Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,35 EUR Нал. 68,92 68,33 USD Бирж. 57,34 -0,19 EUR Бирж. 68,34 -0,22 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2014,60 +0,53% РТС 1106,70 +0,53% Brent 53,97 +1,47% DJIA 21828,30 +0,34% Nasdaq 6386,77 +0,18% FTSE 7354,13 -0,25%
Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте
Лента новостей
На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» 20:06, Политика Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте 19:51, Свое дело Роман Бердников: «Поклонники электромобилей смогут доехать до Китая» 19:40, Пресс-релизы Премия для России: как мировая экономика поддержала высокие цены на нефть 19:38, Мнение В Северной Осетии убили трех готовивших нападение на полицейских боевиков 19:37, Политика Истребители Бельгии поднялись на перехват российских Cу-27 над Балтикой 19:10, Политика Грызлов отметил снижение числа нарушений перемирия в Донбассе 19:06, Политика Троценко предсказал пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 1 млн человек 18:57, Бизнес Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизтопливо 18:54, Бизнес Росавиация назвала причины крушения Ан-2 под Балашихой 18:52, Общество Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета 18:46, Общество Анализ ДНК доказал отсутствие родства Сальвадора Дали с его «дочерью» 18:43, Общество ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия 18:41, Политика Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию 18:31, Спорт СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца 18:23, Общество Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 18:21, Партнерский материал Леонтьев прокомментировал сообщения о «корзинках с колбасой» от Сечина 18:21, Политика СК заподозрил стрелявшего в ивантеевской школе в покушении на убийство 18:13, Общество Поклонская ответила на обвинения в поддержке экстремистов 18:11, Общество ICO для резидентов «Сколково» отложили из-за позиции Центробанка 18:08, Деньги Моряки «Азова» сняли видео прохождения корабля под аркой Крымского моста 18:05, Общество Сбербанк купит треть в построенном основателем группы ПИК бизнес-парке 18:00, Бизнес Паралимпиец заявил о готовности выступить на Играх под нейтральным флагом 17:53, Общество Венгрия раскритиковала Киев за закон об образовании на украинском языке 17:52, Политика Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» дискриминировать полных стюардесс 17:44, Общество Кремль ответил на сообщения о голосовании Путина на муниципальных выборах 17:41, Политика Кремль назвал «уродливыми проявлениями» погромы из-за «Матильды» 17:37, Политика Аналитики ЦБ оценили роль подорожавшей нефти в росте экономики России 17:37, Экономика
Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте
Свое дело, 19:51
0
Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте
Интернет-маркетолог Олег Кельник придумал новый способ продажи недвижимости — потенциальные клиенты могут надеть VR-очки и увидеть варианты планировки и отделки еще не построенного жилья
Олег Кельник (Фото: Митя Ганопольский для РБК)

«Многое в нашей жизни должно быть бесплатным. И все больше компаний предоставляют услуги не за деньги!» — говорит основатель проекта Planoplan Олег Кельник, вытаскивая небольшую коробочку из огромного рюкзака. В Москве он всего на день, дальше — встречи с партнерами в регионах, потом — обратно в Санкт-Петербург, так что набор девайсов у него всегда с собой.

Олег вставляет свой смартфон в коробку — получаются VR-очки, похожие на Google Cardboard. «Вот, например, клиенты наших заказчиков получают эти очки совершенно бесплатно. В них они могут видеть 3D-версии своих будущих квартир. Покупатели в восторге от того, что можно «пожить» в квартире уже сейчас, передвигать там шкафы и красить стены», — говорит Кельник.

В Москву через Хельсинки

Олег Кельник после окончания Санкт-Петербургского политехнического университета в 2000-м году занялся интернет-рекламой. Он подрабатывал разработкой сайтов еще студентом, а после выпуска основал агентство, которое назвал в честь себя — Kelnik Studios. Оказалось, что направление предприниматель выбрал верное — поток заказчиков был стабильным. Например, по последним данным СПАРК, в 2015 году выручка ООО «Кельник студиос» превысила 51 млн руб., убыток — 1,8 млн руб.; ООО «Кельник» — 13 млн руб., прибыль — 4,5 млн руб.

Кельнику всегда хотелось чего-то большего и перспективного, чем низкомаржинальный агентский бизнес. Он стал экспериментировать — пробовал, например, создавать игры для соцсети «Вконтакте», но каждый раз что-то шло не так.

