В одной лодке: почему ядерная КНДР опасна и для Запада и для России

Превращение Северной Кореи в ядерную державу грозит разрушить режим нераспространения, который с немалым трудом удавалось сохранять с 1968 года и развязать гонку ядерных вооружений в Юго-Восточной Азии

В последнее время северокорейские ракетчики и ядерщики добились впечатляющих успехов. На наших глазах Северная Корея становится полноценной ядерной державой, третьей страной мира, способной нанести ракетно-ядерный удар по континентальной территории США, равно как, впрочем, и по территории любой другой страны, у которой возникнут серьезные проблемы с руководством Северной Кореи.

Подобный поворот событий у многих в России вызвал некоторое злорадство, ибо пока от северокорейской ракетно-ядерной программы проблемы возникают в основном у США, отношения с которыми у России сейчас не самые теплые. Вдобавок, если говорить об интересах краткосрочных, то северокорейский кризис отвлекает как США, так и Запад в целом от российских проблем и играет Москве на руку. Однако в долгосрочной перспективе успехи северокорейских ракетчиков наносят ощутимый удар и по интересам России, так что радоваться происходящему никак не следует.

Угрозы для Москвы

Первым из нежелательных для России последствий может стать распространение ядерного оружия. После того, как в июле КНДР провела испытания межконтинентальной ракеты, в Сеуле всерьез заговорили о том, что Южной Корее тоже неплохо бы обзавестись ядерным оружием. У южнокорейского политического руководства и народа в целом возникли сомнения по поводу того, можно ли, как и раньше, полагаться на поддержку США в случае конфликта. В условиях, когда Северная Корея вполне может стереть с лица земли Сан-Франциско или Чикаго, рассчитывать на прямую и безусловную поддержку Вашингтона уже не так просто.

С военной точки зрения наиболее разумным шагом являлось бы создание Южной Кореей собственного ядерного оружия, тем более что такие попытки уже предпринимались в 1970-е годы. Тогда они были предотвращены именно Соединенными Штатами — ЦРУ сделало все, чтобы не допустить появления на планете ядерной Южной Кореи (и патриотически настроенные корейцы этого не забыли и не простили).

Хотя есть основания думать, что дальше разговоров дело не пойдет, но если работы над южнокорейским ядерным оружием начнутся всерьез, то вероятным их последствием станет появление ядерного оружия у нескольких стран региона, в первую очередь у Японии и Тайваня. Их примеру могут последовать и некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые, несмотря на свою бедность, обладают техническим потенциалом, достаточным для успешного создания ядерного оружия, и не против обзавестись им, чтобы застраховать себя от возможных проблем как с Китаем, так и друг с другом.

Подобный поворот будет означать крах того режима нераспространения ядерного оружия, который как-то удавалось сохранять с 1968 года, когда был подписан основной документ, этот режим определяющий — Договор о нераспространении. Это крайне неприятный поворот для России, которая, будучи одной из пяти «официальных» ядерных держав, пользуется в этом качестве огромными привилегиями — каждая из этих пяти держав обладает решающим военным превосходством над любой державой, в этот список не входящей. Более того, поскольку по размеру ВВП Россия замыкает эту пятерку, можно считать, что для нее наличие ядерного оружия даже важнее, чем для других ее участников.

Второй потенциальной угрозой для России является возникшая вероятность ядерного конфликта на Дальнем Востоке. Вопреки распространенным в СССР, а теперь и в России представлениям, северокорейское руководство не состоит из безумных фанатиков. В действительности Северной Кореей управляют весьма прагматичные люди, которые не собираются начинать на пустом месте войну. Тем не менее сама система управления северокорейскими ядерными зарядами отличается исключительной степенью централизованности. Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь одним человеком, ни одного дня не служившим в армии маршалом Ким Чен Ыном, который, будучи человеком рациональным и неглупым, отличается также и немалой эмоциональностью и вспыльчивостью.

В-третьих, новые угрозы для России могут быть связаны с нестабильностью в Северной Корее. Несмотря на заметное улучшение экономической ситуации в последние годы, страна остается бедной и потенциально нестабильной. Вероятность, что в Северной Корее возникнут массовые волнения, остается достаточно высокой. Если правительство столкнется с волнениями, которые оно будет не в состоянии подавить, нельзя исключить, что элита решит применить ядерное оружие и начать войну в надежде обрести хоть какой-то шанс на выход из ситуации.

Кроме того, хаос в КНДР может вызвать вывоз из страны ядерных и ракетных технологий, оборудования и материалов, а также бегство квалифицированных специалистов по ядерному вооружению. Только пока Ким Чен Ын и его окружение контролируют территорию КНДР, можно не беспокоиться о судьбе ядерных зарядов.

Распространение ядерного оружия по планете увеличит вероятность несанкционированных запусков в результате неполадок и технических ошибок. Понятно, что подобный запуск может привести к катастрофическим последствиям.

Грустная реальность

Таким образом, северокорейская ядерная программа не должна вызывать в России никакого энтузиазма. В конечном итоге Россия от пусков КНДР сильно проигрывает, по крайней мере, в долгосрочном плане. Однако грустная реальность заключается в том, что ни Россия, ни иные заинтересованные страны, несмотря на оптимистические заявления дипломатов, ничего не могут сделать, чтобы взять северокорейскую ядерную программу под контроль.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения Пхеньяна, то для создания ядерного оружия у КНДР имеются понятные геополитические причины — все хорошо видят, что случилось и в Ираке с Саддамом и с Ливии с режимом Каддафи. С другой стороны, у международного сообщества нет никакой возможности изменить линию КНДР в ядерном вопросе. В обещания других стран, в том числе и РоссииЮ в КНДР не верят, и поэтому договариваться о сдаче ядерного оружия в обмен на обещанные уступки не собираются (в конце концов, Каддафи стал жертвой похожей договоренности).

Санкции и давление никаких результатов не приносят. Несмотря на санкции, северокорейская экономика, которую Ким Чен Ын и его окружение окончательно перестраивают в частно-капиталистическую по китайскому образцу, оправилась от катастрофы 1990-х годов. Однако если санкции будут действовать и спровоцируют экономический кризис, то нет сомнений в том, что северокорейское руководство будет готово пожертвовать комфортом, а в некоторых случаях и жизнью части своего населения для того, чтобы сохранить ядерное оружие. В конце концов, ядерное оружие в Северной Корее считают едва ли не единственной гарантией выживания и режима, и государственности как таковой. Именно поэтому все более жесткие санкции, на которых настаивают США и страны Запада, бессмысленны, и возможно, что России следует подумать о том, чтобы в будущем отказаться от сложившейся практики поддержки таких санкций в Совете Безопасности ООН.

Таким образом, успехи северокорейских ядерщиков и ракетчиков, безусловно, укрепили безопасность КНДР вне зависимости от того, понимаем ли мы в данном случае под «безопасностью» безопасность правящей семьи и ее окружения или же безопасность страны в целом. С другой стороны, эти успехи создали угрозу безопасности для множества стран, включая и Россию.