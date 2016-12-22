Глава «Интуриста» — РБК: «у «ВИМ-Авиа» были значимые прорывы»

Минтранс отчитался о вывозе с курортов всех пассажиров «ВИМ-Авиа». Большинство вернулось домой за счет туроператоров. Гендиректор НТК «Интурист», наиболее пострадавшей при коллапсе авиаперевозчика, рассказывает, как это было

Виктор Тополкараев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Коллапс «ВИМ-Авиа» стал очередным потрясением для туристической отрасли. К 26 сентября, когда перевозчик прекратил свою деятельность, за границей с билетами «ВИМ-Авиа» на руках находились почти 39 тыс. человек, из них более 9,5 тыс. были клиентами туроператора «Интурист» — по этому параметру «Интурист» можно считать главной жертвой коллапса «ВИМ-Авиа». Кто вернет туристов домой, было неясно до пятницы, 29 сентября. Чиновники лишь сообщали, что чартерные рейсы проблемной авиакомпании будут профинансированы из «внебюджетных источников».

Лишь после того как Владимир Путин предупредил министра транспорта Максима Соколова о неполном служебном соответствии, самолеты «ВИМ-Авиа» благодаря выделенным «Аэрофлотом» 1,8 млрд руб. стали вывозить туристов с заграничных курортов.

Но все равно большую часть вывозных рейсов осуществили другие авиакомпании за счет туроператоров, рассказал в интервью РБК гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев.

— «ВИМ-Авиа» еще в мае массово задерживала рейсы, что свидетельствовало о проблемах авиакомпании. Почему турфирмы продолжали с ней работать?

— Договоры с «ВИМ-Авиа» на перевозку в летнем сезоне заключались еще в декабре прошлого — январе этого года. И уже тогда делались довольно серьезные предоплаты для того, чтобы поддержать авиакомпанию, дать ей возможность завести необходимое количество воздушных судов. И «ВИМ-Авиа» эту технику приводила.

При этом мы, участники туристического рынка, можем опираться только на данные, которые есть в свободном доступе. По результатам многочисленных проверок регулятора авиационной отрасли «ВИМ-Авиа» на начало года относилась к первой группе по устойчивости и финансовой надежности.

Объективности ради надо сказать, что за последний год у «ВИМ-Авиа» действительно были довольно значимые прорывы. Она стала заводить широкофюзеляжную технику, у нее появились программы на китайском направлении. Компания наращивала обороты. Поэтому не только мы, но и другие туроператоры подписали контракты. И к началу летнего сезона и полетных программ на счета компании были переведены существенные суммы депозитов. Только «Интурист» перечислил не одну сотню миллионов рублей.

Начинается сезон. Май. Мы уже летаем, и тут нам неожиданно авиакомпания объявляет о том, что не может выполнить ряд полетных программ, предусмотренных договорами. Объяснение такое: самолеты задерживаются на «чеках» (техническое обслуживание. — РБК), и, как оказалось, есть большая проблема с экипажами, которые уехали работать в Китай или еще куда-то.

Мы были поставлены перед выбором: либо в экстренном порядке полностью прекратить свои взаимоотношения с авиакомпанией и начать вывозить уже завезенных пассажиров, либо постараться найти какой-то консенсус. И мы были вынуждены пойти на компромисс, сократив уже подписанные программы примерно на 30%. Фактически мы сняли с «ВИМ-Авиа» всю свою полетную программу из регионов.

Было несколько рабочих совещаний с участием Росавиации и Ростуризма, по итогам которых с «ВИМ-Авиа» были подписаны допсоглашения с отказом от части программ. И после этого полеты пошли в нормальном режиме. Да, были задержки, но в пределах допустимого в высокий сезон.

Виктор Тополкараев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— Сейчас как вы считаете: может, было бы лучше тогда, еще в начале лета прекратить все отношения с «ВИМ-Авиа»?

— Не думаю, что это был бы лучший вариант. На 1 июня только наша компания по акциям раннего бронирования продала более сотни тысяч туров по различным направлениям на базе перевозки «ВИМ-Авиа». Коллапс был бы все равно, только с еще большим количеством пострадавших. Чтобы было понятно: у нас ежедневно было до десяти рейсов «ВИМ-Авиа». Найти в июне свободные емкости для перевозки этих пассажиров было уже невозможно.

Попали так попали От краха «ВИМ-Авиа» пострадали восемь крупных операторов выездного туризма, заявлял 26 сентября директор отраслевой ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Интурист», TUI, Coral Travel, Anex Tour, «Музенидис Трэвел», Tez Tour, «Натали Турс» и «Спасские ворота». Больше всех пострадал «Интурист»: в Турции застряли около 9,5 тыс. его клиентов. У TUI и Coral Travel таких туристов было примерно по 7 тыс. У других турфирм — значительно меньше. У туроператоров также были клиенты, которым только предстояло в октябре отправиться на отдых на рейсах «ВИМ-Авиа». У «Интуриста» таких клиентов насчитывалось более 13,5 тыс. человек.

— А что случилось в конце сентября? Почему все-таки произошел сбой?

— Могу лишь озвучить собственную версию. Видимо, финансовые проблемы «ВИМ-Авиа» нарастали как снежный ком, и в какой-то момент эти финансовые дыры стало невозможно латать за счет поступлений от продаж на будущие рейсы. С нас настоятельно просили предоплаты и авансы перед летним сезоном. Это, возможно, было сделано как раз для того, чтобы за счет наших оплат покрывать текущую задолженность и продолжать операционную деятельность компании. Почему это произошло именно в конце сентября? В этот момент у нас и всех других туроператоров, которые летали на «ВИМ-Авиа», текущие платежи закончились — началась выборка ранее внесенных депозитных оплат.

Поток денежных средств прекратился, а собственного финансового ресурса в авиакомпании не оказалось. А предоплаченные нами деньги были, видимо, уже давно проедены. И поэтому возникла ситуация, когда платить за обслуживание в аэропортах, за заправку, за все остальное стало нечем. В этот момент компания встала.

— На зимний сезон, который стартует в ноябре, вы не рискнули заключать договоры с «ВИМ-Авиа»?

— У нас таких планов не было. Прежде всего потому, что зимой полетных программ существенно меньше. Нам достаточно перевозки регулярными рейсами, необходимости заключать такие крупные договоры нет.

— Как в целом чартерный перевозчик и туроператор регулируют свои отношения? И как авиакомпания гарантирует выполнение заявленных программ?

— После серии банкротств туроператоров 2014 года в закон «Об основах туристской деятельности…» были внесены изменения, которые ужесточили ответственность туроператора перед туристами. В том числе и в части наших взаимоотношений с авиакомпаниями.

С этого года туроператор обязан внести финансовое обеспечение своих полетных программ. Если у нас средняя продолжительность тура десять дней, то мы вносим как минимум двухнедельный депозит. Чтобы в случае форс-мажора с туроператором этот депозит покрыл двухнедельный объем заказанной перевозки. Наши депозиты «ВИМ-Авиа» покрывали гораздо больший период. На 25 сентября, когда авиакомпания приостановила свою деятельность, все программы до конца октября были оплачены.

— Как вы оцениваете свои потери из-за краха «ВИМ-Авиа»?

— Пока я могу здесь оперировать только теми цифрами, которые есть на сегодняшний момент. В «ВИМ-Авиа» находится наших депозитов на сумму более 240 млн руб. Этой суммы было бы достаточно для того, чтобы завезти и вывезти обратно более 17 тыс. человек. Понятно, что теперь эта сумма — проблемная зона. Конечно, мы будем предпринимать все необходимые юридические действия по истребованию этих средств, но тут все зависит от того, какое решение сейчас будет принято в целом по авиакомпании. Если она будет признана банкротом, то шансы получить эти деньги снижаются.

Теперь о наших расходах. С прошлой пятницы мы вывезли из Турции более 8 тыс. человек, которые не смогли вовремя вернуться домой. Было выполнено 29 рейсов. Из них только восемь были самой «ВИМ-Авиа». Все остальные мы повторно заказали у других перевозчиков и повторно оплатили. Кроме того, мы всем задержавшимся оплатили проживание в отелях.

Помимо людей, которые задержались на курортах, у нас есть значительное число туристов, которые только должны были отправиться на отдых рейсами «ВИМ-Авиа». Конечно же, мы сейчас будем ставить цепочки (новые полетные программы. — РБК), и это будет как минимум еще 50 дополнительных рейсов. И они опять-таки будут повторно оплачиваться.

В целом эти дополнительные расходы как минимум сопоставимы с той суммой, что зависла на депозитах в «ВИМ-Авиа».

— Каким, по вашему мнению, должен быть механизм защиты туроператоров и их клиентов от недобросовестных чартерных перевозчиков?

