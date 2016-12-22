Окно в астрал: как эзотерические практики могут помочь бизнесу

Компания «Экоокна» начала испытывать на своих топ-менеджерах духовные практики, позаимствованные из буддизма и индуизма, чтобы добиться роста в период стагнации. Возможно, помог рынок, но продажи удалось увеличить

Нина Филоненко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

​«Экоокна» — одна из крупнейших компаний на российском рынке светопрозрачных конструкций. Ее история началась в 2002 году, в небольшом гараже, где восемь человек собирали пластиковые окна. Двое из них — муж и жена Андрей и Нина Филоненко — прежде работали в крупной компании «Окна роста», которую покинули ради собственного дела. Им удалось построить масштабный бизнес.

Но с кризисом объем рынка упал почти в полтора раза — с 58 млн кв. м в 2012 году до 40 млн кв. м в 2015-м (по данным O.K.N.A. Marketing) и продолжал снижаться. «Экоокна» держались лучше многих: компания в прошлом году даже купила «Окна Роста», где когда-то начинали Филоненко. Однако продажи перестали расти, а руководство «Экоокон» хотело, чтобы выручка увеличивалась вопреки рынку. «Задача утопическая: рынок высококонкурентный и падающий, предпосылок для роста нет», — признает сама Нина Филоненко.

Владельцы компании пришли к выводу, что ни технологическое перевооружение, ни обучение сотрудников не дадут прироста доходов. В Сергиевом Посаде у «Экоокон» современное автоматизированное производство. Обучение тоже неплохо поставлено: есть очное, есть дистанционное, через специальную интернет-платформу.

Единственное, с чем можно и нужно было серьезно работать, поясняет Нина, были базовые качества менеджеров — ответственность, доверие, честность, умение ставить задачи перед коллективом, в котором почти 1 тыс. сотрудников. «Мы стали большими, у нас появились амбициозные цели, — говорит она. — И стало очень сложно добиться, чтобы сотрудники их внутренне приняли».

2016 год компания завершила с выручкой около 2 млрд руб. Когда в ноябре 2016 года владельцы поставили перед коллективом новую цель — в следующем году повысить продажи на 50%, это встретило сопротивление топ-менеджеров. Они отшучивались или прямо говорили, что ничего не получится.

В круге первом

Главная проблема заключается в том, ​что каждый топ-менеджер стремился выполнять KPI своего направления, не думая о глобальных задачах, стоящих перед компанией, уверены собственники. Филоненко пытались менять ситуацию с помощью практических тренингов, направленных на рост мотивации персонала, затем проводили для директоров тренинги личностного роста. Результаты были едва заметны.

«Мы пришли к выводу, что когнитивный подход в обучении и развитии топ-менеджмента устарел», — говорит Нина. Сама она уже много лет занимается различными духовными практиками и верит, что помимо физического у каждого человека есть еще семь тел, на которые можно воздействовать потоками энергии. В то же время супруги понимали, что мистику директорам предлагать бесполезно: они — материалисты и привыкли оперировать зримыми категориями: «Поэтому пришлось адаптировать практики: убрать всю эзотерику и перевести их на язык бизнеса».

Нина Филоненко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В ноябре 2016 года супруги решили провести выездную стратегическую сессию в необычном формате. Как правило, такие сессии они вели сами, но на этот раз на роль ведущего Нина пригласила своего тренера по духовным практикам. Двадцать топ-менеджеров компании уселись в круг в подмосковном отеле, точно первобытное племя у костра. «В круге состояние находящихся в нем людей считывается всеми участниками тренинга, — говорит Нина. — Тренер ощущает все энергетические процессы, которые происходят вокруг него, и способен ощутить страх или нервозность участников».

В круге, уверяет Нина, все сразу чувствуют, насколько искренне говорит тот или иной человек. «Тренер спросил директора по продажам, может ли он увеличить выручку на 50%? Директор замялся, и тренер обратился к остальным с вопросом, на сколько процентов они доверяют своему товарищу. Ответы обескураживали: кто-то говорил на 10%, кто-то — на 20%, — вспоминает Нина Филоненко, — Мы все почувствовали, что директор испытывает страх перед работой в условиях неопределенности».

Директор по продажам в тот же день подал заявление об увольнении. Новый подход к тим-билдингу приняли не все сотрудники, однако Нина Филоненко решила, что эксперимент прошел успешно. В феврале 2017 года она решила провести поддерживающее занятие. На сей раз без выезда из Москвы, но тоже в круге и с тренером. Гвоздем программы стал застарелый конфликт финансового директора с директором по логистике. Последний требовал приобрести для нужд перевозки еще шесть машин. «В ответ финдиректор кричала, что денег нет, — рассказывает Нина. — Тогда тренер стал менять внутреннее состояние участников конфликта, снимать напряжение. Попросил их выполнить пятиминутку физических упражнений — наклон вперед, подняться, выгнуть шею назад…»

В итоге пришло решение: у компании был парк старых автомобилей, которые решили продать, а полученную сумму использовать для лизинга. «Со стороны это очевидное решение, но никому из участников оно не приходило в голову, пока они находились в ситуации конфликта», — объясняет Нина.

