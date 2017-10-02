Пятерку поставят не всем

В России решили отказаться от «коврового покрытия» сетями 5G

Планы властей по строительству сетей 5G в городах-миллионниках могут скорректировать — их построят в первую очередь в промышленных зонах. Покрывать города сетями 5G целиком нет смысла, заявили РБК источники в операторах связи

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Внедрять «ковровое покрытие» сетями 5G в России на всей территории городов-миллионников бессмысленно, так как непонятно, окупятся ли инвестиции в строительство соответствующей инфраструктуры. К таким выводам пришла рабочая группа, которая в рамках программы «Цифровая экономика» будет заниматься развитием информационной инфраструктуры в стране. Об этом РБК заявили три собеседника в крупных операторах связи, участвующих в обсуждении плана мероприятий.

«Затраты на строительство 5G будут выше, чем на сети предыдущих поколений, — технологию отличает необходимость ставить базовые станции на более близком расстоянии друг к другу, чем, например, при создании сетей 3G или 4G», — рассказал один из собеседников РБК. По его словам, обычным пользователям «вряд ли нужна такая огромная скорость передачи данных». «Поэтому разворачивать 5G целесообразно, например, для реализации каких-то промышленных проектов в определенных зонах — скажем, для работы интернета вещей. В городах же нужно строить 5G фрагментами», — добавил он.

Пока участники обсуждения сошлись во мнении, что необходимо определить не менее пяти отраслей, в которых будет спрос на 5G, и исходя из этого планировать строительство сетей, говорится в плане мероприятий на 2017–2020 годы по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» (есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника профильной рабочей группы). «Например, очевидно, что [стандарт] 5G будет востребован на транспорте, который все более оснащается телеметрическими системами, а в будущем должен становиться беспилотным. То есть 5G нужно внедрять вдоль автотрасс, в транспортных коридорах для будущих беспилотных грузовиков», — рассуждает еще один источник РБК. Такой подход, по его словам, даст возможность операторам просчитать бизнес-кейс. Когда может появиться окончательный список отраслей, собеседники РБК сказать затруднились.​

Стандарт 5G пока разрабатывается. Ожидается, что он обеспечит скорость передачи данных от 10 Гбит/с и возможность подключения к интернету до 100 млрд различных устройств. Это должно позволить практически моментально загружать видеоконтент в HD-качестве, обеспечить работу беспилотных автомобилей и способствовать появлению новых сервисов, например голографических звонков. Первые сети 5G должны запустить в Южной Корее в 2018 году, к зимним Олимпийским играм.

Интернет — вещам

Пресс-секретарь «ВымпелКома» (оказывает услуги сотовой связи под брендом «Билайн») Анна Айбашева говорит, что окончательного решения по этой теме еще нет. «Сформировано предложение от рабочих групп, идет обсуждение, такой подход (строительство сетей в промышленных зонах. — РБК) имеет право на жизнь, поскольку каждый стандарт сотовой связи имеет свою область целевого применения», — отметила она. Представители других крупных сотовых операторов — МТС и «МегаФона» — отказались официально комментировать содержание проекта плана мероприятий. Так же поступил представитель «Ростелекома».

В то же время представитель МТС Дмитрий Солодовников отметил, что в компании считают разумным строить инфраструктуру 5G «постепенно, сначала разворачивая первые фрагменты скоростных сетей в местах наиболее активного потребления трафика — там, где генерируется основной спрос». МТС пока не просчитывала возможные вложения в развитие 5G, так как технические требования к сетям следующего поколения только формируются, технология будет стандартизирована ближе к 2019–2020 годам. «Можно ожидать, что инвестиции в инфраструктуру 5G будут сопоставимы с инвестициями в развертывание 4G, так как новые сети потребуют строительства большего количества базовых станций и умощнения транспортной сети», — говорит Солодовников. Операторы не раскрывали капитальные затраты непосредственно в сети 4G. По условиям лицензий на услуги связи в этом стандарте МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» должны были инвестировать в строительство сетей 4G не менее 15 млрд руб. в год каждый.

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов говорит, что 5G будет в первую очередь инфраструктурой для интернета вещей, поэтому внедрение технологии на предприятиях логично. «Крупнейшие перспективные секторы применения интернета вещей — это транспорт и логистика, ретейл, госсектор, ЖКХ и промышленность». В то же время он отметил, что 5G будут использовать и массовые сервисы. «Исходя из опыта строительства сетей предыдущих поколений, при выходе на сопоставимые масштабы по темпам строительства затраты операторов на развертывание 5G составят не менее сотни миллиардов рублей в год только на оборудование, а с учетом оплаты работ и каналов связи будут еще больше», — прогнозирует Константин Анкилов.

Шаги для 5G

Согласно плану мероприятий на 2017–2020 годы по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» к марту 2019 года в пилотных отраслях должны будут начать оказывать коммерческие услуги связи в стандарте 5G, в том числе с использованием отечественного оборудования. Для производства отечественного телекоммуникационного оборудования 5G к июлю 2018 года должны появиться предложения по созданию инновационного центра разработок.

Сам план мероприятий будет внесен на рассмотрение федеральных органов власти, а затем начнется обсуждение его финансирования с участием Министерства финансов и Минкомсвязи, заявил в пятницу, 29 сентября, заместитель министра связи Алексей Козырев.

Программа «Цифровая экономика» была подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 июля. В ее разработке участвовали ряд министерств, представители Высшей школы экономики и ряд других экспертов, сводило предложения Минкомсвязи. Программа рассчитана до 2024 года и должна позволить создать необходимые условия для развития в России цифровой экономики. Среди прочего в программе указывается, что уже к 2022 году сети 5G должны появиться в пяти городах-миллионниках, а к 2024-му — во всех пятнадцати миллионниках страны. Программа разделена на пять направлений; по каждому из них созданы центры компетенций и рабочие группы, которые готовят план мероприятий по реализации программы. В частности, вопросами 5G занимается центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура», который курируют представители «Ростелекома», а рабочую группу возглавляет представитель «МегаФона».​