Ему потребовалось более 10 лет, чтобы найти свою нишу. «Я всего несколько лет назад понял, что только девелоперы способны купить весь спектр наших продуктов — от разработки сайта до 3D-графики и touch-столов, а еще они постоянно возвращаются: сдав один объект, сразу же начинают строить и продвигать другой. Поэтому мы стали работать только со строителями», — говорит Кельник.

В 2012 году Кельник начал разрабатывать онлайн-платформу Planoplan — сервис, который позволил бы людям проектировать дизайн квартиры, не прибегая к услугам профессиональных дизайнеров. «Мы предполагали, что пользоваться сервисом можно будет бесплатно, а зарабатывать мы будем за счет того, что люди будут покупать красивые 3D-картинки спроектированных ими квартир. То есть работать в конструкторе можно сколько угодно, но чтобы распечатать получившийся результат, нужно заплатить от 100 до 800 рублей», — говорит Кельник. Однако особым спросом эта услуга не пользовалась.

Весной 2013-го предприниматель купил билет на «Аллегро», скоростной поезд до Хельсинки, и отправился открывать офис в столице Финляндии. На регистрацию бизнеса в этой стране ушло около месяца и 4 тыс. евро. Правда, первый контракт на услуги продвижения в интернете удалось подписать лишь в середине 2014-го, несмотря на то, что Кельнику казалось, что он все сделал грамотно: нанял местного сотрудника, обучил его техникам продаж и сам постоянно общался с финскими клиентами.

Фото: Митя Ганопольский для РБК

«В Европе рынок вообще очень консервативный. Они готовы пробовать что-то новое, только если видят, что смогут получить дополнительную лояльность от клиентов и зарекомендовать себя инновационной компанией», — делится опытом Кельник. К тому же, узнав, что компания из России, потенциальные заказчики нередко настораживались и долго принимали решение.

Зато здесь наработки сервиса Planoplan оказались востребованы, правда не покупателями жилья, а застройщиками. «В Финляндии 99% жилья примерно одинакового качества. Там почти нет «эконома» или luxury, есть единственный формат нормального жилья для людей. Финские застройщики научили нас, что все стандартизировано и сдается с чистовой отделкой. Владелец может выбирать цвет пола и стен или фасады встроенных кухонь. Если он не заявляет о своих «хотелках» вовремя, то получает базовый ремонт со встроенной кухней, шкафами, готовым санузлом и сауной», — рассказывает Олег.

Чтобы адаптировать Planoplan под нужды застройщиков, ушло почти два года и 40 млн руб. Финский застройщик Lujatalo предоставил планы типовых квартир и помогал проектировать варианты дизайна.

В результате получилось IT-решение, которое позволяет клиентам застройщиков в онлайн-режиме обустраивать макет будущего жилья с тысячами переменных — можно выбирать не просто цвет стен и встроенную технику, но и расположение розеток, вид сантехники и многое другое. Девелоперы увеличивают продажи за счет вовлечения клиента в процесс, а покупатель получает то, что он заказывал, потому что бригада девелопера получает четкую спецификацию, которую в программе делал сам клиент.

Предприниматель признается, что заработать те деньги, о которых он мечтал, садясь в «Аллегро», не получилось — годовой оборот финского проекта сейчас не превышает 100 тыс. евро. Слишком маленькая страна и узкая ниша. «Ты начинаешь зарабатывать, если только вошел в пул партнеров компании, которая строит по всей Европе», — говорит Кельник. Зато благодаря общению с финнами он придумал, как увеличить продажи в России.

Сделай сам

Кельник решил пробовал продавать услугу конструктора российским девелоперам. После 2014-го года спрос на жилье начал падать, а некоторые российские застройщики начали продавать жилье, где клиенты могут выбирать варианты отделки.

Олег пытался приводить те же аргументы, что при работе с финнами — что технология повысит вовлеченность и поможет сэкономить время менеджеров по продажам жилья. Но опять клиентов было мало — сервисом заинтересовалась только московская PSN Group. Предприниматель попробовал зайти с другой стороны — подключил к своему конструктору продавцов сантехники, обоев и мебели, чтобы клиенты могли купить понравившиеся позиции в один клик. Но и на сей раз продажи были штучными.

