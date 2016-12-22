Тихий час в офисе: нужно ли разрешать сотрудникам спать на работе

Фото: Jason Lee / Reuters

Вздремнуть на работе, оказывается, не только приятно, но и полезно для дела. Некоторые российские работодатели уже позволяют сотрудникам поспать днем. Впрочем, у противников этой практики тоже есть весомые аргументы

«Сотрудники, которые любят поспать на работе, решают на треть больше задач, чем те, кто спит только дома. Короткий сон помогает перезагрузиться, и это лучшая альтернатива бесконечным чаепитиям и перекурам», — считает основатель сервиса по выбору курсов дополнительного образования Courseburg Александр Альхов.

Сначала Альхов поставил в офисе пуфик для отдыха и чтения. Но утомленные сотрудники чаще засыпали на нем, чем читали. Тогда, вместо того чтобы штрафовать любителей поспать, Александр поставил еще несколько диванов — уже специально для сна.

По его наблюдениям, дремлют в рабочее время в основном мужчины, примерно раз в два дня. Девушки редко засыпают на работе, предпочитая поскорее расправиться с делами и уйти домой. Спят сотрудники обычно после обеда.

«Короткий сон, на 20–40 минут, дает силы на два—четыре часа сконцентрированной работы. Это результативнее, чем бороться с дремотой в офисном кресле», — считает Альхов. По его словам, польза дневного сна для бизнеса ощутима: люди легче соглашаются на дополнительную и внеурочную работу, чаще предлагают новые идеи и вообще выглядят бодрее.

Дневной сон — обычная практика в странах Южной Европы и Латинской Америки, в Китае и Японии, но в России сиеста — это все еще экзотика.

Зарядка для мозга В пользу тихого часа выступают ученые. «30-минутный дневной сон стимулирует внимание и творческий потенциал работников, а также ощутимо улучшает их настроение», — уверяет Ричард Вайзман, психолог из Хартфордширского университета. Доктор Нерина Рамлахан из Университета Лидса утверждает, что короткий дневной сон снижает риск диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также помогает одолеть депрессию и другие побочные эффекты недосыпания, которые равноценны последствиям сильной алкогольной интоксикации. По данным исследователей из Роттердамской школы менеджмента, тихий час сберегает компаниям миллиарды, так как без него сотрудники становятся менее продуктивными. Консультанты Дэвид Аллен и Тони Шварц рассказывали The Harvard Business Review, что наиболее эффективно человек функционирует полуторачасовыми циклами, между которыми ему нужны паузы минут по 10–20, когда можно перекусить или вздремнуть. Большинству компаний такой подход пока чужд, однако в действительности из двух человек примерно с одинаковыми способностями тот, кто интенсивно работает на протяжении всего дня, произведет меньше, чем тот, кто будет регулярно вылезать из «беличьего колеса». В 1990 году в США создали Национальную ассоциацию сна. Она пропагандировала идею «энергетического сна» как решение в борьбе с усталостью и недостатком энергии на работе. Новый импульс идея получила в 2002 году, когда Министерство здравоохранения и социальных служб США назвало борьбу с усталостью и стрессом на работе приоритетной задачей социальной политики. Из прошлогоднего исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований следует, что 47% работающих россиян испытывают проблемы со сном. Они не высыпаются на протяжении трех-четырех рабочих дней в неделю. По мнению респондентов, недосып стоит им потери 25% работоспособности, причем каждый десятый недосыпает из-за стресса, связанного с работой. В 2014 году рекрутинговое агентство «Бигл» выяснило, что засыпать на рабочем месте доводилось 49% россиян, а 56% замечали на работе спящих коллег. 12% женщин и 8% мужчин отметили, что почти всегда хотят спать, каждого четвертого респондента клонит в сон во второй половине дня. По данным аналитического центра «АльфаСтрахование», в России страховые компании выплачивают 18 млрд руб. в год для борьбы с заболеваниями, вызванными хроническим недосыпанием. Практика послеобеденной дремоты была характерна для дореволюционной России, но в советские годы дневной сон посчитали пагубной буржуазной привычкой.

IT-сиеста

Естественно, среди первых экспериментаторов с дневным сном по всему миру — IT-компании, которые живут в условиях острого дефицита квалифицированных кадров. Дневную дремоту, или power napping, практикуют, например, сотрудники Google и Apple, вслед за ними такую опцию предлагают и некоторые российские IT-компании. «Ряд наших сотрудников практикует короткий сон в обеденный перерыв. Жестких требований по режиму сна и бодрствования в компании нет. Это способствует развитию комфортной рабочей среды и гармоничной корпоративной культуры», — говорит Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью разработчика ПО Parallels. В штате компании сейчас более 300 сотрудников, разбросанных по десяти офисам в разных странах мира.

