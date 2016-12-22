Рекрутер с железной хваткой: как роботы ищут и нанимают людей

Современные HR-роботы сейчас прекрасно справляются с рутинными задачами кадровиков: проводят собеседования, ведут учет персонала и даже прогнозируют поведение сотрудников. И натолкнуться на них при поиске работы легко можно и в России

Фото: предоставлено пресс-службой

​В июне 2016 года банк «Открытие» завершил совместный с IT-платформой Skillaz пилотный проект по автоматизации найма персонала — набрал 113 сотрудников кол-центра в Саратове и девять менеджеров по продажам в отделение банка в аэропорту Шереметьево. В первую же неделю робот-рекрутер нашел больше кандидатов, чем пять обычных кадровиков за месяц. Сотрудники банка утверждают, что в итоге стоимость найма и время закрытия вакансий сократились в два раза.

Это далеко не первый такой эксперимент. Год назад программисты SuperJob создали чат-бота, который распознает текст и поддерживает диалог. Его задача — собеседовать кандидатов: бот задает вопросы, соискатель отвечает и получает обратную связь. За десять часов чат-бот провел 2000 интервью — человеку такое не по силам. Причем 600 соискателей оставили контакты, чтобы продолжить диалог с рекрутерами. Так SuperJob подбирал сотрудников для компании «Связной».

Заграничные разработчики пошли дальше. Чат-бот, созданный в прошлом году калифорнийской компанией FirstJob, умеет оценивать резюме на соответствие вакансии, задает дополнительные вопросы и передает отклик HR-менеджеру, и все это в чате Facebook. Разработчики утверждают, что робот-рекрутер помогает экономить до 75% времени работы HR-отдела.

При этом на российском рынке уже есть компании, которые специализируются на этой тематике.

Косный HR Рынок услуг по подбору персонала в России стремительно сжимается. В 2008 году в стране насчитывалось 2,5 тыс. специализированных компаний, а к 2015 году их осталось около 1,2 тыс. Аналитики Magram MR подсчитали, что только в 2014 году российский рынок услуг по подбору персонала сократился на 13%, до 12,837 млрд руб. В то же время, по данным Deloitte, объем инвестиций в развитие технологий в HR в 2015 году составил $2,4 млрд — на 60% больше, чем годом ранее. «Рынок HR Tech, несомненно, перспективный, а самое актуальное его направление — роботы-хедхантеры», — считает Константин Синюшин, сооснователь венчурного фонда The Untitled VC. По данным исследования портала HeadHunter, в России лучше всего автоматизированы кадровый учет и администрирование персонала. Но около половины респондентов работают с персоналом по старинке: используют только MS Word и Excel. «HR — одна из самых косных сфер, с точки зрения проникновения технологий. HR-директора — это часто люди в возрасте, они очень любят учить, но не любят учиться», — объясняет Алена Владимирская, руководитель сервиса трудоустройства «Антирабство».

Голубоглазый рекрутер

15 лет компания «АльфаLED» выпускала крупноформатные видеоэкраны и светодиодные табло. Их устанавливали на стадионах, фасадах зданий и в торговых центрах. Основная функция экранов — привлекать внимание аудитории и рекламировать товар или услугу.

В 2015 году гендиректор «АльфаLED» Владимир Венеров решил, что то же самое можно делать более оригинальным способом — с помощью робота-андроида со встроенным экраном. Для разработки проморобота Kiki в компании открыли отдельное направление — AlfaRobotics. От подготовки чертежей до создания прототипа прошло десять месяцев. В общей сложности «АльфаLED» потратила на проект более 15 млн руб.

Промоутерами обычно работают девушки, так что Kiki — женского пола. У нее голубые «глаза», прическа каре, юбка-карандаш. Kiki наделили приятым голосом, и она умеет жестикулировать. Андроид может работать как автономно, так и под контролем оператора, который указывает, что делать.

Фото: предоставлено пресс-службой

Разработчики рассчитывали, что Kiki заменит промоутеров и продавцов-консультантов, но неожиданно оказалось, что новинка пользуется спросом у HR-служб. Специалисты по подбору персонала с удовольствием арендуют робота на отраслевые мероприятия, а некоторые даже устанавливают в офис. Kiki умеет приветствовать посетителей, собирать информацию и проводить опросы, автоматически передавая данные на компьютер HR-специалиста. «Роботы отлично справляются с функциями администраторов: встречают гостей, помогают заполнять электронные анкеты. С помощью такого робота наши соискатели могут сразу оставить резюме в базе, просмотреть горячие вакансии, подписаться на рассылку новостей», — рассказывает Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».

Но пока Kiki скорее имиджевый атрибут. По мнению разработчиков, компании заказывают робота, чтобы продемонстрировать статус и произвести впечатление. «В России сервисные роботы и роботы-промоутеры встречаются редко. Мы не можем пройти мимо них и не удивиться», — комментирует Ирина Гвоздева, руководитель отдела развития AlfaRobotics. В России всего два крупных разработчика подобных роботов — AlfaRobotics и Promobot.

Цена Kiki в рознице 747 тыс. руб., но чаще его арендуют на день-другой — эта услуга обходится в 25 тыс. руб. По словам Гвоздевой, спрос на Kiki растет, окупится проект за полтора-два года. В 2017 году у компании открылись представительства в Тольятти, Новосибирске и Воронеже.

Может ли такой робот-рекрутер заменить живого сотрудника? Пока вряд ли. «Робот — это помощник. Он заменит людей в сферах, где не нужно проявлять фантазию. Это оптимизация бизнеса, но совсем исключить людей нельзя», — уверена Гвоздева.

Салют, Вера

У Kiki в России есть конкурентка. Правда, виртуальная. В ноябре 2016 года санкт-петербургская компания Stafory представила онлайн-робота Веру. Это говорящая программа: она похожа на Siri, но умеет распознавать мимику соискателей по видео, анализировать типажи кандидатов и делать прогнозы. Вера устраивает видеоинтервью, помогая людям найти работу.

Изначально компания Stafory развивала HR-маркетплейс — площадку, которая сводит работодателей и рекрутеров. Механизм простой: работодатель размещает вакансию, рекрутеры предлагают релевантных кандидатов, затем работодатель выбирает наиболее подходящего. Но в апреле 2016 года у маркетплейса появился серьезный конкурент от HeadHunter — площадка для рекрутинга HRspace. Многие рекрутеры, которые раньше сотрудничали с Stafory, перекочевали туда. Тогда же компания получила заказ на подбор 200 кладовщиков. Из десяти рекрутеров-фрилансеров, с которыми постоянно сотрудничал Stafory, на связь вышли только три. Основателям проекта пришлось самим садиться на телефон и обзванивать потенциальных кандидатов.

Работа «в полях» оказалась полезной. «Мы поняли, что работа рекрутера в массовом сегменте заключается в поиске и обработке резюме и звонках потенциальным кандидатам — это простая работа, которую легко автоматизировать», — рассказывает Владимир Свешников, генеральный директор Stafory. По словам Евгении Дворской, CEO JungleJobs и North.ai, действительно, около 60% рабочего времени хедхантеры тратят на поиск резюме на специализированных сайтах и обзвон кандидатов. По статистике, если на входе рассматриваются 500 резюме, то только 10–15 человек проходят собеседование.

Для начала разработчики Stafory автоматизировали поиск резюме. Они подключились к нужным сайтам и стали скачивать резюме, подходящие под параметры вакансии. Затем составили типовой опросник и вместо рекрутеров посадили на обзвон сотрудников кол-центра. Это помогло увеличить скорость поиска в два раза. Команда заметила, что операторы кол-центра много времени тратят на набор телефона, и сделала специальную программу, которая набирала номер автоматически, из браузера. Эта же программа обобщала результаты бесед: интересна вакансия или нет.

Дальше — больше. Выяснилось, что на вопрос «Ищете ли вы работу?» 20% потенциальных кандидатов отвечают отрицательно. Еще у 20–30% выключен телефон. На этапе, когда обсуждается вакансия, отваливаются еще 20–30% человек: кому-то не подходит местоположение, кому-то — зарплата или график. Отказы тоже приходится выслушивать, на это уходит время операторов. Пройти собеседование в итоге соглашались только 20% опрошенных. «Мы поняли, что этот процесс можно автоматизировать с помощью технологий распознавания и синтеза речи. Звонить может робот, он же — озвучивать вопросы и распознавать ответы», — рассказывает Свешников. В начале декабря 2016 года на основе этих технологий и родилась Вера.

Владимир Свешников (Фото: из личного архива)

Первый обзвон делает робот. А живой оператор кол-центра следом звонит только тем людям, которые хотят и готовы работать. В итоге количество звонков сократилось в пять раз. Оказалось, что Веру можно настроить и для точечного подбора сотрудников. Она научилась проводить интерактивные видеоинтервью — аналог собеседования по Skype, только вместо живого рекрутера его берет робот.

Прототип разрабатывался на средства Stafory, а осенью прошлого года 29,14% компании были проданы Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ) за 15 млн руб. Эти деньги пошли на расширение команды разработчиков и совершенствование функционала робота.

Минимальный пакет услуг — 50 откликов и видеоинтервью в неделю — сейчас обойдется клиенту в 7,5 тыс. руб. Вера уже помогает компаниям МТС, «КДВ Групп», PepsiCo, «Ростелеком», IBS. Кроме того, разработку интегрировали в общероссийскую базу вакансий Роструда. Средний чек для корпоративных клиентов — 450 тыс. руб. за 5 тыс. откликов.

«Робот Вера — это прорывная инновация: уже сегодня она меняет правила игры на рынке. У команды уникальное решение, которое позволяет в несколько раз сокращать траты на наем и подбор сотрудников, в масштабе расходов крупной компании речь идет о миллионах рублей в год», — считает Дмитрий Калаев, директор образовательных программ ФРИИ. По его мнению, Вера не заменит HR-сотрудников, но повысит качество и скорость их работы, поможет компаниям автоматизировать процессы и снизить стоимость найма сотрудников.

«Один из наших клиентов как-то сказал, что Вера помогает сотрудникам не быть роботами», — улыбается создатель робота Владимир Свешников.

Бот-кадровик

Поиском кандидатов на массовые позиции будничные функции HR не ограничиваются. Ежедневно любой отдел кадров большой компании отвечает на сотни вопросов сотрудников — как оформить командировку, где взять полис ДМС, как получить отпускные и т.д. Сотрудники тратят массу времени на ответы на однотипные вопросы.​

Консультации по распространенным запросам можно переложить на чат-бота, решил предприниматель Павел Осадчук. По образованию он программист и прошел дополнительное обучение в акселераторе Founder Institute. Пару лет назад Осадчук обратил внимание на растущую популярность ботов для Telegram, решил поймать тренд и сделал конструктор чат-ботов для этого мессенджера. Но похожие проекты стали появляться, как грибы после дождя. В поисках конкурентного преимущества Осадчук начал разрабатывать ботов «под ключ» для ресторанов и кафе, для сервисов доставки еды, гостиниц и торговых центров.

Павел Осадчук (Фото: из личного архива)

Один из клиентов предложил предпринимателю создать чат-бота для внутренних коммуникаций в его компании. На создание прототипа ушло семь месяцев и около 10 млн руб. Протестировав спрос, Осадчук понял, что у этого направления большие перспективы. Так в августе 2016 года появилась компания ChatFirst.

