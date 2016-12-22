Камерный успех: как сделать популярный видеоблог о бизнесе

За полгода канал «Трансформатор» набрал полмиллиона подписчиков и стал самым популярным деловым видеоблогом на YouTube. Рекламодатели у таких проектов есть, но их содержание тоже стоит недешево

Дмитрий Портнягин (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

​«Я кайфую от того, что меня смотрят банкиры, нефтяники и предприниматели! Недавно благодарные зрители подарили мне гипсовый бюст», — смеется Дмитрий Портнягин. На создание и раскрутку своего YouTube-канала «Трансформатор» он, по его словам, потратил более $200 тыс., которые к сегодняшнему дню трансформировались в 500 тыс. подписчиков. Для сравнения: у «Бизнес-секретов» Олега Тинькова 212 тыс. подписчиков, у «Жизни Би» Евгения Гаврилина 309 тыс.

До звезд YouTube создателям влогов о бизнесе, конечно, еще далеко — у самого популярного русскоязычного влогера ​Максима Голополосова (AdamThomasMoran) 8,2 млн подписчиков. Однако для их рекламодателей качество, а именно платежеспособность аудитории, важнее количества.

Китайский капиталист

Первоначальный капитал 28-летний Дмитрий Портнягин сколотил на китайской границе. Он учился в благовещенском филиале Московской академии предпринимательства и параллельно перепродавал китайские товары, от кроссовок до автозапчастей. Выходить из сделок с прибылью получалось не всегда — из-за накладок с логистикой и сроками нередко приходилось сбывать партию себе в убыток.

Постепенно Дмитрий пришел к выводу, что гораздо выгоднее не челночить самому, а организовать сервис по доставке и растаможке китайских грузов для небольших компаний. «Я стал первым, кто сделал ставку на интернет. Вместо того чтобы ездить на выставки и ходить в баню с потенциальными клиентами, как это делали даже лидеры рынка, я настраивал контекстную рекламу», — вспоминает Портнягин. Он ушел со второго курса вуза и решил, что предпринимательству нужно учиться на практике.

В кризисном 2008 году бизнес стал буксовать, а Портнягин переехал в Китай. «Мои клиенты либо в Москве, либо в центральной части России, а контрагенты в Китае, то есть я сам нахожусь не там, где должен», — объясняет бывший житель Амурской области. Так 20-летний предприниматель вместе с женой переехал в Гуанчжоу, где зарегистрировал компанию Transitplus.

В 2012-м Портнягин запустил в интернете подкаст про бизнес с Китаем: приглашал к себе в офис специалистов и игроков рынка и обсуждал с ними юридические и финансовые проблемы, особенности производства в КНР. Предпринимателя стали приглашать выступать на профессиональные конференции и выставки, появились новые клиенты, узнавшие о компании благодаря подкасту. «Я тогда понял, что сила в публичности. Чем больше ты открыт, тем больше люди тебе доверяют», — говорит предприниматель.

Чтобы монетизировать «публичность», в 2015 году Портнягин решил вернуться в Россию. Первое время он примерял на себя роль классического инфобизнесмена — стал активным участником сообщества «Бизнес Молодость», выступал со сцены, консультировал начинающих предпринимателей. Но масштаба не хватало. «Я хотел бороться со стереотипом, что в России делать бизнес невозможно. И в то же время понимал, что точно не буду стоять у камеры с флипчартом и что-то рассказывать. Наши люди ненавидят, когда их поучают», — говорит Портнягин. Он решил знакомить зрителей с успешными людьми, рассказывать их истории на канале в YouTube.

Такие влоги уже были: например, банкир Олег Тиньков много лет публиковал свои видеоинтервью с начинающими предпринимателями и олигархами. Портнягин решил, что без интервью, конечно, не обойтись, но их необходимо разбавлять зрелищными элементами. И стал в каждом выпуске делать тест-драйвы автомобилей стоимостью от 10 млн руб. и ролики о премиальном отдыхе в разных странах мира.

Технику для производства первых десяти выпусков Портнягин брал в аренду. Производство одного выпуска обходилось минимум в 100 тыс. руб.: 40 тыс. он платил за работу двух операторов, еще 40 тыс. требовалось на аренду двух камер, а 15–20 тыс. — на монтаж. Нередко бюджет существенно превышал эту сумму. Например, в самом первом выпуске предприниматель покоряет Монблан — для съемок пятиминутного эпизода пришлось вывезти съемочную группу во Францию, полностью взяв на себя накладные расходы. Ролик, в котором Портнягин тестирует Ferrari и Rolls-Royсе в песках ОАЭ, обошелся в 1 млн руб. Влог только набирал популярность — спонсоров на первых порах не было. За аренду машин, гостиниц и прочего предприниматель платил из своего кармана.

Другой статьей расходов стало продвижение канала — Дмитрий объявил лотерею с призом 1 млн руб. среди тех, кто на него подпишется. А чтобы привлечь внимание к акции, воспользовался рекламой у нескольких топовых влогеров — Амирана Сардарова, ведущего влога «Дневник хача», и Евгения Гаврилина, чей влог «Жизнь Би» тогда лидировал в бизнес-тематике. Стартовал «Трансформатор» в ноябре 2016 года, а к январю 2017-го Портнягин выпустил десять влогов и собрал 100 тыс. подписчиков.

Дмитрий Портнягин

Экономика влога

«Меня очень вдохновляла моментальная обратная связь: ты читаешь комментарии и понимаешь, что людям нравится, тут же придумываешь новый выпуск», — говорит Портнягин. Он с головой погрузился в новый проект, на ходу осваивая профессию ведущего. Например, поначалу у него никак не получалось разговаривать с камерой: «Я чувствовал себя идиотом, когда разговаривал с неодушевленным предметом». Для тренировки стал записывать свои монологи на камеру телефона за рулем. Влог, по его словам, сделал жизнь более насыщенной и интересной.

«Что бы ни произошло, строго каждую среду я должен выложить новый видеоролик, иначе интерес пропадет, и это здорово дисциплинирует», — признается Дмитрий. За полгода он снял более 30 выпусков. Каждое видео длится 20 минут, на съемки требуется от нескольких часов до нескольких дней.

Над каналом работает целая команда: продюсер, три монтажера, дизайнер, SMM-специалист и два оператора. Кроме того, для озвучки эпизодов с англоговорящими героями, например, как в выпусках из Майами, Портнягин привлекает профессиональных актеров с узнаваемыми голосами, озвучивающих сериалы и кино. На оплату труда уходит порядка 400 тыс. руб. в месяц. На покупку собственного оборудования для съемок бизнесмен потратил более 1 млн руб.

Что касается монетизации, модель такая: один из четырех гостей выпуска коммерческий, он платит за появление в кадре от 300 тыс. руб. Аудитория об этом знает, но не знает, кто именно. «Реклама должна быть супернативной. Ко мне часто обращаются рекламодатели-отели, но что я там буду снимать? Приходится отказывать», — говорит влогер.

Для некоторых рекламодателей автор «Трансформатора» делает спецвыпуски — например, один из них был посвящен бизнес-форуму школы «Синергия». «Реклама на YouTube серьезно недооценена, — говорит Григорий Аветов, ректор «Синергии». — Я доволен интеграцией на канале у Портнягина: во-первых, цена клика для нас оказалась низкой, во-вторых, мы дали пользователям полезный контент, это не была раздражающая реклама».

По словам Портнягина, сейчас влог приносит ему около 3 млн руб. выручки в месяц, примерно такая же сумма уходит и на его содержание. Но влог работает на раскрутку самого предпринимателя и других его проектов.

Например, несколько лет назад Портнягин запустил туристический проект Тourister.com. Это организация и продажа групповых туров самого разного формата, от восхождения на Эльбрус до яхтинга на Мальдивах. «Если раньше мы набирали группу за шесть месяцев, то теперь благодаря влогу — за неделю», — говорит Портнягин. Средний чек путешествия — 200 тыс. руб., в группу входят до 30 человек, а маржинальность этого бизнеса составляет около 50%.

Еще Портнягин готов делать для других каналы под ключ и продюсировать их. За 1 млн руб. команда «Трансформатора» создает концепцию, помогает снять два первых выпуска и продвигает клиента в «Трансформаторе». В тестовом режиме команда работает над тремя такими проектами.

«Главное, никому ничего не навязывать. Если зрители чувствуют неискренность, они не будут смотреть и ни о каком коммерческом успехе не может быть и речи. Важны также качественная картинка и звук. На третьем месте — контент, на четвертом — регулярность, — рассуждает Портнягин. — Сейчас самое время застолбить свою нишу на YouTube, куда переходит телевизионная аудитория».

Кто зарабатывает на влогах Самые популярные влогеры в русскоязычном YouTube — девушки с лайфстайл-каналами, юмористы, геймеры и кинообозреватели. Одной из первых популярности добилась девушка под псевдонимом Катя Клэп, которая еще в 2009 году стала выкладывать свои видео о жизни школьницы, от маникюра до танцев с котом. Сегодня у нее 5,5 млн подписчиков, у похожей по контенту Саши Спилберг 4,9 млн подписчиков. Недавно Саша выступила в Госдуме и призвала депутатов стать «прозрачными». Также популярны неперсонализированные каналы с мультфильмами, бытовыми советами, съемками животных и спорта. «Топовые YouTube-блогеры зарабатывают от 1 млн руб. в месяц», — утверждает Александр Балковский, отец Саши Спилберг и менеджер примерно 30 ее «коллег». Отчисления за рекламу от самого YouTube обычно не превышают 20% доходов. Основную часть заработка составляет продакт-плейсмент. «Он бывает трех видов: упоминание бренда, интеграция, она же нативная реклама, или целое видео, например обзоры», — поясняет Балковский. Некоторые блогеры также монетизируют свою славу в офлайне, зарабатывая на живых выступлениях. «Каналы предпринимателей для предпринимателей — это нишевая история. Будет сложно нарастить аудиторию. Там вряд ли будет много простора для монетизации», — считает Балковский.

Сила нетворкинга

«Я в первую очередь предприниматель, а не видеоблогер», — подчеркивает Евгений Гаврилин, владелец десятка с лишним компаний, среди которых digital-агентство Nectarin, краудфандинговые платформы Boomstarter и Tugush.com. Завести свой канал на YouTube «Жизнь Би» он решил в конце 2015-го. Изучив кейсы успешных российских влогеров, он с удивлением обнаружил, что серьезного контента, рассчитанного на взрослую аудиторию, на российском YouTube почти нет, и решил занять эту нишу.

Евгений Гаврилин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В начале 2016 года в отпуске Гаврилин сам снял несколько видеороликов, где рассуждал о бизнесе и делился секретами успеха. Вернувшись, решил проконсультироваться с топовым влогером Амираном Сардаровым (у его канала «Дневник хача» 1,9 млн подписчиков). Но тот вынес неутешительный вердикт: весь отснятый материал никуда не годится: не формат YouTube, подача неправильная.

«Амиран считает, что аудитории нужно побольше «движухи» и провокационных моментов. Я прислушался и попросил его сделать под ключ первые выпуски», — говорит Гаврилин. Точную сумму контракта он не называет, утверждая, что за все время сотрудничества с Сардаровым потратил 2,5–3 млн руб., в том числе за съемки, монтаж, интеграцию на других каналах. За лето 2016-го, пока влог продюсировал Сардаров, аудитория канала выросла до 300 тыс. подписчиков.

Но вскоре возник конфликт. «Мне не очень нравилось, что в моем влоге периодически бывает какая-то пошлость, мат, мелькают полураздетые девушки, якобы мои помощницы. Это давало прирост аудитории, но со временем привело к внутреннему дискомфорту», — вспоминает Гаврилин. Осенью 2016-го он прекратил сотрудничество с Сардаровым и снял «откровенный выпуск», где признался, что некоторые моменты в его влоге были наигранными. Какая-то часть аудитории ушла, но предпринимателя это не смутило: «Мне нужны думающие, зрелые люди, а не школьники».

Гаврилин также нанял собственную команду — режиссера, продюсера, двух операторов, монтажера и помощника. Пришлось потратиться и на оборудование: в распоряжении группы три камеры, покупка каждой из которых обошлась в 300 тыс. руб.

«На влоге напрямую я не зарабатываю, но вложения уже давно окупил благодаря росту личной узнаваемости», — уверяет Гаврилин. По словам предпринимателя, канал дает большие возможности для развития собственных бизнес-проектов и открывает многие двери. За время ведения влога он существенно расширил сеть знакомств, нашел новых партнеров. Например, благодаря влогу успешно продает франшизу сервиса для ресторанов F-keeper, соинвестором которой является. Популярность помогает и при найме сотрудников: «Как-то я выложил пост в Instagram, что ищу менеджеров по продажам, и через неделю у меня был укомплектован целый отдел».

Продажи счастья

Не всегда эксперименты с влогами заканчиваются успешно.

Основатель компании Callbackhunter Руслан Татунашвили завел видеоблог еще в 2015-м, задолго до того, как это стало модным. На канале «О бизнесе, счастье и конверсии» Руслан выкладывал незамысловатые видео, снятые на смартфон и GoPro. В основном это были разговоры с другими предпринимателями, философские монологи самого Татунашвили, обучающие видеолекции по бизнесу. Строгого формата у роликов не было: некоторые длились семь минут, другие — 20. Руслан активно покупал рекламу на YouTube и за два месяца набрал 100 тыс. подписчиков. А вскоре и сам начал продавать рекламу, назвав ее словом «опцион». Купившие «опцион» у Татунашвили так или иначе упоминались в видео либо именовались спонсорами выпуска. Влогер продал рекламы больше чем на 1 млн руб.

Но тут случился форс-мажор: в августе 2015-го недоброжелатели пожаловались на контент канала (как говорят сами блогеры, «кинули страйки»), что привело к блокировке аккаунта. «Я и не знал, что на каналы, не подключенные к системе монетизации YouTube, может кинуть страйк любой пользователь по любой причине, — объясняет Татунашвили. — После первых двух страйков нам ограничили функционал аккаунта, а после третьего и вовсе закрыли канал на две недели». Вроде бы не страшно, но незадолго до этого Татунашвили купил рекламу в популярном влоге Rakamakafo (2,8 млн подписчиков), откуда должен был прийти солидный трафик.

Неприятности случились и в основном бизнесе. ЦБ отозвал лицензию у Судостроительного банка, где Руслан и его партнер хранили свои средства. Татунашвили в 2016 году продал свою долю в Callbackhunter компании​ amoCRM. Резко сменилась и тематика влога: предприниматель стал больше рассуждать о философии и эзотерике, а не о технологиях продаж.

В мае 2017 года Татунашвили снял ролик, где сообщил, что прекращает вести канал и отдает его предпринимателю Алексею Воронину. «Моя миссия на YouTube на этом завершена», — объявил Руслан.