Практику дневного сна работающие в России международные компании часто заимствуют за рубежом. «Многие наши китайские коллеги в российском офисе пользуются возможностью вздремнуть после обеда. Российские сотрудники первое время удивляются, но часто перенимают эту привычку, особенно те, кто проработал в китайском офисе какое-то время, где послеобеденный сон — это как сиеста в жарких странах», — сообщает пресс-служба AliExpress.

Фото: Jason Lee / Reuters

В компании Mylinker (сервис по поиску жилья) практика дневного сна появилась, после того как один из менеджеров прочитал книгу «Вселенная Alibaba.com». В ней утверждалось, что программисты часто страдают нарушением сна и это плохо сказывается на работе. Чтобы решить проблему, достаточно иногда подремать в офисе. «Работа у нас творческая. Если мозг решил вздремнуть, то отказывать в этом не стоит», — говорит Руслан Ибрагимов, директор по маркетингу Mylinker. Он уверяет, что фирменный «сонный» диван принес компании не одну новую интересную идею.

Разрешить сотрудникам спать — это полдела, важно создать условия для короткого, но продуктивного отдыха. Компания Avito подошла к делу творчески. Для своих сотрудников она оборудовала двухуровневые боксы с мягкими стенами, напоминающие корабельные каюты. Спальная зона называется «Avito Яхта»: дизайн и зонирование пространства перекликаются с функциональными отсеками на яхте. Есть еще зона Avito Village, где спальные места обустроены на манер верхних полок в поезде.

«В компании действует принцип Work hard, play hard, предполагающий совмещение активной работы и качественного отдыха. Команда Avito включает более 1,3 тыс. сотрудников, и каждый из них может воспользоваться «каютами», чтобы восстановить силы для решения новых задач», — говорит Андрей Барковский, официальный представитель компании.

В офисах Сбербанка, «Яндекса», «РусГидро» и некоторых других крупных компаний стоят специальные капсулы для 20-минутного сна. Транслируемые в них звуки прибоя, сердцебиения и дыхания спящего человека успокаивающе действуют на психику. Сама форма капсулы рассчитана на расслабление мышц. Но через 20 минут система начинает будить человека, если он успел заснуть.

«Интеллектуальная деятельность — самая энергозатратная: мозг весит 2% от массы тела, а потребляет 20% энергии. Если человек долго работает головой, он теряет энергию и испытывает признаки усталости. Организм переходит в режим энергосбережения», — объясняет Виктор Ходанов, партнер в компании по производству и поставке капсул для сна Energy Point.

Среди клиентов Ходанова — IT-компании и государственные структуры из разных секторов экономики. Иногда капсулы заказывают топ-менеджеры и чиновники для личного использования. По словам Виктора, спрос на капсулы в последнее время стабильно растет, хотя каждая стоит $18,5 тыс. По расчетам Ходанова, короткий сон посреди рабочего дня в среднем увеличивает продуктивность человека на 20%. По данным Росстата за февраль 2017 года, средняя зарплата в Москве составляла 73,8 тыс. руб. в месяц. Получается, что для компании, где работают десять человек, инвестиции в капсулу могут отбиться менее чем за год.

Сон не для слабаков

Компаний, где поощряют регулярный сон в офисе, в России не так много, но часто топ-менеджеры разрешают сиесту время от времени. Как правило, это связано с переработками и ненормированным графиком.

Например, перед запуском конференции или открытием выставки рабочие дни сотрудников маркетингового агентства Cleverra превращаются в кошмар: нередко им приходится поздней ночью демонтировать сцену после концерта, а ранним утром уже проводить опросы участников выставки. И перед сотрудниками встает выбор: ехать на пару часов домой, чтобы спозаранку вернуться на работу, или остаться на ночь в офисе. Многие предпочитают второе. Спят в специальной комнате отдыха на раскладных диванах, а пижамой служат футболки с промоакций. «Возможность поспать пару часиков в офисе экономит кучу времени, уходящего на дорогу, и повышает лояльность. Работа перестает быть местом постоянного напряжения и воспринимается как второй дом», — считает основательница агентства Cleverra Анастасия Комарова.

