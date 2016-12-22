Михаил Осеевский — РБК: «Ростелеком» — это огромный авианосец»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, возглавивший компанию в марте 2017 года, в интервью РБК рассказал о роли оператора в «Цифровой экономике», будущем киберспорта, а также почему увеличение доли в Tele2 — не приоритет

Михаил Осеевский (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

В начале марта правительство досрочно прекратило полномочия Сергея Калугина, возглавлявшего «Ростелеком» с 2013 года и утвердило на должность президента топ-менеджера ВТБ Михаила Осеевского. Аналитики назвали смену главы компании неожиданной — очевидных нареканий к Калугину не было. Как утверждали два источника РБК на рынке, кандидатуру Осеевского на пост главы «Ростелекома» лоббировала группа ВТБ, которая намеревалась продать госоператору свою долю в их совместном предприятии — «Т2 РТК Холдинге» (оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2). Сергей Калугин, в свою очередь, выступал против такой сделки.

О том, кто пригласил Михаила Осеевского на пост главы «Ростелекома», видении развития Tele2 и новой стратегии госоператора — топ-менеджер рассказал в интервью РБК.

«Я знал, что это очень крупная компания»

— Когда и от кого вы получили приглашение возглавить «Ростелеком»?

— Окончательное решение о назначении руководителя «Ростелекома» принимает председатель правительства, подписывая директиву. Собственно, предложение и поступило от него, зимой 2017 года, за несколько недель до назначения.

— Как вы его восприняли? Какие вводные вам дали про «Ростелеком»? Насколько они совпали с тем, что впоследствии вы увидели в компании?

— В то время уже шла работа над созданием программы «Цифровая экономика». Стало очевидно, что «Ростелеком» будет играть в ее реализации ключевую роль. Предполагаю, что с учетом этого и принималось решение правительства.

Во время работы в ВТБ у меня сформировалось представление о «Ростелекоме», поскольку он был клиентом банка. В первую очередь, о финансовых показателях: я знал, что это очень крупная компания, с большой выручкой, с высокой маржинальностью, прибыльная, ценные бумаги которой торгуются и в России, и за рубежом.

— Что успели сделать за полгода на посту президента?

— Как любой, кто приходит к руководству компании, я сосредоточился на настройке работы команды и погружении в ключевые бизнес-процессы. Сформировано новое правление, которое должно играть более активную роль в структуре управления. Считаю, что компания неплохо отработала второй квартал — заметно выросла выручка, практически удвоилась прибыль, обеспечена хорошая маржинальность (выше 32% по OIBDA). Компания растет практически во всех основных сегментах бизнеса. Много внимания уделяем оптимизации модели управления, укреплению менеджмента не только на уровне корпоративного центра, но и филиалов. Все это является базовой платформой для дальнейшего движения вперед.

— Эти действия — продолжение политики и стратегии предыдущей команды или заданный уже вами «вектор» развития?

— Такая компания, как «Ростелеком» — это огромный авианосец. Он не может резко поворачивать то направо, то налево — можно перевернуться и утонуть. Стратегия, которая была принята в конце 2013 года, предполагала увеличение доли современных цифровых продуктов, она абсолютно правильная, мы двигаемся в эту сторону, и даже более быстрыми темпами, чем предполагали. Но за прошедшие годы много чего произошло — изменились внешние условия, появились и окрепли новые цифровые сервисы и технологии. Поэтому сегодня мы ведем активную работу по выработке новой пятилетней стратегии, в том числе с учетом утвержденной федеральной программы цифровой экономики.

Чем занимается «Ростелеком» «Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» зарегистрировано 23 сентября 1993 года (тогда — в форме ОАО). Компания оказывает услуги местной телефонии, широкополосного доступа в Интернет и облачного хранения данных, платного телевидения, услуги на базе собственной магистральной сети связи. Владеет центрами обработки данных (ЦОД), является оператором портала Gosuslugi.ru, подрядчиком по программам устранения «цифрового неравенства», подключения к интернету медицинских учреждений и др. государственным проектам. «Ростелеком» владеет 45% «Т2 РТК Холдинга» (оставшиеся 55% принадлежат консорциуму инвесторов в составе группы ВТБ, Invintel B.V. Алексея Мордашова и банка «Россия» Юрия Ковальчука). Выручка «Ростелекома» во втором квартале — 75,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб. На 31 декабря 2016 года крупнейшими акционерами компании было государство в лице Росимущества (владело 48,71% обыкновенных акций), «дочка» «Ростелекома» «Мобител» (15,06%) и Внешэкономбанк (4,29%). Акции «Ростелекома» торгуются на Московской фондовой бирже, ADR обращаются на торговой площадке OTCQX системы внебиржевой торговли OTC Markets Group, вне листинга на Лондонской, Франкфуртской и иных зарубежных фондовых биржах.

«Надо убрать из нашего названия приписку «междугородной и международной электрической связи»

— Когда планируете принять новую стратегию, что в ней должно быть?

— Ориентируемся на конец этого года.​ Стратегия будет иметь под собой четкую финансовую модель с нашими прогнозными результатами. Это очень важно для такой публичной компании, как «Ростелеком». В целом, главный вектор сохраняется — это эволюционное развитие «Ростелекома» в провайдера цифровых сервисов. Мы считаем, что необходимо трансформироваться в компанию, которая будет предоставлять умные цифровые сервисы для конечных клиентов — людей, компаний и государства.

Думаю, надо и символический шаг совершить: убрать из нашего названия приписку «междугородной и международной электрической связи». Компания уже давно переросла это определение. В последние годы «Ростелеком» активно рос в таких сегментах как широкополосный доступ в интернет, платное телевидение, дата-центры и «облака» (облачные сервисы — прим. РБК). Эти сегменты помогают успешно компенсировать падение выручки от телефонии. По сравнению с 2012 годом в прошлом году выручка от услуг телефонной связи снизилась на треть, ее вклад в общую выручку составляет уже менее 30%. При этом снижения общей выручки нет — благодаря цифровому сегменту, который во втором квартале 2017 года обеспечил 47% выручки. Год-к-году цифровые доходы приросли более чем на 10%.​​

Что важно иметь в виду: в итоге, часть из того, чем мы сегодня занимаемся, доступ в интернет, например, станет обезличенной жилищно-коммунальной услугой — как водо- или энергоснабжение. Только в отличие от воды и электричества у нас трафик безлимитный — по счетчику не оплачивается. Мы хотим быть компанией, которая продает как можно больше конечных продуктов — высокомаржинальных услуг и сервисов. Не способ доставки сервиса, или, скажем, не только способ его доставки, но и сам продукт — например, телевизионный и видеоконтент. «Ростелеком» занимается развитием самой передовой технологии платного ТВ — IPTV (контролируя, кстати, 74% рынка), которая как раз использует сеть широкополосного доступа для доставки ТВ- и видеоконтента. Еще одно перспективное направление — «Умный дом» для управления домашним хозяйством и обеспечения безопасности, другие интеллектуальные услуги для дома и семьи.

Если говорить про сегмент B2B/B2G, то здесь мы видим перспективу в модели «всё, что нужно, как услуга». Когда мы предлагаем клиенту комплексное решение его коммуникационных и ИТ-задач «под ключ», включая сверхскоростные каналы связи, оборудование и IT-инфраструктуру, дата-центры и облачный софт, киберзащиту, техподдержку этого всего. Таким образом клиент освобождается от непрофильных задач и может сконцентрироваться на своем бизнесе.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

​— Предусмотренные предыдущей стратегией (была рассчитана на период 2015-2020 годов) показатели будут достигнуты? Например, к 2020 году компания должна была занять 50% рынка широкополосного доступа (ШПД) в России.

— Мы видим, что проникновение интернета в стране уже находится на высоком уровне, продажи этого продукта явно замедляются. Тем не менее, «Ростелеком» растет быстрее рынка, более половины новых абонентов ШПД делают выбор в пользу нашей компании. На рынке пока много разных игроков, идет консолидация. Думаю, мы не будем отказывать от этой цели. А в каком горизонте мы на нее будем выходить — посмотрим. Видим определенные перспективы по сделкам M&A (mergers and acquisitions, «слияния и поглощения» — прим. РБК), постоянно смотрим различные компании.

