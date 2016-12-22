Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,80 EUR Нал. 64,18 63,59 USD Бирж. 56,98 +0,06 EUR Бирж. 63,81 +0,00 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1882,22 +0,43% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,32 +0,94% DJIA 21261,28 +0,37% Nasdaq 6303,41 -0,29% FTSE 7527,33 +1,04%
Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство
Лента новостей
Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса 19:19, Бизнес Как начать бегать: правильный подход 19:10, РБК и Philips Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство 19:08, Мнение На акциях 12 июня власти Москвы установят распознающие лица камеры 19:06, Общество «Уралкалий» обсудит возобновление сотрудничества с Белоруссией 19:06, Бизнес В порту Ниццы начали искать бомбу на грузе для круизного лайнера 19:04, Общество Войти в программу реновации пожелали почти 300 домов 19:01, Политика Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы 19:00, Общество  Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чили. Онлайн 19:00, Спорт Группа Mercury заменила ключевого топ-менеджера ЦУМа 18:55, Бизнес Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана» 18:49, Технологии и медиа В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой 18:47, Финансы Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя 18:41, Общество Боевые искусства: почему чемпиона мира ловили на территории двух стран 18:30, Общество В Болгарии во время учений военный вертолет упал в Черное море 18:24, Общество Участникам акции Навального в 16 городах пригрозили проблемами с учебой 18:08, Политика Госдума лишила мандата решившего вернуться в бизнес депутата-единоросса 17:53, Политика Оливер Стоун назвал имена подходящих на роль Путина актеров 17:47, Общество  Формы собственности: как пересесть с личной машины на каршеринг 17:35, Авто Генштаб заявил о «фактически остановленной» гражданской войне в Сирии 17:32, Политика Дума одобрила отмену «ценза оседлости» для военных кандидатов в сенаторы 17:30, Политика Министр промышленности назвал оптимальный курс рубля 17:22, Экономика Суд арестовал шестого задержанного по делу о митингах 26 марта 17:21, Политика Главу резидента «Сколково» задержали за незаконный сбыт медоборудования 17:15, Бизнес Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве 17:04, Политика Красная черта: как выйти из режима бездумной экономии бюджета 17:02, Мнение Власти Польши обвинили россиянина в сотрудничестве с ИГ 16:52, Общество Печать успеха: как вдохнуть новую жизнь в традиционный фотобизнес 16:49, Свое дело
Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство
Brexit, 19:08
0
Елена Ананьева Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство
Устойчивость нового британского кабинета во многом зависит от способности Терезы Мэй пересмотреть тактику переговоров с ЕС

Пирровой победой консерваторов окрестили итоги досрочных парламентских выборов 8 июня 2017 года в Британии. Почему они были назначены, каковы причины неудачи правящей партии и что ждет Британию?

Тори против тори

Для Терезы Мэй, в апреле объявившей о досрочных выборах, этот шаг был в определенном смысле вынужденным, ведь, вступив на должность премьер-министра в июле 2016 года, она изначально отказалась идти на выборы, хотя такой шаг сразу предложили ее однопартийцы. Они исходили из двух соображений. Во-первых, основной противник — Лейбористская партия — находился в глубоком кризисе после избрания лидером «твердого левого» Джереми Корбина в 2015 году. Более того, лейбористы выступали за членство Британии в ЕС и проиграли на референдуме по Brexit. Во-вторых, новый лидер тори не проходил горнило выборов: соперница Мэй сняла свою кандидатуру, а потому голосование членов партии не состоялось. Таким образом, как в свое время Гордон Браун, новый премьер-министр заняла должность без борьбы, но на формально законных основаниях, хотя не обладала ни мандатом членов собственной партии, ни мандатом избирателей.

Мэй вполне рационально обосновала отказ проводить досрочные выборы: после расколовшего страну референдума она не хотела «играть в политические игры», снова ввергая Британию в новую кампанию, которая бы обострила разногласия в партии тори и Соединенном Королевстве в целом. К тому же очередные парламентские выборы должны были состояться в 2020 году, то есть страна вступала бы в предвыборные баталии, только-только завершив переговоры о выходе из ЕС, что связывало бы руки консерваторам на переговорах с Брюсселем.

Однако, проиграв на референдуме, сторонники членства Британии в ЕС («бремейны»), не сложили оружие. Шотландия объявила о стремлении провести повторный референдум о независимости, Северная Ирландия была обеспокоена в связи с выходом из ЕС и вероятным закрытием границы с Республикой Ирландия. В Верховном суде общественность оспорила право правительства направить ЕС уведомление о выходе из ЕС (в соответствии со ст. 50 Лиссабонского договора) без одобрения в парламенте. В обеих палатах парламента кабинет встретил жесткое обсуждение Brexit, хотя и выиграл. На этом фоне Мэй обвинила уже своих противников в политических играх (пытаясь исподволь оспорить результаты референдума) и все-таки решилась на досрочные выборы.

Премьер рассчитывала на убедительную победу, поскольку опросы общественного мнения указывали на значительное преимущество консерваторов по сравнению с лейбористами, а также на весьма высокую личную популярность Мэй в качестве премьер-министра по сравнению с Корбином.

Усиление большинства в парламенте позволило бы Мэй укрепить позиции Британии на переговорах с ЕС и собственные тылы в парламенте.

Выстрел в ногу

Однако ход предвыборной кампании оказался для тори неудачным: неприятие избирателей вызвал отказ Мэй от прямого участия в теледебатах с Корбином, социальная программа, представленная в предвыборном манифесте тори, также не понравилась электорату. Два террористических акта — в Манчестере и Лондоне — отрицательно сказались на позициях консерваторов и популярности Мэй, ведь в двух правительствах Кэмерона она занимала пост министра внутренних дел.

Вместе с тем, несмотря на острые разногласия между лидером лейбористов и верхушкой собственной партии (прежде всего, ее правым крылом), предвыборный манифест лейбористов избиратели встретили благожелательно, хотя и не верили в его выполнимость. Личные рейтинги Корбина повысились, поскольку его считают политиком открытым и искренним. Он особенно импонировал молодежи, хотя обычно симпатии молодежи не переводятся непосредственно в голоса, поскольку явка молодого поколения на выборы ниже, чем представителей старшего поколения.

Что ждет Британию?

Мэй уже получила от королевы Елизаветы II поручение сформировать новое правительство. Консервативная партия (имея 318 мест в парламенте) объявила о том, что заручилась поддержкой Демократической юнионистской партии (ДЮП — одной из региональных партий Северной Ирландии), которая получила десять мест в Вестминстере. В этом случае они получают большинство (328 при необходимых 326 голосах). Однако ДЮП весьма обеспокоена курсом Мэй на «жесткий» Brexit. Смогут ли они согласовать позиции? Возможны два варианта: Мэй сформирует однопартийное правительство меньшинства при неофициальной поддержке ДЮП. Второй вариант: тори формируют коалиционное правительство с ДЮП. В обоих случаях правительство должно получить одобрение парламента — программа нового кабинета будет изложена 19 июня в тронной речи королевы на открытии первой сессии вновь избранного парламента.

Корбин в ходе предвыборной кампании исключил формирование коалиционного правительства с Шотландской национальной партией (ШНП). По результатам выборов так называемая прогрессивная коалиция между Лейбористской партией (261 место), ШНП (35 мест) и либерал-демократами (14 мест) все равно не набирает большинство (326 мест).

Однако не исключены варианты, при которых и Лейбористская партия попытается сформировать правительство меньшинства, заручившись поддержкой других оппозиционных партий, формально не вступая с ними в коалицию.

На данный момент для Лондона появился один утешительный приз — ШНП, грозившая повторным референдумом о независимости, серьезно проиграла, причем консерваторам. ШНП получила 35 мест (против 56 мест на выборах 2015 года). Консерваторы в Шотландии получили 13 мест (лучший результат с 1983 года), лейбористы — семь мест, либерал-демократы — четыре места. Таков существенный успех трех партий, выступавших за единство королевства перед референдумом о независимости Шотландии в сентябре 2014 года.

В любом случае страна по-прежнему расколота, и Терезе Мэй не удалось ее консолидировать. Правительственная конструкция в Лондоне окажется неустойчивой, и аналитики уже предрекают Великобритании новые парламентские выборы через полгода или несколько позже.

Об авторах
Елена Ананьева руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Великобритания , мнение , Brexit
Главное
В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой Финансы
Материалы по теме
Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании Политика
Британская королева разрешила Мэй сформировать правительство Политика
Тереза Мэй переизбралась в парламент Великобритании Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку