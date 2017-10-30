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Приостановка по требованию
Газета № 185 (2682) (3010) 27 окт, 17:54
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Приостановка по требованию
«Роснефть» не смогла продолжить работы на участке черноморского шельфа из-за санкций
«Роснефть» впервые приостановит на пять лет геологоразведку и бурение на Южно-Черноморском участке из-за западных санкций. На рынке отсутствуют буровые суда и оборудование для работы на этом участке, признала компания
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Роснедра приостановили на пять лет действие лицензии «Роснефти» на разведку и добычу нефти и газа на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части Черного моря, сообщил РБК источник в компании. По его словам, такой инструмент, как приостановка действия лицензии, используется впервые в истории работы компании на российских проектах. Среди основных причин этого решения он назвал санкции, препятствующие привлечению буровой техники для освоения месторождений на шельфе.

По словам собеседника РБК, перенести сроки геологоразведочных работ технически невозможно, так как Минприроды еще в конце 2016 года завершило прием таких заявок. Ведомство пошло навстречу компании, чтобы она смогла соблюсти необходимые условия лицензионных соглашений, не срывая указанные в документах сроки выполнения геологических работ, добавляет он. Представитель Минприроды пока не ответил на запрос РБК.

Как Минприроды меняло лицензии

Минприроды в конце 2016 года закончило разовую актуализацию лицензий (эта процедура предусматривала изменение содержания лицензий по заявкам самих компаний, включала возможность продления сроков проведения геологоразведки и переноса сроков начала добычи), которая проводилась в течение двух лет с целью очистить их от устаревших обязательств. В марте 2017 года министр природных ресурсов Сергей Донской отчитался перед президентом Владимиром Путиным о том, что ведомство провело работу по 5326 лицензиям на разведку и добычу полезных ископаемых, актуализировав 70% из них, поставив остальные 30% на особый контроль по выполнению лицензионных обязательств. В августе Минприроды направило в правительство законопроект, регламентирующий порядок внесения изменений в лицензионные соглашения на пользование недрами, где прописало санкции в качестве одной из уважительных причин для обращения за изменением в условия лицензии. «Роснефть», «Газпром» и другие нефтегазовые компании воспользовались своим правом переноса сроков геологоразведки и добычи на ряде месторождений, в том числе на шельфе.

Факт приостановки лицензии с 5 октября 2017 года указан в раскрытии информации на сайте «Роснефти». В раскрытии уточняется, что лицензия на этот участок действует до 10 ноября 2040 года, а до 2022 года, согласно ее обязательствам, компания должна была пробурить на нем две скважины.

По словам официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева, срок действия лицензии приостановлен по совокупности причин: из-за санкций и текущей рыночной конъюнктуры, из-за которой «этот участок сейчас разрабатывать неинтересно». По его словам, компания сосредоточится на разработке Западно-Черноморского участка недр (Вал Шатского), на котором в этом году планируется начать бурение с привлечением буровой установки Scarabeo 9 итальянской компании Saipem. Он уточнил, что работы на Южно-Черноморском участке приостановлены до изменения рыночной конъюнктуры, при которой добыча нефти на шельфе Черного моря станет выгоднее, и до появления буровой техники, построенной на заводе «Звезда» или привлеченной в аренду.

В сообщении «Роснефти», поступившем в РБК, также говорится о приостановке лицензии на пять лет. «На рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на этом участке», — говорится в сообщении.

«Роснефть» планирует в конце декабря 2017-го — начале января 2018 года начать разведочное бурение на Западно-Черноморском участке — совместном проекте с итальянской Eni. В мае партнеры в рамках визита итальянской делегации в Москву подписали соглашение о расширении сотрудничества в сферах разведки, добычи, переработки, маркетинга, трейдинга и нефтехимии в России и за рубежом, включая подтверждение обязательств по бурению скважин на совместных проектах в Черном и Баренцевом морях.

По словам старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, бурение на Южно-Черноморском участке сейчас невозможно осуществить из-за санкций, так как глубина моря на этом участке превышает 150 м. В то же время на находящемся поблизости участке Вал Шатского, где «Роснефть» работает с Eni, еще до санкций подписано соглашение, позволяющее осуществлять разведочное бурение. Кроме того, эксперт отметил необходимость высоких затрат на разработку участка на шельфе Черного моря. По его мнению, добывать нефть на нем будет рентабельно при стабильной цене на нефть не ниже $60–80 за баррель (в пятницу цена Brent впервые с июля 2015 года превысила отметку $60 за баррель).

Приостановка из-за санкций

После введения американских и европейских санкций против России в 2014 году были приостановлены или прекращены совместные проекты российских компаний с иностранными партнерами по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти на Баженовской свите и в других регионах, но лицензии на эти проекты не приостанавливались. Французская Total вышла из проекта разработки трех участков (Ташинского, Восточно-Ковенского и Ляминского) в Ханты-Мансийском автономном округе, который в 2014 году планировала разрабатывать вместе с ЛУКОЙЛом. Американская ExxonMobil приостановила свое сотрудничество с «Роснефтью» в рамках СП по разработке 17 участков на Ачимовской и Баженовской свитах в Западной Сибири, где у американцев было 49% акций. Англо-голландская Shell приостановила сотрудничество в проекте «Ханты-Мансийский нефтяной альянс» с «Газпром нефтью» по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири (СП создавалось в январе 2014 года).

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: санкции , нефть , «Роснефть» , Роснедра , Черное море
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