — говорит основательница проекта Cozy Moscow Юлия Петрова. В среднем экскурсия стоит 500 руб., летом проводится по 4–8 в неделю, на которых бывает 30–40 человек. Основной канал продаж — страница в Facebook. Начав в 2011-м, Юлия сумела собрать 40 тыс. подписчиков за счет интересных постов. «Наши гиды — это историки, педагоги, поэты, писатели, журналисты, даже рекламщики, но не профессиональные экскурсоводы. Поэтому они не говорят каждый раз один и тот же заученный текст, а рассказывают о городе с душой, и это привлекает публику», — считает Петрова. По мнению Леонида Мармера, в Москве рынок экскурсий для внутреннего клиента далек от насыщения. «Объем просто безграничен, в отличие от сегмента, ориентированного на иностранных туристов. О таком мегаполисе, как Москва, можно придумать еще много разных тематических экскурсий, но эти инициативы нужно продвигать на уровне властей, на уровне города, чтобы горожане могли узнавать о них не только из интернета», — считает он.

Инженерная история

Решение, как развивать экскурсионный бизнес и победить проблему сезонного фактора, пришло к Багаутдинову будто бы само собой.

Зимой 2013-го его пригласили прочесть лекцию об архитектуре Москвы в рамках историко-культурологического проекта «Москва, которой нет». Людям понравился формат, и вскоре лекции стали регулярными. Багаутдинова попросили сделать еще и мастер-классы для детей, где они могли бы собирать модели известных зданий, тот согласился и стал проводить еще и мероприятия для детей. Поначалу он относился к этому как к хобби. Но вскоре подумал: а почему бы не выделить экскурсии для москвичей и их детей в отдельный проект?

Фото: Владислав Шатило / РБК

В феврале 2014-го экскурсовод завел аккаунт «Москва глазами инженера» в соцсетях, постепенно стал наполнять его и делать сайт (сейчас в одном Facebook 47 тыс. подписчиков). В апреле и мае сделал несколько первых бесплатных экскурсий. В тот момент в городе остро стоял вопрос о сносе знаменитой башни Шухова на Шаболовке — памятника архитектуры, одного из самых узнаваемых объектов советского конструктивизма.

«Каждый четверг я водил пешеходную экскурсию, каждую субботу — велосипедную, по воскресеньям проводил детский мастер-класс. Поначалу справлялся один — вполне можно продать и провести три события в неделю в одиночку», — говорит Багаутдинов.

Поначалу клиентов было не больше трех-четырех человек. Все заработанное Багаутдинов реинвестировал — использовал платное продвижение в Facebook, пытался настроить контекстную рекламу, но у самого получалось не очень, а толковых контрагентов он так и не нашел. Пешеходные экскурсии стоили 400 руб., велосипедные — 700 руб., мастер-классы — 500 руб. Шоу, в ходе которых Багаутдинов вместе с детьми собирал шестиметровую копию Шуховской башни прямо на улице, всегда шли на ура.

В сентябре, когда все вернулись из отпусков, проект «выстрелил» — теперь на каждую экскурсию стали приходить по 20–25 человек. Появились постоянные посетители, которым нужен был новый материал и новые экскурсии. С октября Багаутдинов запустил автобусные экскурсии, которые принесли успех — каждую неделю собирался полный автобус по 49 человек.

Багаутдинов считает, что набралась критическая масса известности — сработало сарафанное радио и активное продвижение в соцсетях. «Я понял главный принцип: если ты вкладываешь в Facebook 500 руб. в качестве эксперимента, то это не работает. Но когда ты вкладываешь 10 тыс. руб., тогда это уже приносит плоды», — делится опытом бизнесмен-экскурсовод.

Детские мастер-классы он «упаковал» в мини-курс из нескольких занятий. На первом ребенок с родителями едет на автобусную экскурсию и слушает про башню Шухова, на втором, уже в аудитории, узнает, что такое макет, чертеж, как это все делается, а на третьем все вместе строят шестиметровую конструкцию.