Решение, как раскрутить Planoplan, появилось только в 2015 году, когда в моду вошла виртуальная реальность, еще недавно казавшаяся игрушкой для гиков. Кельник начал продавать застройщикам виртуальные туры по будущим квартирам, изготовленные с помощью Planoplan. Теперь они могли показывать своим клиентам не просто план-проекты и описания из красочных буклетов, но и провести виртуальный тур в VR-очках по будущей квартире. Потенциальный покупатель может посмотреть в VR-очках разные планировки и варианты отделки, а уже затем приобрести понравившийся образец.

Выяснилось, что застройщики не были готовы покупать шлемы виртуальной реальности за $600-800. Поэтому Кельник предложил показывать туры в недорогих и уступающих по качеству изображения VR-очках со смартфоном. Изначально он заказывал усстройство в Китае, а потом команда Planoplan нашла российского производителя — компанию PlanetVR.ru. «И картонная модель российского производства, и пластиковая китайская стоят около 300-400 рублей за штуку. Для застройщика это мелочь, а у клиента есть ощущение, что он попадает в свою квартиру!», — поясняет Кельник. Как правило, VR-очки девелоперы дарят своим клиентам, а их менеджеры по продажам помогают настроить мобильное приложение.

Фото: Митя Ганопольский для РБК

3D-конструкторов в Рунете немало, но виртуальные туры Кельник стал предлагать одним из первых. С предпринимателем начали сотрудничать «Самолет Девелопмент», «СПб Реновация», «Инстройтех», «Трест-36» и другие застройщики, которые предлагают жилье с отделкой. Planoplan берет с девелопера плату за 3D-макеты квартир — в среднем 17,5 тыс. руб. за каждый вариант, продает VR-очки и берет абонентскую плату за пользование «облачным» сервисом — 1,2 тыс. руб. за каждую планировку в год. Застройщики встраивают макеты на свои сайты, а также проводят VR-туры в офисах продаж и на самих объектах.

«Решение, безусловно, повышает интерес со стороны клиентов, вовлекает их, но не могу сказать, что как-то заметно влияет на рост продаж. Это интересно, но далеко не определяющий фактор для принятия решения о покупке квартиры», — говорит Дарья Севастьянова, менеджер пермской компании «Орсо Групп». А вот Дмитрий Михалев из «СПб Реновации» утверждает, что интерес к их стенду на выставке «Ярмарка недвижимости» сильно вырос именно благодаря VR-очкам Planoplan. «Это помогло собрать более обширную, чем обычно, базу потенциальных клиентов и партнеров», — говорит он.

По-прежнему платформа работает и с обычными пользователями. Здесь клиенты могут сами сформировать на сайте планировку, «расставить» мебель, раскрасить стены по своему вкусу. Базовый функционал бесплатный, но если пользователь проводит на сайте больше 6 часов в день и хочет распечатывать планы квартиры, то надо платить 350 руб. в месяц. Посмотреть результат можно как на сайте, так и в VR-очках.

Если в 2015 году продажи Planoplan, по данным СПАРК, составили 4,4 млн руб. выручки и 642 тыс. руб. прибыли, то в 2016 году достигли 18 млн руб., уверяет Кельник. Только 20% денег приносит работа с физическими лицами. «В основном мы зарабатываем за счет сотрудничества с застройщиками и адаптации решения под них», — признает предпринимматель.

По прогнозам Кельника, продажи Planoplan в 2017-м должны вырасти минимум на 50%, а его агентства интернет-рекламы — всего лишь на 15%.

Застройщики и VR

3D-макеты типового жилья делают многие ИТ-компании, например, iCanDesign, Smetus и др. А вот VR-туры, как правило, изготовляются только под заказ для конкретных застройщиков. Отличие Planoplan в том, что компания строит единую автоматизированную экосистему, где застройщик может получить свою 3D-планировку в нужном ему виде (картинка, панорама, VR) и планировки становятся доступны дизайнерам и потенциальным покупателям. «Большинство компаний делают 3D-моделинг и VR вручную. Поэтому стоимость получается адекватной только для дорогого и элитного жилья, а мы ориентируемся на массмаркет», — говорит Олег.

План для Бразилии

В начале 2017 года года онлайн-сервис Planoplan перевели еще на восемь языков, кроме русского и английского, — сервис начал привлекать клиентов по всему миру. Всего сейчас зарегистрировано более 350 тыс. пользователей, 60% из которых — россияне, остальные в основном, из развивающихся стран. По словам Кельника, особенно много среди них жителей Бразилии, где идет активное строительство однотипных жилых массивов.

«Всем этим пользователям мы даем возможность сделать в своей квартире ремонт из готовых дизайн-шаблонов. А загрузить план своей квартиры может даже домохозяйка. Достаточно ввести замеры квартиры, и в системе появится именно ваша планировка», — говорит предприниматель.

В 2017-м Кельнику удалось наладить отношения и с немецкими застройщиками. Зимой Planoplan подал заявление на участие в CeBIT — крупнейшей IT-выставке в Ганновере. Компания Audi, партнер VR-павильона выставки, заинтересовалась решением русских и проспонсировала их участие. Благодаря этому о компании узнали немецкие производители мебели, а два застройщика заключили контракт на создание для них VR-решения. «Дела там идут не так быстро, как хотелось бы. Например, нам как-то сказали, что мы из «нетипичного региона» — немцы с недоверием относятся к русским. Да и сама сфера недвижимости там еще более консервативна, чем в России, и каждый чих требует согласования», — говорит Кельник.

Взгляд со стороны

«Осмотр квартиры в VR сравним с тест-драйвом авто»

​Денис Леушин, генеральный директор агентства недвижимости AllNewHomes

«Я купил VR-очки для использования программы Planoplan. Но пользуемся ими мы не часто — пока слишком мало застройщиков, кто предоставляет возможность посмотреть их планировки в 3D. Тем не менее я считаю, что, за этим будущее — осмотр квартиры в VR сравним с тест-драйвом авто. Можно посмотреть планировку и ощутить себя в ней. На рынке есть клиенты, которые смотрят не только на квадратные метры, но и на функциональность планировки. Так что решение очень интересное».

«Пока 3D-моделирование квартир не помогает девелоперам продавать»

Дмитрий Калаев, директор акселерационных программ ФРИИ

«Последние пару лет я каждый год вижу четыре-пять компаний, которые делают решения по 3D-моделированию квартир и интерьеров, а еще несколько десятков людей приходят с желанием начать это делать.

Пока в большинстве случаев 3D-моделирование квартир не помогает девелоперам продавать. Их же интересует не вовлеченность в процесс продажи и не количество потенциальных покупателей, поставивших приложение, а только количество людей, купивших квартиры. Если количество купивших квартиры при традиционном способе продаж равно количеству купивших квартиры при использовании 3D-моделирования, то в чем экономический смысл для девелопера вкладываться в 3D-модели? Пока я не встретил ни одной компании, которая смогла бы на достоверной выборке показать, что от применения технологии в результатах продаж есть изменения. Если основатели Planoplan действительно умеют увеличивать продажи, то это очень круто».

«Это будет крохотный бизнес»

Александр Журба, управляющий директор и соучредитель фонда Genezis Capital

«Если бы 40 миллионов рублей, вложенных в разработку чудо-софта, предприниматель инвестировал в поиск партнера по стройке, а потом применил бы навыки продвижения и диджитализации, чтобы раскручивать свой собственный строительный бизнес, у него сейчас была бы строительная компания с выручкой в пару сотен миллионов рублей в год и чистой прибылью миллионов 20-25. Пока он не поймет, что деньги зарабатывают на продаже квартир, а не обслуживании ИТ для тех, кто строит, это будет крохотным бизнесом, где основателю едва хватает на нормальную московскую зарплату».

Автор: Регина Садыкова.
Теги: VR-очки , Planoplan , VR-тур в недвижимости
Главное
На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» Политика
Продажа бизнеса
Спортивно-развлекательный комплекс Батуты и Бассейн, Ярославль
Выручка — 11 274 276 ₽ 6 400 000 ₽
Действующее производство (печать и упаковка), Переславль-Залесский 120 000 000 ₽
Оптовая компания по продаже бумаги и картона, Кисловодск 120 000 000 ₽
Материалы по теме
Робот-коллектор: как Сбербанк автоматизирует выбивание долгов Свое дело
Облака под ключ: как двое россиян нашли клиентов по всему миру Свое дело
Выбор Брэнсона: как выходцы из Белоруссии наводнили мир голограммами Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку