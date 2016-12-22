Выше крыши: сколько приносят необычные вечеринки

Супруги Даниловские нашли нестандартное применение для московских крыш — стали устраивать там дни рождения, свадьбы и концерты. Лето 2017 года, несмотря на холода и дожди, принесло предпринимателям 1,7 млн руб. чистой прибыли

Василий и Анна Даниловские (Фото: Олег Яковлев / РБК)

За последние четыре года Василий и Анна Даниловские встретили сотни рассветов на крышах Москвы, и романтика здесь ни при чем. С 2014 года они занимаются организацией мероприятий на столичных крышах — устраивают джазовые концерты, литературные чтения, тимбилдинги и свадьбы на высоте птичьего полета. Бизнес приятный и прибыльный, но очень сезонный, а подходящие для праздников крыши можно пересчитать по пальцам.

Бизнес-план из Нью-Йорка

Идею использовать крыши для вечеринок Василий Даниловский (тогда еще Козлов, после свадьбы в 2015 году он взял фамилию жены Анны) подсмотрел в Нью-Йорке, где в 2008 году работал мойщиком посуды и помощником официанта по программе Work and Travel. «В Нью-Йорке на крышах кипит жизнь — если посмотреть на город сверху, кажется, что это отдельное государство: тут играют джаз, там показывают фильм, где-то бассейн и пляж с песком», — рассказывает он.

Василий — выпускник Московской государственной юридической академии. После вуза работал по специальности в брокерской компании «Альпари», на Саратовском вагоностроительном заводе и в системном интеграторе «Техносерв».

С Анной Даниловской его познакомили общие друзья в 2008 году. Выпускница социологического факультета МГУ работала маркетологом в фармацевтических компаниях Abbott Laboratories и Besins Healthcare и пиарщиком Челябинского трубопрокатного завода. Но душа просила творчества, и Анна увлеклась выпечкой тортов.

Даниловская начала печь торты на своей кухне, угощала друзей и выкладывала фото выпечки в Instagram. «Вася увидел мои работы, позвонил и предложил поговорить о бизнесе, — вспоминает она. — Мы проговорили пять часов, решили, что я буду печь, а он — продвигать торты в интернете».

Даниловская окончила кулинарные курсы в Москве, Париже и Барселоне, арендовала часть кухни в ресторане, наняла помощника. Ее будущий муж заказал разработку сайта Danilovskaya.com и запустил рекламу в интернете. На старт в 2013 году ушло 200 тыс. руб., вернуть которые удалось уже через два месяца — на пике популярности онлайн-кондитерская принимала по три-четыре заказа в день. Однако со временем конкуренция выросла, а обороты упали — выручка кондитерского бизнеса сейчас не превышает 100–150 тыс. руб. в месяц.

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Думали, что мы разнесем все к чертям»

В 2013 году к Василию через общих знакомых обратилось трое руферов, которые тайком пробирались на крыши высотных зданий. Они предложили продвигать в интернете модную услугу — свидания на крышах.

«Я сколотил сайт за 5 тыс. руб., настроил рекламу, трафик пошел, но организовать так ничего и не удалось, — вспоминает Даниловский. — У ребят сессия, они не отвечали на звонки, теряли клиентов, а новогодняя вечеринка на сталинской высотке, которая обещала ощутимый доход, сорвалась в конце декабря — мне пришлось возвращать деньги и извиняться перед людьми». С горе-партнерами Даниловский расстался и решил развивать бизнес на крышах самостоятельно. Сайт и название — Roof Events — оставил за собой.

В 2014 году супруги изучили, какие мероприятия проводятся на московских крышах, и обнаружили, что практически все предложения — это романтические свидания на высоте. «Мы подумали — почему только свидания, почему не праздновать на крышах дни рождения и свадьбы, не устраивать концерты, как в Нью-Йорке? Это дешевле и оригинальнее ресторана, а какие виды открываются!» — говорит Анна. Найти подходящую площадку оказалось непросто — карты крыш никто никогда не составлял. Пришлось прочесывать квартал за кварталом в «Яндекс.Картах» и обзванивать сотни компаний. «Нас не воспринимали вообще — думали, что мы устроим на крыше вакханалию с портвейном и разнесем все к чертям», — вспоминает Даниловский.

Уговорить на эксперимент удалось владельцев шестого этажа одного из зданий на территории дизайн-завода «Флакон». Предприниматели заключили договор на оказание услуг и предложили владельцам площадки половину прибыли по итогам каждого мероприятия. «Для владельцев это хорошая возможность подзаработать — вечером и в выходные офисы уже закрыты, мы сам готовим крышу, сами ее убираем, от них нужно только согласие нас пустить», — поясняет Василий.

Первым заказом Roof Events стал день рождения на десять человек. Инвестиций не потребовалось вовсе: аренду оплачивали после мероприятия, мебель — столы, пуфики, стулья — брали из офиса, еду и напитки гости принесли с собой. После выплаты оговоренных 50% прибыли владельцам помещения у Даниловских на руках осталось 8 тыс. руб.