«Необходимости получить контроль в Tele2 для того, чтобы реализовывать синергии, у «Ростелекома» нет»

— Источники РБК говорили, что вас пригласили в «Ростелеком» для увеличения доли в «Т2 РТК Холдинге». На своей первой пресс-конференции вы сказали, что «Ростелеком» анализирует целесообразность увеличения своей доли, но полный выкуп не рассматривает. На последней — что компании сосредоточены на поиске синергии при совместном развитии бизнеса. Сделки нет и не будет?

— Увеличение доли в настоящее время не является нашим приоритетом. Мы с партнерами по Tele2 сосредоточены на улучшении операционных и финансовых результатов. Как мы видим сегодня, нам удается организовывать взаимодействие таким образом, что результаты есть. Когда говорил о том, что мы анализируем необходимость получения контроля в Tele2, я имел в виду вопрос: поможет ли это достижению нужных показателей с точки зрения эффективности? Сегодня менеджмент «Ростелекома» и Tele2 работает плотно и слаженно. Tele2 полностью перешел на использование каналов связи «Ростелекома», обсуждаем возможность технического обслуживания инфраструктуры Tele2 силами наших специалистов. Это позволит двум компаниям сократить расходы и стать более эффективными.

«Ростелеком» успешно стартовал как виртуальный оператор мобильной связи на сети Tele2: 500 тысяч абонентов за восемь месяцев работы — хороший результат. В ближайшее время в розничной сети Tele2 начнется продажа пакетов услуг «Ростелекома». Мы продолжаем идти в сторону предоставления услуг 4Play (услуги мобильной связи, фиксированной телефонии, доступа в интернет и платного телевидения единым пакетом — прим. РБК). Начнем продажи в ограниченном количестве регионов, чтобы протестировать. Глобальный вектор развития компаний — предоставление комплексных услуг клиенту «под ключ». Должно быть все равно, каким способом (проводным или беспроводным) клиент получает то, что ему нужно — общение, информацию и эмоции.

В первой половине 2018 года штаб-квартира Tele2 переедет в офисный центр Comcity в Румянцево, где уже работают подразделения «Ростелекома» и наши дочерние компании. Это тоже важно и необходимо для формирования общих команд. Много внимания уделяем маркетингу и формированию продуктовых линеек. В частности, у «Ростелекома» сильные позиции на рынке консолидации ТВ- и видеконтента, хотим задействовать этот потенциал в предоставлении услуг для клиентов Tele2. Ряд других совместных продуктов обсуждаем.

Сегодня необходимости получить контроль в Tele2 для того, чтобы реализовывать синергию, у «Ростелекома» нет. Мы видим, что Tele2 как компания, которая принадлежит разным акционерам, успешно развивается. В целом, могу сказать, что результаты Tele2 за первую половину 2017 года, очень неплохие.

Фото: Casper Hedberg / Bloomberg

— Но из-за того, что они не раскрываются, возникает подозрение, что с ними что-то не так.

— Было принято решение не раскрывать [показатели] по ряду причин. Но поверьте мне на слово, что операционные и финансовые результаты заметно лучше даже того, что мы предполагали.

— Правильно ли я поняла, что благодаря тому, что Tele2 улучшила финансовые результаты, вопрос о снижении доли отдельных акционеров компании перестал быть актуальным?

— Это надо спрашивать у других акционеров.

— Но вы должны знать их позицию...

— Сегодня все основные акционеры Tele2 нацелены на повышение эффективности компании. И мы, и ВТБ, и банк «Россия» вместе активно работаем в совете директоров над тем, как помочь развитию Tele2. Суетиться не надо, мы большие, серьезные игроки, которые ключевые решения принимают на базе стратегических интересов, а не текущей ситуации.