У ее коллег по цеху из агентства Vein Technologies аналогичная ситуация. «У нас была даже мысль снимать недалеко от офиса корпоративную квартиру, чтобы в моменты больших и загруженных проектов сотрудники могли там оставаться спать», — рассказывает генеральный директор Vein Technologies Оксана Салихова. Однако в итоге решили не тратиться на отдельное жилье и оборудовать спальные места для всех желающих в офисе. По словам Ольги, даже 15-минутный сон в рабочее время повышает продуктивность.

Есть отрасли, где рабочий график регулирует законодательство. Например, водители не должны проводить за рулем дольше 40 часов в неделю, а для шоферов грузового транспорта есть суточное ограничение — рулить можно не дольше восьми часов подряд. «Поэтому во многие дальние рейсы компания отправляет двух водителей. Когда один сотрудник находится за рулем, второй отдыхает на специально оборудованном спальном месте в кабине фуры, причем время отдыха водителю оплачивается», — объясняет Сергей Давыдов, начальник отдела охраны труда ГК «Деловые линии».

Сон замечательных людей Леонардо да Винчи предпочитал спать по 15–20 минут каждые четыре часа. Наполеон Бонапарт спал два часа ночью и два часа утром. Уинстон Черчилль спал с 3 часов ночи до 8 утра и еще час в промежутке между обедом и ужином. Чарльз Дарвин спал с полуночи до 7 утра, а потом с 3 до 4 часов вечера. Оноре де Бальзак спал с 6 вечера до часу ночи, потом работал и дремал еще час, с 8 до 9 утра. Томас Манн предпочитал спать с полуночи до 8 утра и с 4 до 5 часов вечера.

Спать или не спать?

Опрошенные РБК юристы утверждают, что в обеденный перерыв сотрудники вольны свободно распоряжаться своим временем, но многие HR-специалисты воспринимают такую практику в штыки: мол, любители поспать и сами не работают, и коллег демотивируют. 72% опрошенных в 2014 году порталом Superjob HR-специалистов не поддержали идею разрешать сотрудникам спать на рабочем месте.

Далеко не всегда и сами работники хотят спать на работе. Например, руководство компании по установке натяжных потолков «Мастер Бобр» хотело, чтобы сотрудники в течение рабочего дня могли делать легкую передышку. Капсула для 20-минутного сна показалась идеальным решением, так как в обычной комнате отдыха человек рискует уснуть надолго.

Капсулу установили в офисе в 2014 году. Поначалу спрос был бешеным: люди выстраивались в очередь, каждый хотел попробовать. Но со временем энтузиазм поубавился, сейчас капсулой пользуются крайне редко. «Идея не прижилась, сотрудники пользуются капсулой не для восстановления сил, а по приколу», — говорит Александр Ларионов, HR-менеджер компании «Мастер Бобр». На его взгляд, вложения в капсулу не окупились. «Это имиджевая покупка», — считает он.

Возможно, поэтому многие компании делают комнаты отдыха не для сна, а для перекуса, чтения и игр. В центральном офисе «2ГИС», например, играют в приставки, настольный теннис, футбол, хоккей и дартс. Периодически среди сотрудников устраивают соревнования. А в «Яндексе» и Mail.Ru Group есть тренажерный зал и душевые кабины. Альфа-банк оборудовал для отдыха балкон с красивым видом, в санкт-петербургском офисе Superjob сотрудникам предоставлена целая терраса.

Проблема в том, что спать 20–30 минут умеют далеко не все: для полноценного отдыха большинству людей требуется хотя бы два-три часа. А отработать это время все равно придется. «Руководство считает, что если сотрудник не выспался или плохо себя чувствует, то пусть он лучше пропустит рабочий день или придет на работу позже, — говорит Анна Комок, представитель социально-развлекательной сети «Фотострана». — Ощутимого эффекта повышения продуктивности от практики дневного сна нет».

По наблюдениям Александра Альхова, в его офисе работает принцип зевоты: как только засыпает один сотрудник, за ним следует кто-нибудь еще. И хорошо, если после короткого сна они примутся за работу с удвоенной силой, но кто-то может решить, что рабочий день уже закончился, и пойти досыпать домой.

«Один сотрудник у нас практиковал сон за рабочим местом и занимал при этом должность руководителя рабочей группы. Но все закончилось тем, что нам пришлось его уволить, так как его эффективность снизилась», — рассказывает Елена Антипова, руководитель практики PR-агентства «Идеи и решения».

Все решают человеческий фактор и общий настрой в коллективе. «Функциональное состояние людей после дневного сна улучшается, это проверено опытами. Другое дело, используют ли они свое улучшенное состояние во благо работы. Если человек не хочет работать, то он всегда найдет способ увильнуть», — считает Ходанов из Energy Point.