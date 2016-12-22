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Отцы и дети: с какой проблемой Навальный столкнулся 12 июня
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Отцы и дети: с какой проблемой Навальный столкнулся 12 июня
Политика, 15:53
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Денис Волков Отцы и дети: с какой проблемой Навальный столкнулся 12 июня
Перетягивая на свою сторону молодежь, политик рискует столкнуться с недоверием старшего поколения, для которого его призывы звучат несерьезно, а акции кажутся слишком опасными

Для многих простых обывателей протестные митинги в День России, организованные Алексеем Навальным и его командой, наверняка потонули в массе праздничных гуляний и представлений. Но даже, по официальным данным, во многих российских городах они оказались более многочисленными, чем акции 26 марта. Основные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. При этом полиция работала так же жестко, как и три месяца назад. Только в Москве и Петербурге задержаны более 1300 человек.

В столице основные действия развернулись на Тверской улице, куда за день до этого Алексей Навальный призвал прийти своих сторонников, хотя до этого согласованный с властями митинг планировалось проводить на проспекте Сахарова. В итоге на старом месте остались митинговать противники московской реновации, а отчаянные сторонники политика отправились на Тверскую. На фотографиях обоих митингов бросается в глаза резкий контраст: много пожилых людей на Сахарова, много молодых — на Тверской. При этом молодые — все-таки не школьники, а студенты и постарше. Согласно опросам, наибольшее число сторонников Навального — люди до сорока лет.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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Проблема старшего поколения

Чисто визуально митинг на Тверской напоминал и акцию 26 марта, и одно из первых массовых мероприятий в поддержку Навального, когда в июле 2013 года под стены Государственной думы в Москве несколько тысяч человек вышли требовать освобождения политика, осужденного по делу о «Кировлесе». Большинство из них тогда тоже составляли молодые люди.

Навальному и его команде пока не удается уйти от формата молодежной несогласованной протестной акции. И если способность мобилизовать протестную публику сразу во многих российских городах для Навального очевидный плюс — это выгодно отличает его от остальной демократической оппозиции, то отсутствие на митингах людей старшего возраста — явная неудача. Притом что политик и его команда явно стараются выйти за пределы своего ядерного электората. Отсюда частые поездки в регионы, регулярное общение со СМИ — при всем скептическом к ним отношении Навального.

На фоне всех этих усилий неспособность привлечь на свою сторону взрослый электорат выглядит провалом. Люди старших возрастов не только не приходят на митинги, но в разы меньше поддерживают политика и его инициативы. Об этом говорят опросы общественного мнения, а вчерашний митинг лишь наглядно продемонстрировал существующий возрастной разрыв. И дело не в том, что старшее поколение меньше пользуется интернетом и социальными сетями. И митинги 2011–2012 годов, и марши памяти Немцова собирали намного более сбалансированную по возрасту протестную публику.

Для старших поколений — Навальный слишком резкий. Его акции слишком опасны, а многие действия, например по борьбе с коррупцией, выглядят баловством. Все что так привлекает молодежь, у «взрослых» вызывает непонимание и улыбку. На этом поле Навальный по-прежнему проигрывает традиционным демократическим партиям — по сравнению с ним, они выглядят более респектабельными, спокойными, взвешенными.

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея Еще 9 фото
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Полицейское насилие

Учитывая жесткие действия полиции 12 июня, важно понять то, как они воспринимаются обществом. Однозначного одобрения силовых действий скорее нет. Так, при оценке действий силовых структур на митинге 26 марта мнения разделились на три почти равные части: 38% одобряли действия полиции (прежде всего те, кто сам выступал против акции протеста), 30% высказывались неодобрительно. Еще 33% затруднились с ответом — и это как раз те люди, которые не поддерживают силовые акции, но и не готовы идти наперекор властям, а предпочитают отмалчиваться и уходить от ответа. Поэтому чем жестче будет реакция на митинги со стороны властей, тем меньше они будут находить поддержки у населения.

Важно, что на акциях 12 июня насилию со стороны полиции подверглась прежде всего молодежь — причем наиболее образованная ее часть (согласно опросам, на предыдущих митингах главной общей чертой всех участников был высокий образовательный уровень и принадлежность к «средним городским слоям»). По замыслам российских правителей именно эти люди должны обеспечивать «цифровизацию российской экономики» и рост ВВП. Вместо этого они отправляются в автозаки, под административный арест, а некоторые и на более серьезные сроки. Как Навальному не удается договориться с людьми старших поколений, так и российская власть не может найти общий язык с наиболее активной и динамичной частью общества.

Реакция власти на митинги 2011–2012 годов уже привела к оттоку из России значительного числа творческих и талантливых людей. Чувство солидарности, идеализма, воодушевления, характерное для активной части общества, сменилось растерянностью и унынием. Новые жесткие разгоны могут вызвать новые волны эмиграции и новые приступы общественной депрессии. Подавить, сломить, разогнать протестную публику у российского государства сил хватит. В этом нет никаких сомнений. Однако возможностей для развития страны в таких условиях остается меньше.

Об авторах
Денис Волков социолог Левада-центра
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: митинг , мнение , Алексей Навальный
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