— Когда Tele2 сможет окупить вложения в строительство сети в Москве? Многие аналитики сомневались, что выход на столичный рынок осенью 2015 года был разумным шагом для компании — из-за высокой конкуренции в Москве и больших затрат на такую экспансию.

— Некорректно отдельно считать. Любая компания, и «Ростелеком» в том числе, работает с разной маржинальностью и рентабельностью на разных рынках и в разных регионах. Это зависит от инфраструктуры, момента входа, конкуренции. Не быть в Москве невозможно. Это ключевой рынок страны. Если компания не работает в Москве, считайте, ее на глобальном российском рынке не существует.

— В связи с тем, что «Ростелеком» намерен ориентироваться на конечного клиента, компании будет достаточно 45-процентной доли в Tele2? У Tele2 ведь большая абонентская база…

— Будущая модель бизнеса — это партнерство. Мы не планируем производить в одиночку все продукты, которые собираемся предлагать клиентам. Мысль о том, что, только получив контроль, можно добиться результата — уже, мне кажется, устарела.

«Ни один из операторов сотовой связи в одиночку не сможет создать инфраструктуру 5G»

— Вы сказали, что новая стратегия «Ростелекома» будет иметь связь с госпрограммой «Цифровая экономика», которую в июле утвердило правительство. В чем это будет выражаться?

— В первую очередь, это развитие инфраструктуры. Очень важным является создание сетей пятого поколения (5G). Это отдельное большое направление, которое будет отражено в нашей стратегии. Мы считаем, что «Ростелеком» может выполнять функции инфраструктурного оператора и партнера для всей отрасли. Ни один из операторов сотовой связи в одиночку не сможет создать инфраструктуру 5G — это очень дорого.

— Речь идет о транспортных сетях связи?

— Не только, речь о всей инфраструктуре доступа: и о каналах связи, и о базовых станциях, которых нужно будет установить в десятки раз больше, чем в сетях предыдущих поколений. Мы считаем, что наиболее эффективным решением будет создать общую компанию, используя оптические сети (волоконно-оптические линии связи — прим. РБК) «Ростелекома».

— Уже обсуждали эту идею с кем-то кроме Tele2?

— Мы не только начинаем обслуживать каналы связи и оборудование Tele2, но и других операторов, в том числе «большой тройки». Как аутсорсинговая или инфраструктурная компания мы последовательно набираем мощность и считаем, что это хорошая основа, чтобы постепенно переходить к более глубокому сотрудничеству, к созданию общей инфраструктуры.

— Согласны ли регуляторы и правительство на создание такой единой компании?

— До конкретных предложений и решений дело еще не дошло. Но очень важно, что идет диалог участников рынка, все понимают сложившуюся проблематику.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

— Что помимо инфраструктуры планируете делать по программе «Цифровой экономики»?

— Будем участвовать в выработке планов и политик по всем пяти направлениям программы — это регуляторика, кадры, инфраструктура, исследовательские платформы и сквозные технологии, кибербезопасность. Например, в «Ростелекоме» создан специальный Центр кибербезопасности и защиты, который заслуженно считается одним из сильнейших в стране.

Очень перспективным считаем создание прикладных цифровых платформ для разных отраслей экономики. Цифровые технологические платформы создаются в интересах отдельных отраслей, потому что каждая из них имеет свою специфику. Это интеллектуальный софт, который аккумулирует огромный массив отраслевых данных и предоставляет удобные средства для их обработки. Платформа помогает добывать и перерабатывать «сырую» информацию в систему отраслевых знаний. Сегодня даже простое поле может и должно стать источником цифровых данных. На поле можно установить датчики, которые автоматически собирают информацию о влажности и осадках, температуре, солнечных днях, почве. Эти данные стекаются на отраслевую платформу, систематизируются, их начинают обрабатывать приложения, подключается машинный интеллект — в итоге выдаются рекомендации по поливу, внесению удобрений, оптимальному старту посадки и сбора. Все автоматизировано и объективно, влияние человеческого фактора на сбор и анализ данных исключено. Результат работы платформы и приложений на ней — хороший урожай и эффективный бизнес.

​В цифровых платформах центрами компетенций в программе являются «Росатом» и «Ростех», но мы работаем с ними в партнерстве. Выбрали для себя четыре приоритетные отрасли: это нефте- и газодобыча, энергетика, машиностроение и сельское хозяйство. Каждая отрасль имеет свою специфику, для АПК и нефтедобычи нужны разные датчики, особый подход к анализу данных. Также платформенный подход применим и для социальных услуг. В последнее время большое внимание уделяем проработке проектов в области «умного здравоохранения». Переход на цифровые истории болезни и их аккумуляция в защищенном централизованном электронном архиве медицинской информации открывает большие перспективы. В будущем анализ постоянно пополняемой информации поможет прогнозировать потребности в лекарствах и медперсонале, разрабатывать профилактические планы. Дистанционный доступ к истории болезни (конечно, с разрешения пациента) облегчит оказание правильной помощи в любом месте, где бы он ни находился.

— С недавнего времени все заговорили про технологию блокчейн, про добычу (майнинг) криптовалюты. Вы рассматриваете возможность добычи криптовалюты на своих ЦОДах?

— Давайте разделим вопрос. Мы считаем, что за блокчейном, как системой распределенного защищенного хранения информации, несомненно, есть будущее. Россия должна двигаться в этом направлении. Какое будущее будет у криптовалюты — посмотрим. Я отношусь пока очень сдержано, потому что это вопрос, в общем-то, веры. Все в детстве играли в фантики. У фантиков «Мишка на севере» или «Красный Мак» была разная «ценность». Точнее, дети верили, что это ценность. То же самое и с криптовалютой. Пока это очень рискованная история.

— Но вы могли бы на своей инфраструктуре добывать криптовалюту и обменивать ее на настоящие деньги.

— Мы сами этим заниматься не будем, но компании имеют возможность арендовать у нас мощности в дата-центре и «майнить». Если такого рода деятельность не противоречит действующему законодательству — пожалуйста.

— Вам, как новому в телекоме человеку, было сложно погружаться в технологические аспекты?

— Мне повезло. Впервые за последние 25 лет жизни начал работать в компании, в которой пригодится инженерное образование, которое я получил. Довольно большой период (8 лет) я занимался квантовой физикой, физикой лазеров: многие вещи, с точки зрения передачи информации, мне понятны. Многое, конечно, новое. Особенно в той части, которая касается современных интернет- и других высоких технологий. Но это и возможность получить новые знания. Я, действительно, за последние полгода для себя открыл много нового.

В целом, отрасль очень быстро меняется с точки зрения технологий и продуктов. Но отрасль не растет — динамика доходов от услуг связи в районе нуля. Это не очень хорошо. Сегодня Россия один из лидеров по доступности телеком-услуг — что мобильной связи, что домашнего интернета. Для нас и наших коллег по отрасли — это главный челлендж (вызов — прим. РБК) — как двигаться вперед в условиях довольно низкого ARPU (среднего счета одного абонента — прим. РБК). Направление только одно — новые продукты, услуги и предложения. Клиент готов платить за комфорт, удобство решения житейских задач, это с одной стороны. С другой, он готов платить за эмоции. Например, за хороший фильм или сериал — пожалуйста, его можно найти в нашем IPTV. За классную онлайн-игру — пожалуйста, мы развиваем специальные продукты для геймеров. Вообще, думаю, что киберспорт будет активно развиваться. Мы следим за развитием виртуальной реальности и других технологий, которые могут в будущем сделать доставку эмоций еще более яркой и высокотехнологичной.

Фото: Арсений Несходимов для РБК

— У Вас есть собственный бизнес?

— Давно храню все деньги на депозитах в государственных банках. Пройдя длинный путь разных экспериментов, поруководив биржей, понял, какие риски существуют и сколько надо тратить времени на их устранение. Поэтому четко определился, что наемному менеджеру высокого уровня не нужно вступать ни в какие конфликты интересов и забивать голову оценкой каких-то рисков, не связанных с тем, чем он занимается.