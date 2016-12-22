Тяжелые времена: почему США будут лишь усиливать давление на РФ

Вопреки иллюзиям российских чиновников новый американский курс в отношении нашей страны уже существует, и он связан только с дальнейшим ужесточением санкций. По сути, это война, бьющая в первую очередь по обычным гражданам

Приостановка выдачи американских неиммиграционных виз российским гражданам, как и последующее неизбежное усложнение процедуры их получения для большинства россиян, — еще одно знаковое действие на фоне усиливающейся конфронтации США и РФ. Ситуация весьма досадная, и не только потому, что планы многих обычных людей нарушены вторжением большой политики. Да, российские ученые, которые не имели ранее открытой американской визы, но собирались на академические конференции, традиционно проводимые в Штатах в начале осени, теперь рискуют туда не поехать. Да, скорее всего, в дальнейшем о получении визы США придется беспокоиться минимум за полгода. Однако это лишь детали общей картины постоянного ухудшения отношений между двумя ядерными державами. По сути, речь о дипломатической войне, где у каждой из сторон еще достаточно возможных ответов, вплоть до всем известной последней черты.

Российские иллюзии

Надо отдать должное упорству российской стороны. Администрация Трампа у власти уже больше полугода, скоро минует четверть президентского срока, а в Москве, кажется, до сих пор не оставляют надежды на разворот в отношениях с американцами. Вот и министр Лавров, комментируя последние действия Вашингтона, упомянул об инерции курса администрации Обамы в отношении России. Тем самым Москва в очередной раз посылает месседж о готовности к восстановлению и нормализации отношений на основании признания некоего нового баланса сил. Однако западные партнеры видят этот баланс совершенно иначе: на востоке Европы появился серьезный вызов безопасности евроатлантических союзников. Этот вызов не может быть решен молниеносно, поэтому для начала он требует политики адаптации. Одновременно необходимо усилить сдерживание, выражающееся в давлении, преимущественно невоенном, с целью постепенного сокращения мощи противоположной стороны, ее ослабления как с точки зрения роли в международном сообществе, так и в плане устойчивости внутренней структуры.

Теперь давайте зададимся вопросом: какое отношение это имеет к бывшему президенту Обаме? Последний, как известно, пытался начинать с перезагрузки, а в последние годы был резко упрекаем республиканскими оппонентами в мягкотелости и нерешительности, в том числе по отношению к России. Теперь в Белом доме республиканский президент. Не так важно, как его зовут и с кем из правителей мира его люди имели связи. Куда важнее, как понимает международную политику и интересы Америки та часть правой американской элиты, которая сделала на Трампа ставку. А понимание это предельно простое: Америка должна оставаться цитаделью свободы, устойчивости и безопасности, остальной мир не так важен, но тем, кто бросает вызов американской силе и нарушает американские интересы, нужно давать жесткий ответ с демонстративным результатом.

Кто-то может возрадоваться тому, что администрация Трампа не так давно исключила из своего внешнеполитического курса содействие борьбе за демократию в других странах мира. Казалось бы, сбылась мечта всех, кто во имя личной власти апеллирует к «особому пути» своих стран. На самом деле это, скорее всего, означает совсем другое.

Интересы вместо ценностей

Проигравшие последние выборы американские либералы с их верой в глобальное гражданское общество принципиально различают правительства и общества той или иной страны. В их политике давление на власти и элиты по возможности должно минимально затрагивать рядовых граждан страны, нуждающихся в освобождении. Но для политиков типа Трампа такой взгляд, конечно, слишком сложен. В оптике правых каждая страна есть нация, по сути представляющая бильярдный шар, цельный изнутри. Если этот шар катится не туда, куда нужно Америке, по нему надо просто ударить, исходя, конечно, из существующих ресурсов и возможностей и имея в виду вероятный ответ. Что там при этом будет с сотней тысяч граждан страны-противника, симпатизирующих ценностям свободы и демократии, стремящихся к западному образу жизни, никого уже не волнует. Не поедут преподаватели Высшей школы экономики на симпозиум искусствоведов в Чикаго, это их проблемы, а не Соединенных Штатов. Точнее, проблемы, конечно, наши — тех, кто, продолжая жить в России, врагом Америки себя вопреки всему не считает. Но санкции теперь бьют по нам — по нашим жизням, нашему достатку и будущему. Это наша плата за чужие геополитические игры.

При этом нельзя не признать, что существующий в РФ политический режим, на который давят и будут продолжать давить американцы, обладает достаточным потенциалом силы и прочности. По крайней мере нет никаких расчетов, способных доказать обратное. Более того, администрация Трампа, усиливая давление не только на Россию, но и в отношении ее соседей — Ирана, Северной Кореи и отчасти Китая — создает предпосылки для складывания нового периферийного альянса, который может оказаться еще более устойчивым, чем каждая из этих стран в отдельности. Собственно, от такого опасного для американских интересов сценария предостерегал еще Збигнев Бжезинский. Кто, однако, в правореспубликанском окружении нового президента США должен помнить советы покойного эксперта-демократа?

Если не правительству, то остаткам гражданского общества в России пора уже увидеть очевидное: новый американский курс в отношении нашей страны уже существует, и он связан только с дальнейшим ужесточением. Если угодно, это — война, иррациональная и бессмысленная, как все войны, бьющая по обычным гражданам в первую очередь. Хочется верить, что война будет только холодной и не такой долгой, как предыдущая. В любом случае ближайшая и среднесрочная перспектива обещает со всех точек зрения тяжелые времена.