Всего за лето 2014 года удалось провести восемь дней рождений. За три месяца чистая прибыль от этой затеи составила 64 тыс. руб. «Я подумал — неплохая прибавка к зарплате — и продолжал работать в офисе, а Аня — печь торты», — вспоминает Даниловский.

Рынок высотных свиданий Движение руферов, которые проникают на крыши и другие высотные объекты, взламывая замки и подбирая ключи от чердаков, зародилось в России еще в 1990-х, говорит Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. В легальный бизнес походы по крышам превратились в начале 2000-х: именно тогда возникли первые частные компании и ивент-агентства, которые предлагали провести экскурсии по крышам или устроить романтическое свидание. Первыми были петербуржцы. «В Петербурге, в отличие от столицы, доступ на многие городские крыши открыт: контроль там намного слабее», — рассказывает Марьяна Гвоздовская, бизнес-директор ивент-агентства C4Group. В начале 2010-х рынок свиданий на крышах переживал бум: десятки компаний предлагали арендовать смотровую площадку с видом на город, пледами и шампанским на несколько часов. Но мероприятий покрупнее не было: крыши для своих нужд использовали еще разве что крупные отели и рестораны. «Масштабные мероприятия на крышах под силу организовать единицам компаний, ведь гарантировать безопасность малой группы людей гораздо проще, чем в случае с толпой», — считает Екатерина Комарова, руководитель отдела маркетинга Центра международной торговли Москвы. Свадьбы, бизнес-конференции и фестивали на крышах в России устраивают всего несколько компаний, говорит Виктория Шахова, руководитель event-отдела агентства Louder: владельцы крыш неохотно соглашаются на масштабные мероприятия. В то же время свидания на крышах из-за высокой конкуренции давно перестали быть маржинальным продуктом, отмечает Марьяна Гвоздовская: «Аудитория этой услуги — менеджеры среднего звена, доход которых позволяет сделать подарок девушке на сумму до 20 тыс. руб. В итоге прибыль самих организаторов составляет обычно всего несколько тысяч рублей».

Не только кровля

Следующий сезон показал, что крыши вполне могут стать основным источником дохода. В июне 2015-го предприниматели договорились с владельцами еще одной крыши на «Флаконе» и с хостелом на «Красном Октябре» и провели уже 24 мероприятия, среди которых была первая публичная вечеринка — вечер поэзии Маяковского. На аренду, рекламу, гонорары чтецам и оплату работы кафе-бара тогда потратили 90 тыс. руб., а выручили 140 тыс. руб. Послушать стихи пришли больше 100 человек. О Roof Events узнавало все больше москвичей, чистая прибыль супругов по итогам лета составила 312 тыс. руб.

Работать в офисе Даниловский уже не хотел, но крыши приносили доход только три-четыре месяца в году. Он стал думать, как сделать бизнес круглогодичным. За одним из разговоров с друзьями выяснилось, что приятель Василия мечтает открыть кальянную и ищет партнеров. «Человек знал все о кальянном деле, даже нашел инвестора под эту затею, но искал кого-то, кто понимает в продвижении», — рассказывает Василий. Друзья зарегистрировали компанию в равных долях и получили от инвестора по 1 млн руб. В декабре 2015 года в небольшом помещении на Петровке открылась кальянная De Parole.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Четыре месяца кальянная работала успешно и приносила по 250–300 тыс. руб. прибыли ежемесячно. Даниловский предложил вкладывать все заработанное в интернет-рекламу. «Мы говорили, что за интернетом будущее, но наш партнер почему-то решил сделать ставку на сарафанное радио, — рассказывает Василий. — К тому же нужно было постоянно присутствовать в кальянной, дышать дымом — я не курю, и это было сложно чисто физически». На этой почве Даниловские отдали партнеру свою долю в компании, а он взял на себя обязательства по оставшимся выплатам.

Летом супруги вернулись на крыши, но на свой бизнес смотрели уже через призму нового опыта. «Кальянная научила нас делегировать. Раньше мы ночевали на площадках, сами таскали мебель, следили за соблюдением правил, а после вечеринки убирались до раннего утра, — рассказывает Даниловская. — Конечно, мы встретили кучу прекрасных рассветов, но были выжаты, как два лимона, потому что пытались сэкономить каждую копейку».

В 2016 году Даниловские наняли двух менеджеров и стали предлагать клиентам дополнительные услуги (еда и напитки, оформление пространства), заключив контракты с ивент-агентствами и кейтерингом. Новое лето принесло им уже 50 мероприятий и 1 млн руб. прибыли.

Как устроить вечеринку на крыше и не нарушить закон Чтобы законно арендовать крышу, для начала нужно найти ее настоящего владельца. Крыша совсем не обязательно принадлежит владельцу последнего этажа — обычно она является частью общего имущества в здании, говорит старший юрист Содружества земельных юристов Юлия Бузанова. Чтобы оформить ее в собственность, нужно заручиться согласием двух третей владельцев помещений в здании. «Споры о правовой природе правоотношений по передаче в пользование крыш не утихают с 2002 года. Согласно определению Высшего арбитражного суда, крыша представляет собой конструктивный элемент здания и не является предметом аренды, поэтому регистрация долгосрочного договора аренды невозможна», — поясняет Бузанова. Проще всего арендовать крышу в здании, у которого есть единственный владелец. По словам Бузановой, для проведения мероприятий на крыше организаторам стоит заключить с владельцем здания договор возмездного пользования кровлей с полным перечнем полномочий. Многие видовые крыши оказываются непригодными для эксплуатации, предупреждает генеральный директор юридической компании «Дзотов и партнеры» Чермен Дзотов. Перед тем как заключать договор с владельцем, нужно удостовериться, есть ли на площадке ограждение не ниже 1,2 м, огнетушители и пожарные выходы, подходящее напольное покрытие, и выяснить, какова разрешенная нагрузка на 1 кв.м: в зависимости от этого нужно рассчитать, сколько гостей на ней можно разместить. Но даже соблюдение всех этих условий не гарантирует легальность мероприятия, например использовать крыши домов вдоль федеральных трасс категорически запрещено. В центре Москвы, как правило, очень плотная жилая застройка, поэтому шуметь и включать музыку с 23 до 7 часов тоже запрещено. За нарушение режима тишины предпринимателям грозит штраф до 80 тыс. руб.

Джаз на крыше

Настоящим прорывом для Roof Events стал 2017 год. В начале июня Василий решил осуществить давнюю мечту и устроить вечер джаза на крыше, как в Нью-Йорке. В Facebook он нашел джаз-банд The Jazz Prisoners и открыл регистрацию на мероприятие за добровольное пожертвование. «Я создал анкету для посетителей, отошел чаю попить, возвращаюсь — 300 человек! Срочно жму кнопку «стоп», и первая мысль — е-мое, где их всех размещать?», — смеется Даниловский. На первую джаз-вечеринку 11 июня пришли 230 человек, которые с горем пополам разместились на 270 кв.м. крыши возле метро «Таганская». «Гармоничное сочетание формата мероприятия — крыша, закат — и его контента — живая музыка — естественно привлекает интерес аудитории, поэтому джаз и вид на город в теплый вечер стали залогом успеха проекта», — подтверждает Виктория Шахова, руководитель event-отдела агентства Louder.

После аншлага на первой музыкальной вечеринке на Даниловских посыпались просьбы организовать подобные мероприятия еще. Теперь они работали уже не за пожертвования, а установили фиксированные цены — 550 руб. за вход и 1,2 тыс. руб. за место на диване.

В итоге, несмотря на аномально дождливое лето и работу в будни (выходные на крышах были заняты частными вечеринками), за три месяца Roof Events провели пять джазовых вечеров. «И каждый раз я получал шквал писем с просьбой выложить еще пару билетов — люди были готовы платить сумасшедшие деньги, но нам просто негде было их размешать», — говорит Даниловский.

Помимо джазовых вечеринок Roof Events провел мероприятия для Singapore Airlines, МТС, Huawei, театральный перформанс и бесшумную дискотеку (посетители танцуют в радионаушниках, а обычная звуковая система не задействована) на крыше музея Парка Горького. Обороты компании по итогам лета достигли 3 млн руб., а чистая прибыль — 1,7 млн.

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Для владельцев сдача крыш в аренду не основной бизнес, они просят немного, и мы, в свою очередь, держим демократичные цены, — говорит Анна. — Например, свадьба на 30 человек вместе с пространством, оформлением и едой обойдется молодоженам в 150–200 тыс. руб. — это недорого, не заезжено, это шикарный вид на Москву и невероятные фото на закате».

Правда, тем, кто хочет устроить праздник на крыше, приходится мириться с правилами безопасности, например, с крыши нельзя запускать фейерверки и летающие фонарики, на праздничном столе не должно быть крепкого алкоголя, а если кто-то из гостей изрядно наберется, организаторы имеют право вывести его, — все это прописано в договоре.

Сейчас Roof Events постоянно работает на пяти крышах в пределах Третьего кольца Москвы — дальше клиенты ехать не хотят. Все площадки расположены не выше седьмого этажа — опыт показал, что на большей высоте гости мерзнут, а предметы интерьера и посуда разлетаются из-за ветра.

Лето в Москве короткое, и заработать за два-три месяца на весь оставшийся год сложно, жалуются Даниловские, и продолжают искать варианты для развития бизнеса в холодное время года. Сейчас они в поисках утепленной площадки с выходом на крышу — это позволит проводить новогодние вечеринки и привлекать туристов. «Новый год — это вообще золотая жила, — мечтает Анна. — Только представьте: китайцы в шапках-ушанках, вид на Кремль, бой курантов и ночное небо в салютах».

В планах Даниловских на следующее лето — устроить масштабный джазовый фестиваль на несколько сотен гостей и выйти за пределы Москвы. Первый на очереди — Санкт-Петербург, где культура отдыха на крышах исторически развита лучше​, чем в столице.