Этот формат оказался бестселлером — в феврале на мастер-классы приходили 120 детей. Приходилось разбивать группы на три смены в субботу и воскресенье. Поначалу занятия проводились в лабораториях Московского института стали и сплавов, с которым удалось договориться о бесплатной аренде. Позже стали снимать оборудованные помещения в Китай-городе, на каждом мероприятии работали сам Багаутдинов и помощник.

Достопримечательности Москвы в цифрах 150 м — высота Шуховской башни в Москве. До 1953 года она была самым высоким сооружением в стране. Более 40 капитальных домов было передвинуто на новые места в Москве в 1930-е годы. Ни один другой город не может похвастаться уникальной операцией такого масштаба. 46 станций Московского метрополитена являются объектами культурного наследия. Такого количества памятников архитектуры под землей нет нигде в мире. 374 м — высота небоскреба «Федерация-Восток». Сейчас это самое высокое здание в России и в Европе.

Инженеры наступают

В итоге у Багаутдинова получился комплексный продукт — для детей и взрослых, иностранцев и москвичей.

В марте 2015-го стало ясно: в одиночку он не справляется. Нужны были кадры, детские ведущие и гиды. Но экскурсоводов-инженеров на рынке никто не готовит. Багаутдинов сначала провел бесплатные курсы детских ведущих по инженерной теме, а потом объявил набор на платные курсы гидов. Стоят они 30 тыс. руб., а главное — постоянно дают приток новых экскурсоводов и экскурсий. Каждый выпускник «Школы гида» должен придумать собственную экскурсию, лучшие специалисты продолжают работать с Айратом или запускают собственные проекты.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Расширился и штат проекта «Москвы глазами инженера»: в дополнение к гидам появились администраторы, интернет-маркетолог, пиарщик. Сегодня в офисе семь человек, еще 15 водят экскурсии. В 2015 году новый проект Багаутдинова, который прежде делил помещение с Moscow Free Tour, переехал в пространство побольше — 37 кв. м на Никольской улице, теперь аренда стоит уже 90 тыс. руб.

По мере развития проекта добавляются новые экскурсии. Например, представители РЖД сами связались с Багаутдиновым и предложили сотрудничество. Так появилась экскурсия на Комсомольскую площадь и на Киевский вокзал (группу пускают на крышу здания). Сегодня «Москва глазами инженера» проводит туры на самых разных объектах: конструктивистский дом Наркомфина, Центральный телеграф, бассейн «Чайка», башни «Москва-Сити» — стоят они от 700 до 1,5 тыс. руб. Например, на самый популярный объект — дом Наркомфина — компания водит 25 групп в неделю, в каждой по 20 человек, стоимость билета — 1000 руб. Некоторые экскурсии быстро приедаются. Так, стадион «Спартак» и Театр Российской армии уже исключены из меню.

После экскурсий на втором месте в структуре выручки — лекторий, короткие курсы из трех-четырех лекций для тех, кому интересно начать разбираться в архитектуре. Обычно таких набирается до 80 человек, стоимость лекции — от 500 руб. В основном и на экскурсии, и на лекции ходят девушки до 35 лет — их до 70%.

По расчетам Багаутдинова, совокупная выручка Moscow Free Tour и «Москвы глазами инженера» в 2016 году составила около 16 млн руб., из них около 6 млн руб. принесли экскурсии для иностранцев, 10 млн руб. — экскурсии и образовательные мероприятия для москвичей. В 2017 году спрос на инженерные экскурсии вырос — в лучшие месяцы направление приносит более 2 млн руб. Прибыль — около 20%.

Айрат Багаутдинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Багаутдинов планирует охватить и другие города. Уже запустились «Петербург глазами инженера» и «Казань глазами инженера», но их выручка пока не превышает 50–100 тыс. руб. в месяц. «К сожалению, активнее всего изучают свой город москвичи, в других городах нам эту культуру только предстоит воспитать», — говорит энтузиаст. Он по-прежнему сам водит экскурсии три раза в неделю.