Ее разработчики создают чат-ботов — виртуальных ассистентов. Это аккаунт в корпоративной социальной сети или интранете — среде, где сотрудники привыкли общаться. Виртуальный ассистент распознает текст и отвечает на вопросы, может даже поинтересоваться, как дела, но предпочитает не уходить далеко от темы. Если у бота нет ответа, он переводит вопрос на сотрудника отдела кадров, однако это программа самообучающаяся, и таких белых пятен в ее работе должно быть все меньше.

Робот обрабатывает сотни запросов в секунду. По оценке разработчиков, это помогает снизить нагрузку на сотрудников отдела кадров на 50%. «Мы считаем, что виртуальный ассистент — отличный помощник HR-специалисту, который снимает с него типовые вопросы, рутину, и оставляет время для спецпроектов и других задач», — комментирует Осадчук.

Основные клиенты ChatFirst — крупные компании, в которых больше двух тысяч сотрудников. Это недешевое удовольствие — пара месяцев обучения чат-бота и интегрирование в коммуникационную среду компании обходятся в сумму от 1 млн руб., а ежемесячная подписка стоит 150 тыс. руб. Сейчас чат-ботом пользуются сотрудники «Леруа Мерлен» и «Билайн», также Осадчук ведет переговоры с банками и телекоммуникационными компаниями и договаривается о партнерстве с SAP.

Что ждет HR?

Пока одни футурологи утверждают, что роботы и технологии вот-вот заменят HR-специалистов, другие советуют не делать поспешных выводов. По данным исследования HeadHunter, по мере того, ​как часть работы возьмут на себя умные устройства, 77% руководителей будут перенаправлять живых сотрудников на решение новых, более нестандартных задач.

Сами HR-специалисты в перспективы технологий в принципе верят, но ​не спешат им доверять. «Человеческий фактор очень важен. Пока на российском рынке нет роботов или ботов, которые могут полноценно управлять комфортными коммуникациями, отвечать на нетиповые вопросы и чувствовать внутренний мир соискателя», — считает Татьяна Золотарева, вице-президента по персоналу IT-компании «Техносерв». Главный сдерживающий фактор — высокая цена ошибки в HR.

«На сегодняшний момент показатели эффективности ботов несколько ниже, чем у реальных специалистов. Мы связываем это с привычками конечных пользователей, которым часто проще позвонить и все узнать, а также необходимостью более глубоких настроек и оптимизации некоторых алгоритмов самих ботов», — рассказывает Максим Минаков, директор программ в дивизионе HR-аутсорсинга компании IBS. По его оценке, через один-два года можно будет перевести до 30–40% транзакций в рамках основных HR-процессов на ботов. Однако полностью перевести на ботов HR-функцию невозможно и в более отдаленной перспективе, можно лишь значительно трансформировать и оптимизировать работу людей.

Один из возможных сценариев развития — использовать технологию блокчейн. «В HR-сфере такой подход позволяет избежать обмана со стороны кандидата. Инструменты блокчейн не позволяют по собственному желанию внести изменения в резюме, трудовой стаж или рекомендации. Резюме станет чем-то похожим на кредитную историю человека, но только в сфере HR», — считает Роман Тышковский, управляющий партнер компании Odgers Berndtson.

CEO JungleJobs и North.ai Евгения Дворская делает ставку на анализ больших массивов данных. Изучение различной информации — от демографических и социальных черт до особенностей поведения — помогает прогнозировать, подойдет ли человек на должность, когда задумается об увольнении, насколько будет лоялен по отношению к работодателю.

Не исключено, что на горизонте трех-пяти лет роботы будут помогать HR-специалистам не только нанимать людей, но и увольнять их — анализ данных позволяет находить неэффективных и ленивых сотрудников с математической точностью. Хотя, конечно, окончательное решение будет оставаться за человеком. «Машины лучше справляются с базовыми процессами, а в стратегических задачах сильнее люди», — констатирует Дворская.