— На мой взгляд, необходим целый комплекс мер. Тут должны быть и финансовые механизмы, и повышение прозрачности всего рынка авиаперевозок. Что я имею в виду? С января этого года по закону все данные о туроператорах, которые осуществляют вывоз туристов за рубеж, находятся в публичном доступе на сайте Ростуризма. Можно посмотреть, сколько туристов обслужила та или иная компания, какие у нее обороты, какую сумму она перечислила в фонд персональной ответственности, кто ее финансовый гарант и пр.

Аналогичная открытость должна быть и на авиационном рынке. Чтобы каждый, кто приобретает перевозку, мог зайти на сайт Росавиации или другого уполномоченного ведомства и найти аналогичную информацию. Чтобы не надо было, как сейчас, собирать данные по разным источникам. Должен быть единый ресурс, в котором будет консолидирована вся информация об авиакомпаниях, которая необходима для того, чтобы хотя бы поверхностно понять масштабы деятельности авиакомпании, ее уровень финансовой устойчивости, планы развития.

При этом регулятор должен осуществлять мониторинг соответствия ресурсной базы авиакомпании объему тех договоров, которые этот перевозчик заключает на предстоящий сезон. Мы, туроператоры, даже говорили на совещании у вице-премьера Виталия Мутко (курирует в том числе туристическую отрасль. — РБК) о том, что со своей стороны готовы предоставлять информацию о подписанных или планируемых к подписанию договоров на чартерную перевозку с авиакомпаниями регулятору в авиационной отрасли.

Проблема у «ВИМ-Авиа» в начале сезона возникла из-за того, что объем продаваемых наперед программ абсолютно не соответствовал ресурсам авиакомпании. В общем доступе есть информация о количестве самолетов у перевозчика. Но кто знает, когда эти борта должны идти в плановом режиме на «чеки», на другие мероприятия по поддержанию летной годности, сколько есть экипажей, как они проходят переквалификацию на другие типы бортов, которые закупает авиакомпания, и т.п.? Всю эту информацию должен консолидировать регулятор авиационной отрасли.

Вторая насущная проблема — фонд, который гарантирует выполнение обязательств приостановивших свою деятельность авиакомпаний. Как я уже говорил, мы при всем желании не могли сходу найти на рынке такое количество самолетов, которые бы заменили «ВИМ-Авиа». Но ведь второй проблемой было то, что непонятно, кто вообще за это должен платить. Был бы такой фонд, вопросы бы решились намного быстрее. Заплатили бы и заправщикам, и аэропортам, чтобы дать возможность летать самолетам «ВИМ-Авиа».

— Вы уже несколько раз упомянули о дефиците чартерной авиаперевозки, даже в конец сезона. Это последствия краха «Трансаэро» в 2015 году?

— У «Трансаэро» действительно были огромные емкости: и широкофюзеляжные самолеты, в том числе Jambo (Boeing 747; первый в мире двухпалубный самолет вместимостью до 500 кресел. — РБК). Но не надо забывать, что часть этого флота была переведена в ГТК «Россия» (входит в группу «Аэрофлот». — РБК). Так что в этом смысле ситуация как-то восстановилась.

Я вижу причину в другом. После падения в предыдущие годы выездной туристический рынок в этом году резко стал расти. А внутренний рынок, который, наоборот, очень бурно развивался последние два-три года, остался примерно на том же уровне. Поэтому и возник дефицит.

На рынке есть крупные перевозчики, надежные, качественно работающие: «Аэрофлот», ГТК «Россия», S7 и ряд других авиакомпаний. Но они в массе своей занимаются регулярной перевозкой. Далее есть авиакомпании, аффилированные с крупными туроператорами. Они летом частично закрывают потребности этих туроператоров. И дальше надо искать, кто сможет перевезти всех оставшихся туристов. Не забывайте, в этом году в Турцию летом отправились более 3 млн туристов.

— Пока непонятно, как сложится судьба «ВИМ-Авиа» и что будет с ее парком. В зимнем сезоне дефицит авиаперевозки сохранится?

— Думаю, что зимой дефицита не будет, поскольку зимние объемы несопоставимы с летними.

— Вы не ожидаете открытия Египта в скором времени?

— Мы очень ждем открытия Египта. Но, думаю, это произойдет не раньше начала следующего года. Регулярные рейсы, возможно, возобновятся и до конца года. Но открытие Каира не приведет к резкому росту турпотока. Все ждут разрешения летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Когда это произойдет, действительно может вновь появиться дефицит перевозки.