Духовный бизнес Многие крупные зарубежные компании используют в своей работе практики, почерпнутые из восточных религий. Пропагандистом практик дзен-буддизма был Стив Джобс, поощрявший сотрудников Apple ежедневно медитировать по 30 минут во время рабочего дня и устраивавший в компании занятия йогой. Бывший директор по личному развитию Google Чед-Менг Тан с 2007 года внедрял в компании программу «Поиск внутри себя», благодаря которой более 500 сотрудников научились «осознанному дыханию», повысили свой «эмоциональный интеллект» и научились правильно слушать коллег. Медийный конгломерат AOL Time Warner, в 2000 году сокративший число менеджеров по продажам и маркетологов с 850 до 500, столкнулся с тем, что оставленные сотрудники, вынужденные делать работу уволенных коллег, испытывали сильный стресс. Чтобы помочь им, компания внедрила ежедневные занятия релаксационными практиками. В России духовные практики на рабочем месте пока редкость, но среди их приверженцев есть и главы крупных компаний. Так, владелец ФК «Уралсиб» Николай Цветков регулярно собирает сотрудников на «расстановки» (групповые эзотерические упражнения) и занятия по «онтологическому менеджменту» — управлению, построенному на понимании законов бытия. Положительное влияние практик, изначально являвшихся эзотерическими, подтверждается наукой. В частности, исследование, опубликованное в 2008 году психологами Вашингтонского университета в Сиэтле, показало, что сотрудники, прошедшие курс дзэн-медитации, более внимательны на работе и в целом позитивнее относятся к своим обязанностям.

На языке тела

На последующих занятиях тренер учил менеджеров управлять своим эмоциональным (энергетическим, как говорит сама Нина) состоянием, изменяя ощущения тела. Это позволило не только по-другому разрешать конфликтные ситуации, но и вырабатывать новые способы коммуникации в команде. По словам Нины, ее муж да и многие из других директоров раньше были склонны к авторитарному стилю управления. Тренер предложил такое упражнение: каждый из «авторитаристов» вставал в центр круга, все остальные выстраивались вокруг него, клали руки на плечи и начинали давить. Сама Нина во время упражнения просто упала на пол: «Для меня такое упражнение оказалось психологически травматичным». Задача упражнения — дать авторитарным директорам возможность почувствовать то, о чем они обычно не задумываются: выстраивая схему работы, при которой вся ответственность ложится на них, они принимают груз, который не могут вынести.

На уровне сознания отличить хорошие методы управления от плохих чаще всего невозможно, говорит Нина Филоненко. Разницу удается почувствовать лишь через тело. Например, когда человек ведет беседу в агрессивном тоне, у него непроизвольно сжимаются кулаки, он принимает боксерскую позу. Если человек вовремя заметит собственные реакции и справится с ними, то он выпрямится, разожмет руки, его внутреннее состояние сразу же изменится. Но за годы эти скрытые реакции для многих стали привычными: бороться с ними тяжело. Тренер даже водил топ-менеджеров в баню, показывал, на какие зоны тела обратить внимание, знакомил с техникой борьбы с напряжением.

Возможность увидеть свое тело со стороны оказалась важна для понимания скрытых конфликтов внутри компании. Например, в ходе одного из упражнений тренер снимал на камеру, как Нина и ее муж общаются с директорами. Потом пересматривали запись и разбирали, как они движутся. Выяснилось неожиданное: Нина и Андрей, абсолютно уверенные, что работают сообща и помогают друг другу, на самом деле активно борются за внимание коллектива. «На записи было хорошо видно, что я все время стараюсь, чтобы группа разговаривала именно со мной», — говорит Нина. Теперь во время переговоров супруги активно применяют технику «недеяния», заимствованную из даосизма: намеренно избегают привычных движений и слов, что заставляет мозг работать более эффективно.

Эзотерический рост

Весной 2017 года владельцы «Экоокон» стали приглашать на тренинги менеджеров среднего звена. «Раньше 10–12 человек выехали на семинар, что-то там решили, спустили вниз задания. А середняки не понимали, почему они должны все это делать», — поясняет Нина. Когда менеджеров среднего звена допустили «до круга», то они оказались лояльнее директоров: охотнее участвовали в упражнениях, чаще радовали тренера интересными мыслями.

Выяснилось, что многие руководители не понимают своей роли и не хотят отвечать за результат: «Есть руководитель наверху, пусть он и несет ответственность». Тренинг побудил владельцев «Экоокон» изменить систему мотивации в компании. Например, отдел маркетинга раньше никогда не отвечал за выполнение планов по продажам, как и отдел доставки. Правда, чтобы мотивировать сотрудников, руководство «Экоокон» вынуждено было вернуться с астральных высот на землю — назначить директорам годовую премию в четыре-пять окладов в случае выполнения общего плана.

И эти перемены (в совокупности или по отдельности) уже приносят первые плоды: если в январе 2017 года выручка компании составила 100 млн руб., то в марте — 180 млн руб. Март 2016 года к марту 2017-го оказался лучше на 50%, хотя первые месяцы года продажи обычно скромные: окна начинают активно покупать летом, в период строек. Но главным достижением тренингов Нина считает улучшение эмоционального фона в коллективе: «Конфликты и проблемы не исчезли. Они стали по-другому решаться, исчез эгоистический подход. Переговоры, конфликты — все стало решаться через трансформацию внутреннего состояния». Нина отмечает, что сотрудники стали менее агрессивными: «Даже лексика поменялась, стала более доброжелательной, за руганью ведь стоит бессилие».

Нина Филоненко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В сухом остатке

У большинства предпринимателей невидимые энергии и духовные тела вызывают усмешку — кто в это поверит и проверит? Но история знает немало примеров, когда вера в нематериальные силы помогала предпринимателям выстроить крепкий бизнес. В начале ХХ века классик политической экономии Макс Вебер показал, как протестантская этика с ее акцентом на аскетизм позволила европейскому и американскому капитализму совершить индустриальный рывок. В России подобием протестантских общин были старообрядческие торгово-промышленные объединения, которые преуспевали до революции.

Нина Филоненко рассказывает, что на эксперименты ее вдохновил положительный опыт других компаний России и ближнего зарубежья, в частности косметической компании «Аркос» (Иваново). Ее совладелец и гендиректор Наталья Жандарова начала внедрять «энергетические практики» для менеджеров еще в 2005 году. «Люди ищут способы бороться с рабочими проблемами во внешнем мире, а они — внутри нас, — говорит Жандарова. — Результаты переговоров, общения с клиентами и чиновниками зависят от внутреннего состояния человека. Мы проводили эксперименты, смотрели, как посетители оценивают атмосферу разных магазинов нашей сети. Оказалось, что люди чувствуют внутреннее состояние продавца, вызванное его переживаниями».

Чтобы снять этот эффект, Наталья применяет техники, напоминающие буддистские практики достижения «чистого сознания»: сотрудники освобождаются от навязчивых мыслей. По словам Жандаровой, именно нестандартные практики работы с персоналом позволяют удерживаться на плаву: «Мы существуем уже 25 лет. Во всем Иваново, наверное, всего две компании, которым удается столько держаться».

Другая компания, опытом которой вдохновлялась Филоненко, — это агрохолдинг «Глобино», который входит в тройку лидеров мясного рынка Украины. На предприятии с 2007 года регулярно проводятся медитационные сессии, позволяющие повысить стрессоустойчивость сотрудников, и ежеутренние упражнения на расслабление, помогающие контролировать реакции тела и эмоции.

Жандарова считает, что техники, которые она использует, обобщают опыт нескольких религий, но в ее работе с сотрудниками много самой обычной прикладной психологии. Например, в ходе упражнений люди ищут причины своих комплексов и зажимов: «Одного менеджера бесил клиент, с которым другие прекрасно договаривались. Мы стали работать с ним, и выяснилось, что голос у клиента был похож на голос его отца, который часто говорил сыну, что он ничего в жизни не умеет».

Часто предприниматели смешивают эзотерику, психологию и философию, чтобы убедить сотрудников лучше работать. «Даже сама концепция «личностного роста» во многом восходит к религиозным традициям Востока, прежде всего индуизму или буддизму, — говорит старший преподаватель философского факультета МГУ Павел Костылев. — Религии Индии нацелены на изменение экзистенциального положения человека в мире, достижение высших состояний сознания. Современные компании обращаются к духовности Востока, стараясь оживить мотивационный климат внутри коллектива».

По мнению руководителя корпоративных проектов Международного Эриксоновского института коучинга Елены Демушкиной, бизнес​ старается выбирать из религиозного опыта те практики, которые могут влиять на рабочие качества сотрудников. Сейчас, например, очень актуальна тема осознанности в работе. Нередко компании обращаются и просто за техниками, позволяющими бороться со стрессом, — нанимают йогов, которые проводят на предприятии сеансы релаксации. «К эзотерике все это имеет мало отношения», — считает Демушкина.